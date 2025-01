Mientras en el mundo Boca todo es entusiasmo y expectativa ante la llegada de Ander Herrera, como refuerzo "estrella" para la nueva temporada del equipo de Fernando Gago, hubo algunos - o mejor dicho uno - que no se mostraron no muy contentos: un hincha argentino del Real Zaragoza encaró al español y le pidió explicaciones por sumarse al Xeneize y no a los Leones.

"Aguante Zaragoza, Ander. Vamos, carajo. Aguante el León", comenzó el fanático, con una clara tonada argentina, ante la atónita mirada de los presentes. "Salgamos de estos 12 años", continuó, en referencia al tiempo que el elenco español permanece en la Segunda División. Su actitud llamó la atención de la prensa, y algunos periodistas se acercaron para entrevistarlo.

"¿Qué significa que esté Ander acá?", le preguntó un reportero y el hincha fue directo al hueso, sin rodeos: "Tiene que hablar conmigo y no sé por qué está acá y no en Zaragoza. Quiero hablar, yo soy hincha de Zaragoza. No sé por qué está acá y no está allá. Pero está todo bien. Hablaremos y tenemos que ayudar a que subamos a primera de una pu... vez".

Pero eso no fue todo. Luego, de las horas de espera en el aeropuerto, tras sortear a los fanáticos Xeneizes y a la prensa, el hincha de los Leones siguió a Herrera hasta el centro médico, donde el futbolista se realizaría los exámenes físicos de rigor.

El fanático del Zaragoza se acercó hasta quedar a pocos metros del jugador y le dijo que necesitaba hablar con él. La respuesta de Ander fue la siguiente: “Hoy no es el día amigo, perdóname, ¿vale?“.

Más allá de lo llamativo del reclamo y la insistencia del fanático, sobre todo por el contexto en el que lo hizo, cabe destacar que Ander está muy ligado a la historia del Real Zaragoza. Si bien es vasco (nació en Bilbao y hasta jugó en el club icónico de la ciudad) a los pocos años de vida su familia emigró rumbo a Zaragoza siguiendo los pasos de su papá, quien asumió como director deportivo de los Leones. Y fue en ese club donde Ander se formó y debutó profesionalmente.

Luego de un paso por la filial del club aragonés, el 1º de febrero del 2009 debutó oficialmente con el primer equipo. Y ese mismo año consiguieron el ascenso a Primera. Desde ahí, siguió agigantado su historia en el club, hasta que finalmente se despidió tras la temporada 2010-2011, para desembarcar justamente en el Athletic de Bilbao.

La exitosa carrera de Herrera siguió otros rumbos (Manchester United y PSG, entre otros) y el español nunca regresó a la institución que lo vio debutar. Ahora llegó a Boca, por otras vueltas de la vida. Pero los hinchas de Zaragoza -natales y adoptados- parecen no olvidarlo.