Durante este jueves, los familiares y amigos de la expresidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, quien murió a los 62 años tras luchar contra una larga enfermedad, la despidieron en el Cementerio de la Chacarita. En este contexto, sus sobrinos, el Chino y Clara Darín, compartieron sentidos mensajes en las redes sociales.

El actor y productor, hijo de Ricardo Darín, publicó en su perfil de X (ex Twitter) un mensaje en medio de esta dura pérdida que le toca atravesar dos días después de su cumpleaños número 36.



"Quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes física y espiritualmente ayer y hoy en la despedida de mi tía Alejandra Darín. Son muchas las personas que nos acompañaron en este doloroso momento y estoy muy emocionado por el cariño y el respeto recibido", compartió el intérprete.

Antonia Bengoechea, la hija de Alejandra junto a Alex Benn, compartió una publicación en Instagram, en el cual se destacaron los mensajes de Florencia Bas, esposa de Ricardo, y de su prima Clara.



La joven apodada "Toti", escribió: "Mami, te veo en cada persona que amo, en cada animal que acaricio, busco tu abrazo en cada abrazo. Me mostraste el mundo a través de tus ojos, los más lindos que vi. Imaginé lo infinito que debe ser el cielo mirándolos. Conocí la complicidad y la ternura en tu mirada, la alegría en tu sonrisa, la paz al lado tuyo".

"El amor no cura, pero lo cambia todo, eso pienso... y vos me hiciste sentir la persona más amada del mundo entero", siguió. "Hay una yo que deja de ser y una yo que aparece también de una forma que todavía no conozco. Una tristeza y una fuerza que inevitablemente conviven. Qué soledad y cuanta compañía. Todo al mismo tiempo. Qué quilombo. ¿Qué es todo esto? ¿La vida? La vida. Que la disfrutemos, que seamos felices, que hagamos lo que nos gusta, que nada es tan grave. Te extraño tanto y cada vez más", escribió. Y cerró: "Tus manos y las mías agarradas para siempre. Qué vida más feliz vivimos juntas, mamita".

"No me alcanza la vida para agradecerle a mi tía la prima que me regaló", dijo Clara, la hija de Ricardo Darín.

"Tanta fortuna haberse tenido y disfrutado tanto. Los ojos de Ale, sí son los más bellos del mundo Totita. Te abrazo fuerte, mi amor", expresó por su parte Florencia, la mujer del protagonista de El Secreto de sus Ojos.



Así fue el último adiós a Alejandra Darín

Luego del velatorio realizado en el barrio porteño de Villa Crespo, sus allegados estuvieron presentes en la ceremonia y en el posterior entierro en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita.



En el sepelio estuvo presente su hermano Ricardo Darín, quien vestido con ropa oscura y lentes de sol, participó de la ceremonia en un día muy particular, ya que le tocó despedir a su hermana el día de su cumpleaños número 68. También estuvieron los hijos de Alejandra, Fausto y Antonia, y su sobrino "Chino" Darín, entre otros familiares.

Algunos actores como Andrea Pietra, Víctor Laplace, Pablo Echarri, Ana María Picchio y Carlos Santamaría.