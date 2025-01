“Todo el sufrimiento es parte de mi vida pero quiero disfrutar de este día porque tal vez no vuelva a vivir algo así. Hoy cierro mi ciclo con el tenis; nunca más voy a estar en una cancha con tantas personas”. Tantas personas eran 15 mil, nada menos. Y las palabras le pertenecen a Juan Martín Del Potro, el hombre que decidió despedirse en diciembre pasado, en un estadio Mary Terán de Weiss repleto de gente, y con su amigo Novak Djokovic en un retiro a la altura de lo que fue su figura.

No habrá ni por asomo aquellas "tantas personas", pero Del Potro sí volverá a las canchas: el exnúmero tres del mundo jugará, del 7 al 9 de febrero próximos, el torneo de leyendas en Delray Beach, un certamen de categoría ATP 250 que supo resignificar su trayectoria profesional.

"Estoy muy emocionado de volver a Delray Beach, un lugar muy especial para mí en mi carrera", expresó el exjugador de 36 años, que conformará pareja de dobles con el estadounidense Jack Sock, ex8° del ranking ATP, y con el alemán Tommy Haas, ex2° y actual director del Masters 1000 de Indian Wells. En ambos partidos, que serán el viernes 7 de febrero y el domingo 9 del mismo mes, se enfrentará a la mejor dupla de todos los tiempos: los locales Bob y Mike Bryan, campeones en 16 torneos de Grand Slam.

Del Potro decidió ponerle fin a su carrera después de varios años de padecimiento en busca de un regreso más, acostumbrado a volver de la muerte. Se reconstruyó más de una vez desde las cenizas después de graves lesiones en las muñecas. Desde que sufrió la fractura de la rótula derecha en octubre de 2018, en su mejor momento y por un infortunio en el torneo de Shanghai, ya no pudo ensayar otra resurrección.

Ocho cirugías, algunas con los mejores médicos especialistas del planeta; innumerables tratamientos, unos conservadores y otros alternativos; procesos con células madre; pastillas, inyecciones. Dolor y más dolor. Un día dijo basta y encaró un camino, todavía en recorrido, para recuperar la normalidad en su día a día: “Ya no busco más correr o jugar al tenis con amigos; busco calidad de vida. Desde los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota, no jugué nunca más al tenis. Ojalá algún día se acabe porque quiero vivir sin dolor”.

Delray Beach, la tierra prometida

"Juan Martín Del Potro vuelve a la playa", resuena el comunicado oficial desde las entrañas que se disputa en el condado de Palm Beach, en el Estado de La Florida. No sólo volverá a la playa: Del Potro volverá a la tierra prometida, el suelo que lo hizo alimentar su esperanza cada vez que experimentó sus regresos al circuito.

Para el tandilense, casi un mito en los Estados Unidos por aquella indeleble conquista en el US Open de 2009, representará una reaparición en Delray Beach después de seis años. En aquella ocasión fue la menos feliz de sus cinco participaciones en el certamen.

Fue su primer torneo, en febrero de 2019, transcurridos 131 días después de la fuerte caída en China, tras encarar un tratamiento conservador de rehabilitación con Sergio Batista, el reconocido médico de Boca Juniors, y meses antes de la primera de las ocho cirugías. Jugó tres partidos, tuvo problemas en los desplazamientos, experimentó molestias y decidió poner otro freno. Luego, después de un fatídico resbalón en el césped de Queen's, entraría al quirófano en España con Ángel Ruiz Cotorro, el médico de Rafael Nadal.



Momentos felices

Del Potro registra 18 partidos en Delray Beach, con un positivo récord de 14 victorias, apenas cuatro caídas y un título en su primera participación en 2011. Aquella consagración sería el festejo inicial en su primer gran regreso.

Largos meses después de una cirugía en el tendón cubital del extensor de la muñeca derecha, la lesión más grave que había sufrido hasta entonces, celebraría como el 166° del mundo y tras eliminar de manera sucesiva al lituano Ricardas Berankis, al georgiano Teymuraz Gabashvili, al sudafricano Kevin Anderson, al estadounidense Mardy Fish y al serbio Janko Tipsarevic.

En 2016 protagonizó una de sus vueltas más cinematográficas. Tres cirugías en la muñeca izquierda después -marzo de 2014, enero de 2015 y junio del mismo año-, eligió comenzar la nueva temporada en Delray Beach. Sin entrenador, con el ranking más bajo que tuvo desde su debut profesional (1045°) y casi sin el soporte del revés de dos manos, se las ingenió para meterse en las semifinales, instancia en la que cayó ante el local Sam Querrey.

Aquel torneo resimbolizó su carrera. Fue el primero que jugó en un calendario 2016 que lo llevaría a incrementar el valor de su leyenda: la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la histórica conquista de la Copa Davis lo volverían a llevar al cielo.

