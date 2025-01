En el día en que la ola de calor hizo pico y el termómetro arañó los 40°C, sobrevino el primer gran apagón del verano en Rosario y en algunas localidades de la región. Los generadores reaparecieron en el paisaje de la ciudad, y el horno de la tarde se tornó más abrumador de lo que venía siendo. La falla, según la EPE, estuvo en el sistema interconectado nacional que opera la empresa Transener. Tres transformadores salieron de servicio y dejaron de abastecer en alta tensión a la Estación Rosario Oeste, en las afueras de Pérez, que alimenta al 80 por ciento de Rosario y región.

Pero desde esa empresa distribuidora replicaron la versión y revelaron que la EPE no disminuyó a tiempo la carga eléctrica de su red, tal como se lo había pedido para evitar que el servicio colapsara, tal como sucedió. El corte de energía también afectó el bombeo de agua potable por parte de Aguas Santafesinas SA.

El apagón duró alrededor de una hora, aunque para quienes lo padecieron les pareció una eternidad. Los acondicionadores de aire y ventiladores se callaron un rato después de las dos de la tarde. Afectó a casi todo el centro de la ciudad, los barrios Abasto, Martin, parte de Echesortu, también La Lagunita, La Guardia, y algunos más. También le pegó a localidades de la zona como Roldán, Pueblo Esther, Pérez, Casilda, Zavalla, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Arequito, Bigand, y también Venado Tuerto.

La Empresa Provincial de la Energía publicó luego que para las 15.15 el suministro eléctrico ya había sido restablecido en todos los barrios de la ciudad. No obstante, en redes sociales perduraban mensajes de usuarios que continuaban sin servicio. Para esos casos, un vocero de la distribuidora sugirió reportar cada falla al whatsapp oficial de reclamos, 3425 10-1000, precisando el número de cliente que figura en la factura.

A media tarde, el desperfecto ya había sido solucionado también en las localidades de la región que habían sido afectadas.

En una jornada donde el termómetro llegó a 39°C, sol a plomo y sin viento, la demanda de energía trepó alto. Un vocero de la EPE mostró cifras de consumo eléctrico a nivel provincial en las últimas horas: 2237 megavatios el lunes 14, y 2390 MW el martes 15. Casi al mismo nivel del mayor consumo que hubo en el verano pasado, que fueron 2428 MW de demanda el 31 de enero de 2024.

Mientras arreciaban comentarios y quejas en redes y grupos de whatsapp, la EPE salió a las 14.29 con un comunicado escueto: "A raíz de la falla en tres transformadores del sistema nacional, correspondientes a la empresa Transener, se encuentra sin servicio parte de la ciudad de Rosario y localidades del sur de la provincia", confirmó. En la sede operativa de Ovidio Lagos y bulevar Seguí se activó el comité de emergencia para procurar reconectar la red al sistema nacional.

La electricidad que abastece a la región Rosario llega en alta tensión a la Estación Rosario Oeste, situada entre Pérez y la autopista a Córdoba, junto a la represa del arroyo Ludueña. De allí, se reduce la tensión a media (33 mil voltios) y fluye hacia la ciudad y localidades aledañas, para atender clientes industriales, comercios y residenciales.

Desde el gobierno también invocaron "problemas en el sistema interconectado nacional" y supeditaron la solución al criterio de Transener, para evitar un colapso mayor.

Desde la empresa transportadora de enería tomaron nota de la versión oficial en Santa Fe y replicaron: "Una falla en un transformador de tensión (TV) de 132 kV provocó la salida de servicio del transformador T1RO de la Estación Transformadora Rosario Oeste, afectando el suministro eléctrico en la región". Dicho eso, aclaró: "Para evitar la sobrecarga de los transformadores T2 y T6, se solicitó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que redujera la demanda de energía. Sin embargo, esta medida no se implementó a tiempo, lo que provocó la salida de servicio de ambos transformadores por sobrecarga. Los transformadores T2 y T6 ya han sido puestos nuevamente en servicio y se está recuperando la demanda de energía de forma gradual".

Dicho eso, reforzó Transener: "Hemos advertido en reiteradas ocasiones a la EPE sobre la necesidad de implementar automatismos que permitan evitar este tipo de situaciones. Estos sistemas de control automático podrían haber prevenido la salida de servicio de los transformadores T2 y T6, minimizando el impacto de la falla inicial". En sencillo, la transportadora nacional reprochó a la empresa santafesina que no haya aplicado aún cortes programados para gestionar el servicio en estos días críticos.

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, señaló que el corte afectó al 80% de la población. Aclaró que EPE, como distribuidora y no generadora, depende por entero de Nación. "Desde Transener nos mandaron una alerta para que comenzáramos a reducir los niveles de demanda en un período de 3 o 4 minutos. Ahí se produjo la salida del segundo y del tercer transformador, con lo cual el tiempo de minutos resultó imposible para que desde la EPE pudiésemos gestionar maniobras de cortes rotativos de energía eléctrica. No veíamos cómo evolucionaba porque es un transformador de Nación. No estuvimos nunca anoticiados de esta situación, y no llegamos a los picos máximos de consumo, ni en Rosario ni en la provincia. No fue un problema de alta demanda, fue un problema técnico de Transener", defendió la funcionaria.