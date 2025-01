Un delivery de General Roca, Río Negro, que se convirtió al Islam y que habría pedido instrucciones en chats fundamentalistas para fabricar bombas o para realizar un atentado, fue detenido en su vivienda por las fuerzas de seguridad. El hombre, David Nazareno Avila, que fue voluntario en el Ejército durante cuatro meses en San Martín de los Andes, declaró este martes y sostuvo que, efectivamente, se convirtió al Islam, que los chats son de su autoría, pero que no iba a cometer ningún atentado, sino que intentaba sacarle dinero a otros participantes del chat -ninguno argentino- con el argumento de financiar un ataque contra “el gobierno sionista”. En el allanamiento a su domicilio no se encontraron ni armas ni explosivos, sólo el celular con el que se conectaba con chats utilizando el seudónimo de Naza y que, por ejemplo, reivindicaban a organizaciones terroristas como el Estado Islámico o, por su nombre en árabe, Daesh. No se determinó que tuviera un grupo o reuniones con otras personas: sólo eran chats con personas del exterior. Patricia Bullrich convirtió las cosas rápidamente en una acción de auto-propaganda, diagnosticando falsamente que se logró frenar un atentado. En lugar de alardes, lo que corresponde es seguir las investigaciones, ver si era una amenaza real, pero con bajo perfil, en silencio.

La investigación fue realizada por la Dirección de Inteligencia Criminal (Dinicri) del Ministerio de Seguridad, pero luego quedó en manos del fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, y el juez de Campana Adrián González Charvay. En su declaración indagatoria, Avila estuvo asistido por un defensor oficial y fue imputado por el delito que pena a los que organizan o toman parte de agrupaciones destinadas a imponer sus ideas por la fuerza o por temor. La pena prevista es de tres a diez años de prisión.

Fiel a su estilo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a instalar un nuevo show ya que -según dijo- “se logró prevenir un atentado”. Algunos consideran que fue una movida con contenido de interna política, de competencia con la SIDE, que hoy controla el asesor Santiago Caputo.

En verdad, los investigadores judiciales nunca tuvieron en la óptica que se estuviera por producir una acción concreta, pero resolvieron la detención por varios motivos:

*Avila chateaba con personas adherentes a grupos yihadistas en el exterior.

*Se había convertido al Islam -lo que en sí mismo es una cuestión personal-, pero el contenido de sus mensajes era antisemita, contra Israel y contra el gobierno de Javier Milei por su alineamiento con Israel.

*Había chats donde preguntaba cómo armar un explosivo y cómo actuar al estilo de un lobo solitario, es decir, perpetrar un atentado subiéndose, por ejemplo, a un camión y atropellando personas como ocurrió en Nueva Orleans hace dos semanas.

*En los chats intercambiaba diálogos en árabe y había fotos de distintas movilizaciones y milicianos del Estado Islámico. Ante el juez, Avila sostuvo que todo lo hacía con el traductor de Google.

*El Ministerio de Seguridad, bajo el control del juzgado y la fiscalía, le plantó un agente encubierto, pero no personal, sino digital. O sea, que no hubo contacto directo, sólo a través del celular o la computadora. Aún así, nunca se propuso una acción real.

*El juez González Charvay autorizó la intervención del celular, pero tampoco se detectó la preparación de un plan de ningún tipo.

Ante la duda de que se podría poner en marcha un hecho del estilo de lobo solitario, González Charvay, a pedido del fiscal Marquevich, ordenó el allanamiento y la detención. Es difícil estar seguro del momento preciso -dicen los investigadores- en que una persona, que hace alardes de que quiere emprender un atentado, termina subiéndose a un auto para atropellar o conseguir un arma para disparar. La movida de la detención fue esencialmente preventiva. Además, del allanamiento no surgió ningún indicio de algo inminente: Avila no tenía ni armas ni explosivos ni siquiera auto. Se movía únicamente con una moto y una bicicleta. Su hábitat era General Roca, aunque en algún momento, en los chats, se mencionaba una reunión en Pilar o Escobar: nunca se comprobó.

El show Bullrich obviamente impide cualquier investigación seria, lo que requiere bajo perfil, incluso después de la detención y el allanamiento. Es imprescindible terminar de ver todas las conexiones, analizar uno por uno los vínculos y concretar una definición precisa. Es posible que Avila haya sido un peligro cierto o una especie de falsa alarma. Para saberlo, las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia deberían trabajar sin hacer alharaca.

Un viejo lobo que trabajó en materia de antiterrorismo sostiene que tanto la SIDE como la Policía Federal solían tener en observación a unos 50 individuos parecidos a Avila, a los que llamaban despectivamente "turbantes". O sea, personas que se hacen fanáticas y que eran imprevisibles. El criterio era controlarlas, tener intervenidos sus teléfonos -con órden judicial- e ir verificando sus pasos y, sobre todo, chequear sus datos con los de otros servicios de inteligencia extranjeros. Todo en absoluto silencio. El juez y el fiscal decidieron otro camino: prevenir cualquier acción con la detención. No correr riesgos. Pero, tras cartón, Bullrich convirtió todo, como siempre, en una acción de marketing, mezclado con las interminables internas de la administración Milei.