DOMINGO 19

MÚSICA

Amal Bebop Club presenta un ciclo dedicado al bolero. Durante tres domingos, destacados artistas ofrecerán un repertorio que celebra la pasión por este género. Esta noche será el turno de Amal, drag queen y cantautora latinoamericana. Presentará un repertorio de boleros clásicos bajo el nombre Tu boca maldita. El recorrido iniciado por la artista comenzó a los siete años, cuando sacaba de oído las canciones que escuchaba con el teclado que le había regalado su padre. Este concierto, diseñado para generar una experiencia interactiva, cuenta con la participación de Toño Arroyo en piano, Mariano Promet en bajo y Sergio Morán en percusión.

A las 21.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $10000.

MÚSICA

Herrero + Franji Daniela Herrero y Emi Franji se presentan para compartir canciones propias y otras versiones en formato dúo. Sonarán temas de distintos períodos, elegidas y arregladas especialmente para este concierto, fusionando el estilo de ambos artistas.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Cuarteto Cedrón Juan Tata Cedrón, Miguel Praino, Daniel Frascoli y Miguel Lopez propician el ritual del cuarteto con ilusión renovada, para compartir, dialogar y disfrutar la recreación de parte de su vastísimo repertorio y, como siempre, desafiarse de nuevas canciones. El Cuarteto Cedrón nace en 1964. Ese mismo año fundaron Gotán, el primer café-concierto de Buenos Aires. Desde entonces todo fue un constante y virtuoso devenir.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: desde $15000.

CINE

Lucía Se exhibe esta rara joya de Dick Ross filmada en 1963. Lucía cuenta el drama de una joven esposa (Fernanda Mistral) que atraviesa una tremenda crisis matrimonial pero logra superarla tras asistir a una multitudinaria conferencia de Billy Graham en la cancha de San Lorenzo. El film nunca se estrenó en Argentina y no se sabía de la existencia de ninguna copia, hasta que el coleccionista Daniel Galgani localizó una en 16mm., en poder de su colega uruguayo Martín Dayan y cedida a la Filmoteca Buenos Aires a fines de 2023.

A las 23.30, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

ARTE

Talleres en el Moderno Durante enero y febrero, el Museo Moderno se transforma en un campamento de verano. Canciones mínimas, es el taller a cargo de Vaivén. En este viaje musical para toda la familia se busca despertar sonidos, bailar con colores y cantar melodías conocidas y novedosas. Luego llegará Cuerpo cámara. A partir de la exposición Moderno y MetaModerno, se invocarán sorpresivos modos de hacer dialogar a los cuerpos con la colección del Museo y se apelará al registro a través de celulares para explorar las posibilidades de las imágenes.

A las 11.30 y a las 16, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

LUNES 20

CINE

Anora Uno de los más reconocidos directores del indie norteamericano, Sean Baker, dedicó varias películas –como Starlet y Tangerine– a documentar los avatares del trabajo sexual que, en su opinión, no debería tener ningún tipo de criminalización. Algo similar podría decirse de su nuevo film con el que obtuvo la Palma de Oro, el máximo galardón en el Festival de Cannes y aspirará a posiciones relevantes en los próximos Oscar. Esto no quita que esta historia de una stripper y bailarina que termina casándose con el hijo de unos multimillonarios rusos mantenga intacto su corazón de rebeldía juvenil en el centro de una comedia frenética.

A las 14.10, 17 y 19.50, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $4000.

Longlegs Vuelven las Noches de Terror al Gaumont. Allí se proyectará Longlegs, la nueva película de Osgood Perkins, igual de desconcertante que la época que retrata. La trama incluye una agente del FBI que recién está arrancando, un caso sin resolver de un asesino serial, muñecas tétricas, mensajes codificados, padres amorosos que matan a sus hijas, símbolos satánicos, monjas con escopetas. Todo eso antes de llegar a Nicolas Cage en drag, con una peluca gris grasienta y la cara cubierta de maquillaje blanquísimo para ocultar una serie de cirugías plásticas que salieron pésimo. El actor se mueve entre lo perturbador y lo paródico en su interpretación de Longlegs, un psycho que de alguna manera persuade a padres de matar a sus familias y después suicidarse.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

Reflejado Estrenado en la sección Panorama del Festival de Cine de Mar del Plata, el nuevo trabajo de Juan Baldana (Los Ángeles, Arrieros) presenta un universo dominado por oficios relacionados con tareas de servicio, con sus hombres y mujeres vestidos con diversos uniformes (seguridad, limpieza, mantenimiento) y funcionando como engranajes silenciosos del motor corporativo. Un motor que tiene sus fisuras, como la que se abre con un gerente (Luis Ziembrowski) maltratado por su jefe y del que han circulado varias fotos sobre su vida íntima, puntapié para que Alejo (Nazareno Casero) comience a enredarse con los oficinistas.

A las 22.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

ARTE

Leila Tschopp Se encuentra activa la muestra La vida errante de Leila Tschopp. La exposición reúne obras en pequeño formato que exploran conexiones y singularidades entre etapas tempranas y recientes de su trayectoria. Con texto de Nicolás Cuello, permite ver cómo sus investigaciones en espacialidad y materia anticipan aspectos de sus proyectos a mayor escala.

De lunes a viernes de 14 a 19, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

Roberto Aizenberg La muestra Babel rinde homenaje a Roberto Aizenberg con una exposición que se centra en su icónica serie de estructuras arquitectónicas, fusionando surrealismo y geometría metafísica. Aizenberg es conocido por sus obras que exploran temas de espiritualidad y contemplación. El montaje busca replicar la intención del autor de suscitar una mirada trascendente, invitando al público a sumergirse en la profundidad de sus composiciones.

Lunes y miércoles a domingo de 12 a 19, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Entrada: $200.

MARTES 21

ARTE

De la reserva a la sala El Bellas Artes inaugura la muestra Museo secreto: de la reserva a la sala, que reúne en el Pabellón de exposiciones temporarias cerca de 300 obras de la colección institucional provenientes de las reservas, algunas de ellas exhibidas por primera vez. Esta exposición antológica con la que el Bellas Artes inicia su programación anual presenta verdaderos tesoros del acervo del Museo e incluye pinturas, dibujos, grabados, fotografías, esculturas e instalaciones de unos 250 artistas argentinos y extranjeros, desde el siglo XIV hasta la actualidad.

De martes a viernes de 11 a 19.30, sábados y domingos de 10 a 19.30, en el Museo de Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Tango Revirado Se presenta en vivo el grupo integrado por Martín Lima en bandoneón (Argentina), Facundo Estefanell en contrabajo (Uruguay) y Márcio Sanchez en violín (Brasil). Los tres recrean un tango latinoamericano que aggiorna tango tradicional, revolucionario y bailable. La juventud es la atmósfera que recrean desde Brasil, donde residen, bajando por Uruguay hasta llegar a Argentina. Así, logran ilustrar una impronta sonora prodigiosa. Tango, milonga, vals y un repertorio que va de Piazzolla, Gardel, Troilo a Pugliese.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $12000.

CINE

El viaje de Chihiro Complejo C ofrece un planazo cinéfilo con la gente de Plan O Secuencia. Esta noche se proyectará El viaje de Chihiro, una de las obras maestras de Hayao Miyazaki. Chihiro es una niña miedosa que se muda con sus padres. Cuando se encuentran un misterioso túnel en su camino, la familia lo atraviesa ignorante de que al otro lado se encuentra un mundo místico de dioses y criaturas sobrenaturales.

A las 20, en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $6500.

Peña sin cadenas Para quien no sepa, el asunto es así: todos los martes Fernando Martín Peña proyecta dos películas en fílmico en Hasta Trilce. Nunca se sabrá de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. ¡Alegría sin fin! El público deposita su fe e intriga en las elecciones (aleatorias pero no poco interesantes) de quien muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también.

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: desde $1500.

ETCÉTERA

Libres del mundo Un taller dictado por Gabriela Luzzi, en el que a partir de la lectura y el análisis de textos, se brindarán elementos para conectar con nuestras potencialidades al escribir. Para conocer el trabajo de autoras y autores actuales, y también realizar ejercicios para empezar el año escribiendo y desarrollando la propia escritura. No hace falta experiencia previa. Actividad arancelada.

De 18 a 20, en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568. Informes e inscripción: [email protected].



MIÉRCOLES 22

CINE

El llanto Algo acecha a Andrea, pero nadie puede verlo a simple vista. Hace veinte años, a diez mil kilómetros, la misma presencia aterrorizaba a Marie. Camila fue la única persona que pudo entender lo que le ocurría, pero nadie le creyó. Al enfrentarse a esa amenaza, las tres escuchan el mismo sonido sobrecogedor: un llanto. La ópera prima de Pedro Martín Calero formó parte de la selección oficial del último Festival de San Sebastián y hoy es posible verla gracias a la programación de películas de terror del Gaumont durante la temporada de verano. Actúan Ester Expósito, Mathilde Ollivier, Malena Villa y José Luis Ferrer.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

ARTE

Enriquez fan art Continúa Como para no estar muerta con este día, la exhibición de fan art inspirada en el universo literario de Mariana Enriquez. Proyecto que nace de una idea de Vanessa Bell, periodista y docente, al observar cómo las historias de Mariana inspiran a sus lectores. La muestra reúne una selección de más de 70 obras que interpretan el universo de la escritora.

Hasta el 7 de febrero, de miércoles a viernes de 15 a 19, en Mite Galería, Av. Córdoba 380. Gratis.

Emiliano Guerresi Continúa la exposición Un fuego no será suficiente para todo esto, que reúne cincuenta obras con las que el joven artista construye una crónica del territorio que habita y recorre: el sur del conurbano. Objetos descartados, como tapas metálicas, chapitas de cerveza y maderas, son utilizados como soportes de pinturas de pequeño formato. En ellas, ejes como la infancia, los cultos populares y las luchas sociales confluyen en un imaginario propio que da lugar a escenas cargadas de intimidad e introspección.

De miércoles a domingo de 15 a 20, en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Francisco Medail La muestra Salón de noche, de Francisco Medail, presenta una selección de fotografías participantes del Gran Premio Cóndor de Honor. Se trata de una reflexión sobre la capacidad de la fotografía de construir (otra) realidad. Un recorrido por imágenes presuntamente inofensivas, vigiladas por un gran cóndor que remite tanto al trofeo del Salón como al plan impulsado por Estados Unidos en toda la región.

De martes a viernes de 12 a 17 y sábados y domingos de 11 a 18, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

Buenos días, señorita Esta muestra reconoce el rol fundamental que tuvieron las escuelas normales desde su creación durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, hasta la última década de su instalación en 1989. En la exposición se destaca la importancia que han tenido en el desarrollo educativo del territorio, incluso su necesario y relevante papel en la creación de los jardines de infantes. Enfocada en figuras de maestras, que fueron “pioneras” (Juana Manso, Sarah Chamberlain de Eccleston, Emma Nicolay de Caprile, Jennie Eliza Howard, Mary Olsteine Graham, Minnie Armstrong de Robinson Ridley, entre otras) y “continuadoras” (Rosario Vera Peñaloza, Máxima Lupo, Marta Salotti, Margarita Ravioli e Ignacia Varela).

De martes a domingo de 10 a 18, en el Museo Histórico Sarmiento, Cuba 2079. Gratis.

JUEVES 23

MÚSICA

Palaye Royale Esta banda de rock alternativo presenta su nuevo disco Death or Glory. Originaria de Las Vegas, es conocida por su estilo teatral y su fusión de rock, glam y punk. Formada en 2008 por los hermanos Kwan, Remington y Emerson, han sido influenciados por íconos como David Bowie, The Doors y My Chemical Romance. Su música se caracteriza por letras emotivas, melodías pegajosas y una estética vintage que rinde homenaje a la era del glam rock. En discos como Boom Boom Room y The Bastards, exploran temas de lucha personal y autoaceptación, mientras que su energía en el escenario y su estilo visual único ha cultivado una base de seguidores leales que ahora podrán disfrutar de la banda en vivo.

A las 19, en Groove, Av. Santa Fe 4389. Entrada: $70000.

Funky Torinos Willy Crook siempre tuvo un instinto para elegir músicos que lo acompañasen. Luego de un viaje incorporó a su banda a Juan M. Valentino y Carlos “Patán” Vidal. Ya con Timoty Cid en batería, Miguel Tallarita en trompeta y Jorge Pasquali en bajo, nacen los Funky Torinos. A casi cuatro años de su muerte, estos músicos más otros que participaron en diferentes momentos de la carrera de Crook, se reúnen para brindar una serie de conciertos donde celebrarán su obra en una fiesta que abarcará canciones de todos sus discos.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $8000.

Dmitruk Cuarteto El guitarrista y compositor Ernesto Dmitruk cierra el año junto a José Luis Colzani en batería, Fernando Pugliese en piano y Carlos Madariaga en bajo. El cuarteto tocará sus nuevas composiciones más parte del material de sus discos Cuatro corazones y Por la noche. Con más de 25 años de trayectoria, la propuesta de Ernesto Dmitruk se encuadra dentro de lo que se denomina jazz y fusión, entendiendo por esto la utilización de sonoridades y elementos tímbricos contemporáneos, la armonía e improvisación del jazz, más la incorporación, en muchas de sus composiciones, de ritmos provenientes del folclore argentino.

A las 20, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada $9000.

Spinettazzo Este encuentro de músicos propone un homenaje a Luis Alberto Spinetta, una de las figuras más influyentes del rock argentino, en el día de su cumpleaños. El show celebra su legado a través de interpretaciones de sus clásicos, abarcando distintas etapas de su carrera con un repetorio interpretado por tres bandas homenaje: Y Que Siga la Melodía, Las Habladurías y Contra los Males de Este Mundo.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $14000.

ARTE

Tecnopoiesis Se presenta una exhibición que reúne instalaciones, proyecciones, fotos y videos de los artistas Lena Becerra, Aun Helden, Juan Pablo Ferlat, Eva Moro Cafiero, Penny Di Roma, Angel Salazar, Roma Blanco y Celeste Martínez Aburrá. Cuenta su curadora Agustina Rinaldi: “Mediante herramientas tecnológicas los artistas alcanzan la instancia más elevada de la técnica: la creación artística. El saber hacer se enraiza en la obra de arte, autónoma y enigmática. Al entrar en relación con el observador irrumpe el desocultamiento”. La de esta tarde será una activación con la curadora y artistas que atraviesan la exposición.

A las 18.30, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

VIERNES 24

CINE

Colegio de animales Como parte de Viernes Belushi, un ciclo que recuerda al humorista norteamericano, hoy se proyecta esta película de 1978, dirigida por John Landis. La combinación de humor slapstick y desmesura social era nueva entonces y molestó a mucha gente (el film estuvo prohibido en la Argentina de la dictadura hasta mediados de los ochenta), pero fue un éxito. En un elenco lleno de promesas (Tom Hulce, Kevin Bacon) John Belushi interpreta a “Bluto” Blutarski, una auténtica bestia que, en un plano hermoso, hace justicia con el hippismo. El guion fue adaptado de las historias escritas por Chris Miller basada en sus experiencias en la fraternidad Alpha Delta Phi en Dartmouth College.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Gauchito Club La banda mendocina vuelve a Buenos Aires. Gauchito Club nació en 2015 como una propuesta musical diferente en la escena nacional. Con letras directas y contemporáneas, sumado a melodías pegadizas, la banda transita por un amplio abanico de estilos que se podría sintetizar como indie tropical. En 2018 lanzaron su disco debut Guandanara, seguido en 2019 por Vivo en la playita, tomado del show de presentación de su primer disco. Esta noche estarán presentando las canciones de su más reciente trabajo, Vulnerable.

A las 19, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 1331. Entrada: $25000.

Brian Chambouleyron El cantante y guitarrista franco-argentino, actualmente radicado en Europa, vuelve a Buenos Aires luego de dos años, para estrenar Varieté!, un variado programa de “canciones actuadas” o de “escenas hechas canción”, a decir del artista. Dueño de una original personalidad escénica y musical y de una larga trayectoria solista, Chambouleyron nos presentará un variado repertorio, encarnando el espíritu poético y romántico de la canción urbana del siglo XX.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $15000.

Ulli + Polgar + Anteriores Tres bandas amigas se unen en un recital imperdible. Tigre Ulli es el proyecto formado por María Zamtlejfer, ex Las Ligas Menores. Volverá Tom Quintans en batería, después de tocar con los Faunos y no será su última aparición. Reagrupaciones de sus miembros, nuevas formaciones y músicos tocando en varias bandas son rasgos que caracterizan a los artistas convocados: el carácter cooperativo del indie argentino dispuesto a darlo todo y de valerse de los suyos. Completan la noche Polgar 3 y Todas las Anteriores.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $8000.

Ligia Piro En el marco del Summertime: Tercer Festival de Jazz de Verano, Bebop Club presenta Ligia Piro Friday Night. La acompañan en el escenario Federico Mizrahi, Pablo Motta y Sebastián Paycere. Ligia Piro es una destacada cantante de jazz y actriz argentina. Hija de la reconocida cantante y actriz Susana Rinaldi y del bandoneonista Osvaldo Piro, ha forjado una sólida carrera en la escena musical argentina, destacándose por su versatilidad y calidad interpretativa. Con una carrera musical que abarca diversos géneros, incluyendo jazz, bossa nova y tango.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $14000.

SÁBADO 25

MÚSICA

Festival Nuevo Día Luego de sus exitosas ediciones durante los años 2023 y 2024 en el Teatro Vorterix, Patio Konex, Rock en Baradero, Uruguay, Córdoba, Rosario y el Ópera de La Plata, el festival se prepara para un 2025 totalmente renovado. Caracterizado por cruzar bandas emergentes con artistas de gran trayectoria de la escena alternativa/indie, retoma la esencia del rock y abraza el recambio generacional. Con un line up renovado que incluye a Mi Amigo Invencible (foto), Tobogán Andaluz, Fin del Mundo, Fonso y Las Paritarias, Revistas, 107 Faunos, Nina Suárez, Maze, El Nota y Sunlid, el festival propone una tarde-noche que será inolvidable.

A las 17, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $22000.

Piccolini + Gigio Guillermo Piccolini aunó fuerzas con Gigio González para un espectáculo a dúo. Los compositores y cantantes repasan parte su trayectoria: González fue parte de Cienfuegos y Piccolini, de los Toreros Muertos y Pachuco Cadáver. Además de mostrar la música que cada uno ha venido componiendo en los últimos tiempos, también apuestan por nuevas canciones en un formato aireado para estos calores estivales.

A las 21, en Strummer, Godoy Cruz 1621. Gratis.

Richard Coleman El cantante argentino inicia la temporada 2025 con su show unipersonal de canciones intervenidas, Skatetronics. Un recorrido electro-acústico de su repertorio con espacios de improvisación y experimentación sónica además de algunas novedades. Canciones de Fricción, Los 7 Delfines, sus co-autorías con Gustavo Cerati y Soda Stereo forman parte de esta propuesta. Solo con su Skate Guitar y pedales, nueva versión de un show distinto y esperado.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $20000.

TEATRO

La era del olvido Segunda y última función para el preestreno la obra de Francisco Estrada, con la actuación de Germán Rodríguez, que parte de preguntarse de qué vale un heredero que sólo administra lo que recibe. Una obra donde el dinero es la excusa para indagar sobre la soledad en esta época en la que los bienes materiales esconden las heridas y la vulnerabilidad de las personas en las grandes ciudades.

A las 21, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 980. Entrada: desde $10000.

CINE

Nico Se trata del primer largometraje de Eline Gehring, directora alemana nacida en 1984 que comenzó su carrera como camarógrafa y editora para emisoras de noticias alemanas en París, Praga, Kiev y Berlín. Este interés por el mundo contemporáneo se refleja en Nico. Interpretada por Sara Fazilat, esta chica de raíces iraníes y actitud berlinesa ve su vida transformada cuando sufre un ataque racista. El karate es una de las vías que la protagonista encuentra como vía de venganza y redención. Este film se proyecta en el marco del ciclo Alemania inédita, que a lo largo de enero presenta tres películas alemanas que no se vieron en nuestras pantallas. Las tres tocan temas contemporáneos con una mirada fresca que va de lo documental al drama y que hace especial foco en las mujeres de las nuevas generaciones.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

