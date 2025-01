CORTOS QUEER DE BRASIL EN LOS 80: SEMANA DEL CINE RECUPERADO

Este viernes se proyectan cinco cortos restaurados que son un viaje al corazón de la resistencia queer en el Brasil de los años 80. En la sombra de la dictadura militar, un grupo de jóvenes cineastas de Paraíba encontró en el formato súper 8 una posibilidad de expresión y subversión, muy a la vanguardia del cine latinoamericano, con una mirada desafiante pero cercana y documental entre 1981 y 1983. Mar, homoerotismo playero, carnaval, arte y música pero también denuncia y una visión muy revolucionaria de un cine directo. Viernes 17 de enero a las 23:59 en el MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415.

TET-A-TET CON VEDETTE

Estalló el verano y se viene una noche íntima y especial llena de confesiones, entrevistas y performance en donde leyendas y promesas del espectáculo se encuentran. La única e inigualable Vedette nos trae a la icónica Anastasia María Benavente en vivo, y presenta a nuevas figuras como Bruna Mehagouna y Eva Excelsior, para conocer sus historias, personalidades y motivaciones a la hora de realizar sus shows, fantasías y perfos. Viernes 17 de enero a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FIESTAS

Club 69 Súper Sábado. Volvió al ruedo la nueva temporada de la fiesta queer junto a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 18 de enero a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

Fiesta en Qi. Karaoke, premios, barra con promos y mucha música para disfrutar de una noche inolvidable y combatir el calor a puro baile. Entrada libre y gratuita. Sábado 18 de enero a las 22 en Qi, Thames 240.

La Warhol. El verano y los calores se viven con la fiesta queer que promete y cumple con baile toda la noche junto a una catarata de hitazos pop, barra de tragos, hosteo de diosxs que lo dan todo, cachengue, disfraces, sorpresas e invitades. Viernes 17 de enero desde las 23:59 en Chacabuco 947.

TERTULIAS

Viernes Fuega. Dos patios para combatir el calor con happy hour de las mejores promos hasta las 22, Jam Pop para tocar hasta las 21, Pop Jazz Night y cabaret musical hasta las 23. Karaoke Drag, DJ sets, juegos, metegol y fichines para disfrutar entre amigues. Viernes 17 de enero desde las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Rancheo. La Mostra vuelve de sus vacaciones y celebra el reencuentro con la tribu a todo rancheo: charlas, barra amiga, aire acondicionado y mucho amor para compartir. Entrada libre y gratuita. Jueves 16 de enero desde las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

RuPaul Drag Race Party. Nuevo viernes y nuevo episodio de la nueva temporada de “RuPaul Drag Race” con una cita obligatoria para visionar en comunidad los episodios estreno de la temporada 17 en directo desde Estados Unidos, junto a la una nueva edición de la Maricafé Viewing Party. Reservas en maricafe.com.ar/maricafe. Viernes 17 de enero a las 22 en Maricafé, Honduras 4096.

CINE

The Punk Singer. El Cine Club Cuir arranca el año y el ciclo "Jueves de cine" durante enero con la proyección de "The Punk Singer", el documental realizado por Sini Anderson que recorre vida y obra musical de Kathleen Hanna, el movimiento Riot Grrrl y las bandas que lideró: Bikini Kill, Le Tigre y The Julie Ruin. Entrada libre y gratuita. Jueves 16 de enero a las 21 en El Batacazo, Medrano 627.

Mucho sexo gay. Comienza el ciclo de cine de nuevo cine queer presentado por Gitana Cine. Este jueves se proyecta "Love, lies, bleeding" en la que Lou, la solitaria gerente de un gimnasio, se enamora perdidamente de Jackie, una ambiciosa culturista que sueña con ir a Las Vegas para cumplir sus sueños. Jueves 16 de enero a las 20:30 en Club Social 911, Julián Álvarez 1272.

Vhs Manía. Oh My Goth! proyecta el film "La noche de los muertos vivientes", dirigida por Tom Savini en 1990 y presentada por Peter Pank, para encontrarse a revivir la experiencia de ver una película en vhs junto a amantes de lo vintage, de lo analógico y la nostalgia, lo bizarro, el under y el cine de clase B. Barra amigable, pizza, bebidas y dulces. Jueves 16 de enero a las 20 en Casa Alsina, Balvanera, toda la info por Instagram: @oh_my_goth

Dancing Heartbeats. En el marco del ciclo "Alemania Inédita" se proyecta el film que recorre la historia de Frieda, Viola y Jilou, algunas de las mujeres con más éxito en el mundo del break, dominado por los hombres. “Dancing Heartbeats” acompaña a las bailarinas mientras entrenan y libran sus batallas internacionales en la lucha por el reconocimiento y la igualdad de derechos. Sábado 18 de enero a las 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TEATRO

Kabaret Elektro Pank. Función especial del show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño, que hoy cumple 20 años desde su creación: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Entrada a la gorra. Viernes 17 de enero a las 22 en La Greco Bar, Perú 269.

Muñecas Pool Party. Gigi, Nico y Frantasía dan la bienvenida a la fábrica de muñecas en donde mediante el humor transformista se encuentra Adriana "mama luchona", Miss Daisy "promotora fashionista" y Cándida "ritmos latinos", que ya están listas para llegar a la tierra con un espectáculo de otro mundo. Domingo 19 de enero a las 0:45 en el Teatro Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660.

La Cogolla. Primera función del año del monólogo canábico con entrada a la galera junto a Álvaro Panaro, con un especial para quienes se quedaron en Caba en este enero caliente. Jueves 16 de enero a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

MUESTRAS

El Gran Camino Inca. Perú: integración y diversidad. Hasta el 26 de enero se puede visitar la exposición de fotografías de José Luis Matos Muñasqui, Yanoa Pomalima, Edgardo Solórzano Palacín y el Archivo del Ministerio de Cultura del Perú sobre el Qhapaq Ñan y la importancia que reviste para muchos pueblos que lo siguen usando para comunicarse y salvaguardar sus saberes ancestrales por medio de la transmisión entre generaciones, la diversidad y la comunidad latinoamericana a lo largo del territorio. Entrada libre y gratuita. De miércoles a domingos de 15 a 20 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

Vestuario en escena: Graciela Galán. Continúa la exposición centrada en la figura de Graciela Galán, icónica creadora de diseño de vestuario en teatro y también escenógrafa, en la que se exhiben algunos de sus trabajos para las obras de directorxs como Jorge Lavelli, Laura Yusem, el coreógrafo Mauricio Wainrot y la cineasta María Luisa Bemberg. Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TALLERES

Boxeo Queer. El machismo en el boxeo se manifiesta de diversas formas, como la falta de apoyo y reconocimiento a las mujeres boxeadoras, la desigualdad de oportunidades y salarios. La oferta de escuelas de boxeo inclusivx para la comunidad LGBTIQ+ es escasa o nula y, por eso, este es un espacio seguro de pertenencia para boxear juntes y entrenar en comunidad todos los martes de 10 a 11 y de 11 a 12 en El Batacazo Cultural. Inscripciones y más información por DM de Instagram: @culturalbatacazo

Leer a Venturini. Últimos lugares para inscribirse al nuevo taller de verano dictado por Paola Lucantis en el marco del “Laboratorio de Escrituras” de Filba. En esta oportunidad, dos encuentros para recorrer dos novelas fundacionales de la obra de Aurora Venturini: "Las primas” y "Nosotros, los Caserta" y entrar de lleno en el mundo de sus protagonistas Yuna Riglos y María Micaela (Chela) Stradolini. Modalidad virtual, jueves 23 y 30 de enero de 19 a 21 a través de la plataforma Zoom. Toda la información e inscripciones en filba.org.ar

CONVOCATORIAS

Qi: Agenda de verano 2025. La Cooperativa Cultural Qi ubicada en Villa Crespo comenzó el verano con las puertas abiertas para propuestas artísticas, eventos y toda forma cultural autogestiva. Se pueden enviar propuestas a [email protected]

Espacio Queer. El 11º Festival de Cine Espacio Queer que tendrá lugar el próximo junio en la ciudad de La Plata continúa con su convocatoria abierta para el 2025. Contará con las Competencias de Cortometrajes Nacionales e Internacionales, Competencia Internacional de Largometrajes y diferentes secciones de muestras y retrospectivas. Hay tiempo para enviar materiales hasta el 16 de marzo. Bases e inscripción en espacioqueer.com.ar

Casa Brandon. Continúa la convocatoria para ser parte de la programación 2025 de Casa Brandon en la que se pueden presentar propuestas artísticas de todo tipo en el marco de las actividades y la cultura lgbtiq+. Toda la información y envío de carpetas a [email protected]

MAR DEL PLATA

Ópera Queer. El dúo formado por La Ferni y Luchi vuelve a La Feliz en plena temporada de enero 2025 para realizar nuevas funciones del único e inigualable espectáculo musical disidente que recorre ópera, música popular y mucho más, haciendo sonar adelantos, clásicos y sorpresas. Viernes 17 de enero a las 20 en el Auditorio del Museo Mar, Avenida Félix U. Camet y López de Gomara, Mar del Plata.