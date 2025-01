Los incendios continúan azotando nuevas zonas de la Patagonia argentina. Durante este miércoles, se desató un siniestro importante en Villa Lago Epuyén, provincia de Chubut. En este contexto, las autoridades ordenaron la evacuación de la zona de la Rinconada, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

De acuerdo con LM Neuquén, el fuego comenzó alrededor las 11 en una parcela de pinos ubicada entre el cementerio local y la Escuela provincial N° 9, afectando a distintos barrios. El viento complicó las tareas de los bomberos de Cholila, Puerto Patriada, Las Golondrinas y Lago Puelo que llegaron al lugar para intentar controlar la situación.

"Ya se evacuaron a 200 viviendas, según nos informó el director de Defensa Civil del Municipio. El incendio está muy activo. Vamos a tener mucho viento hasta altas horas de la noche, por lo que es muy difícil de controlar. Están todos los recursos puestos", expresó el subsecretario de Protección Civil de Chubut, Eduardo Pérez.



"Lo primordial es salvar vidas. Hay que evacuar toda la zona porque, con este viento, no sabemos dónde puede ir a parar el incendio. Por favor, le pedimos a la gente que no se acerque al incendio y no transite por los callejones. Es un incendio reciente, que comenzó hace dos horas y estamos trabajando, pero las condiciones climáticas son adversas, sobre todo en un incendio de interfaz, donde hay muchas viviendas", agregó el funcionario provincial.



El comunicado de la Municipalidad de Epuyén

La Municipalidad de Epuyén solicitó a través de un comunicado oficial que los vecinos de Rinconada evacúen de inmediato sus hogares, de manera organizada y priorizando su seguridad.



En ese sentido, recomendaron llevar consigo documentación personal y familiar; medicamentos y artículos de primera necesidad; y, si es posible, abrigo y alimentos no perecederos.

Además, sugirieron mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades presentes en el lugar; no regresar a la zona afectada hasta nuevo aviso; y respetar las rutas indicadas para la evacuación.



"La seguridad de nuestra comunidad es prioridad. Agradecemos su colaboración en este momento crítico y les pedimos mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad", completó la Municipalidad de Epuyén.

