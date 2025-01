"Las medidas que estamos tomando son a favor de los pacientes, jamás en contra", aseguró ayer el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, al concluir la conferencia de prensa en la que anunció la finalización de contratos vigentes desde la década pasada con la organización no gubernamental Hemofilia Salta.

"No sé que hará ahora la fundación", se desentendió el ministro en diálogo con medios acreditados en la sede del Poder Ejecutivo salteño, "nos estamos haciendo cargo de nuestros pacientes", aseguró.

La rueda de prensa buscó llevar tranquilidad tanto a familiares como a pacientes sobre la cobertura estatal a una enfermedad que es hereditaria por vía materna y poco frecuente. El lunes último la cartera de Salud envió una notificación a la presidenta de Hemifilia Salta, María Sol Cruz, para informarle que no prorrogaría la vigencia del convenio -firmado en 2016 y 2018- mediante el cual el gobierno salteño le delegó a la oenegé la asistencia de pacientes hemofílicos y otras enfermedades raras de la coagulación sanguínea.

"Por una indicación de la Sindicatura General de la Provincia, decidimos no firmar el convenio con la Fundación Hemofilia Salta", explicó Mangione, que es médico, al iniciar la conferencia de prensa. El ministro informó que los pacientes diagnosticados con la enfermedad o sus variantes continuarán siendo atendidos en la sede de la Fundación, en Adolfo Güemes 640 de la ciudad de Salta. Informó también que el programa de asistencia a los pacientes hemofílicos estará a cargo de Indira Naranjo.



Las personas que hasta el lunes se atendían con la Fundación Hemofilia Salta informaron su preocupación sobre el cumplimiento de rutinas de asistencia ante el cambio de gestión de privada a pública. "No cambiará absolutamente nada, lo única diferencia es que no firmo convenios con la Fundación", dijo tajante Mangione. En ese sentido insistió en transmitir tranquilidad a quienes padecen la enfermedad, y recordó que podrán solicitar atención médica en el mismo lugar, con los mismos horarios, y a los mismos profesionales especializados. "Vamos a jerarquizar esta enfermedad a la que no se le dió la importancia que corresponde", indicó.

"No les van a faltar medicamento a ningún paciente, (tampoco) factores de coagulación", agregó al tiempo que aseveró que la provincia mantiene un fuerte control sobre esa medicación puntual y cuenta con una buena reserva para atender a los 500 salteños y salteñas que están dentro de este programa.

Una cantidad de pacientes "llamativa"

Si bien el ministro Mangione nada dijo sobre las razones de fondo que llevaron al gobierno de Salta a tomar la decisión de dar de baja el acuerdo con la organización, mencionó que el Ministerio de Salud Pública realizará una evaluación de cada uno de los pacientes, porque en los años de gestión privada la Fundación no compartió información con la cartera de Salud. Y tampoco informó los seguimientos correspondientes.

En el aviso de suspensión del acuerdo la cartera de Salud le dió un plazo de tres días corridos a la Fundación para que entregue el "listado de pacientes con hemofilia y/o von Willebrand y/o enfermedades raras de la coagulación, con su correspondiente individualización" con los antecedentes de estudios realizados a personas a quienes hayan brindado servicios esta organización.

En la conferencia de prensa el ministro dejó en claro que hay sospechas sobre la actuación de esta organización. "Es llamativo que tengamos 500 pacientes hemofílicos en la provincia porque estudios generales de la enfermedad en el mundo informan de 17 pacientes por cada cien mil habitantes", señaló. En ese razonamiento, como el número de enfermos en Salta no concuerda con promedios mundiales y "los remedios tienen un costo altísimo, vamos a realizar un control meticuloso para dar una prestación de calidad", dijo el ministro.

Para Mangione, el exceso en diagnósticos lleva a un descontrol en la medicación, mucho más en un área sensible como la hemofilia, y por ese motivo ratificó que su función es la de asegurar la prestación a todos los salteños y salteñas que realmente la necesiten.

Según el Censo 2022, la provincia supera el millón 400 mil habitantes, por lo que en Salta el total de pacientes con hemofilia debería rondar los 240. Un estudio que publicó la Sociedad Argentina de Hematología en 2023 indicaba que en Argentina se había reportado una prevalencia 10,4 cada cien mil argentinos en la mutación del gen que codifica el factor VIII de la coagulación y genera la enfermedad.



"La Fundación Hemofilia Salta va a seguir trabajando porque el gobierno de Salta no integra la oenegé", aclaró el ministro de Salud al cierre de la conferencia de prensa de ayer. "Ellos me informan que tenemos 16 pacientes carenciados, de los cuales la mitad no necesitan factor 8 como tratamiento y, sin embargo, se lo estaban haciendo", denunció Mangione. Agregó que el médico que realizaba los diagnósticos para la Fundación "no era especialista". "A mí nadie me va a venir a cuestionar que no estamos mejorando la prestación", cerró, aludiendo a la decisión que tomó el gobierno salteño.