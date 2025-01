Las comunidades del Pueblo Nación Qom (Toba) de Salta ahora cuentan con su versión del himno nacional argentino y con su propia bandera.

Eduardo Yaque es el vocal por este pueblo en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). En diálogo con Salta/12 dijo que hace muchos años querían contar con su versión del himno y la propia bandera pero recién ahora lo pudieron concretar.

"Para mí es un orgullo, mi pueblo y yo podemos hacer notar al mundo entero, a nuestro país, aún más, que nosotros somos argentinos, que el pueblo Qom/Toba existe y no se va a perder. Es algo muy importante, que nos enorgullece. Levantar la bandera del pueblo, nos emociona, estamos contentos. Es como una victoria que hemos logrado con todo esto, pero aún falta", expresó Yaque.

El vocal resaltó también lo trascendente que es dejar este legado a las generaciones jóvenes y futuras. "Dejar una huella para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y que no se borre el idioma, nuestro dialecto", destacó.

"Aunque han querido muchas veces borrar nuestro dialecto, nos han perseguido, han querido matar nuestro dialecto. Ahora con esto es como que, otra vez, hemos vuelto a demostrarles que nosotros seguimos vivos. El pueblo no se ha perdido", manifestó Yaque.

"Nos juntamos todos, las comunidades del Chaco, Tartagal y nosotros. Entre todos lo hicimos, cada uno hizo su aporte", dijo. Juntos tradujeron el himno nacional al idioma nativo. La interpretación y la música estuvo a cargo de Sebastián Díaz, de Monte Carmelo.

"Ahora hemos vuelto a demostrar que el pueblo no se ha perdido", dijo Yaque. Recordó que la raíz de los qom está en Monte Carmelo, y que allí los niños y las niñas siguen hablando su lengua ancestral, mientras que en otras comunidades la riqueza del vocabulario y el significado de algunas palabras se ha ido perdiendo. "Por eso queremos recuperarla", dijo.

Sergio Simplicio, vicepresidente de Misión La Loma, en Embarcación, viene acompañando el proceso de comunicar y visibilizar la creación de la bandera y el himno en qom, y en general, la situación de su comunidad y otras comunidades indígenas. Simplicio, que es wichí, pero su pareja es qom, con lo que sus hijos poseen ambos orígenes, destacó la concreción de una iniciativa que venía de hace varios años.

Destacó que es importante, porque sus hijos "ya se están preparando, se va transmitiendo la cultura, la lengua materna". Consideró que "sería importante también que los chicos puedan cantar el himno (en qom) en las escuelas, en las instituciones educativas". "Tenemos ese anhelo de que la bandera y el himno pueden estar disponibles en la escuela. Acá en la Comunidad de La Loma tenemos la escuela y ahí van nuestros chicos y nuestros hermanos", añadió.

Por su parte, Yaque anunció que iba a realizar trámites ante el Ministerio de Educación para que se pueda cantar el himno en qom en las escuelas, y que también se ice la bandera. También dijo que su pueblo espera presentar la bandera a nivel nacional. En cuanto a las repercusiones, contó que le llamó el secretario provincial de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz, para felicitarlo.

La bandera qom

Daniel Gómez es el cacique de la comunidad El Paraíso de los Tobas, y fue quien ideó la bandera que de ahora en más portará su pueblo. Contó que su nieta Daniel Gómez realizó los dibujos.

"La bandera ya se venía pensando hace tiempo. Y en todas las reuniones que hacíamos, siempre pensábamos hacer la bandera. Y llegó el momento, yo me decidí y todos, como siempre, nos reunimos, los caciques de Rivadavia Banda Norte", relató Gómez.

"Les dije yo voy a hacer la bandera, voy a comprar la tela y la voy a hacer. Y bueno, ya la tenemos. Y el significado de la bandera, yo lo pensé así, el color blanco es la nube, y el celeste, el universo, el cielo. El bordó es porque es el color de la bandera de Salta. La estrella es porque siempre las miramos allí en el Chaco, donde vivimos con nuestros padres, (...) y no hay luz (eléctrica), por eso está ahí la estrella y la luna, también es la luz nuestra", contó Gómez, quien agradeció porque "ahora los hermanos ya tienen luz (artificial)".

"Después, el caballo, está el indio arriba porque era el cacique. Estaba montado en el caballo. Eran guerreros", detalló.

"A nosotros nos representan la bandera, como etnia toba. La queremos. Y a la bandera argentina también la queremos. A la bandera de Salta la queremos, porque somos argentinos, nacimos en la Argentina", expresó Gómez.

El cacique dijo que algunas comunidades ya cuentan con la bandera. No llegó a todas porque no alcanzó a comprar más tela. "No tengo dinero suficiente y no me alcanza a veces para comprar la tela, que son caras. Y las vendo a las banderas baratas por mis paisanos", añadió. Cada bandera está hecha mano, por él y su nieta.

Crisis total

La presentación del himno traducido y la bandera qom se dio en un contexto nacional preocupante. "Estamos en una crisis total. Se han ido todos los trabajos que veníamos realizando nosotros. (...) Teníamos proyectos de por medio, pero ahora se cierran las puertas, no hay respuestas", manifestó Simplicio.

El referente sostuvo que esta situación afecta "un montón" a su pueblo. "Teníamos pensado seguir avanzando con las gestiones comunitarias pero se desvaneció todo. Para nosotros está todo mal y estamos en alerta", dijo Simplicio. "Estamos en peligro", consideró, ya que "la historia cuenta que los grandes líderes políticos, poderosos y terratenientes, han querido eliminar al pueblo indigena", recordó.

Simplicio y el vocal Yaque indicaron que todavía hay más de una decena de comunidades que están esperando la personería jurídica de la provincia, y "ahora hay que pelearla", añadió Yaque.

El vocal dijo que respecto a asuntos que son de vital importancia para las comunidades, como el acceso a la vivienda, hay gestiones que están paralizadas desde los recortes implementados por el gobierno nacional en la obra pública.

"El Presidente hizo a un lado el área de obra pública. Nos perjudicó a nosotros, que siempre pedimos vivienda digna para nuestra gente", sostuvo Yaque.

Añadió que están analizando el contexto nacional en cada reunión, "lo vamos tomando con calma, lo vamos analizando, estudiando todo eso (...),. Nación no puede tocar lo que es de la provincia. Eso es lo que más o menos estamos viendo", sostuvo. Asimismo, dijo que espera tener "alguna respuesta" de la provincia.