El pasado 30 de diciembre, la brigadista del Parque nacional Los Glaciares Andrea Torres recibió un llamado del intendente del parque, Horacio Peloso, quien le comunicó su despido por razones ideológicas.

"Me llamó y me dijo que desde la presidencia de la Casa Central, que sería Cristian Larsen, le pidieron que recortara personal y que él me había elegido a mí por lo que escribo en redes sociales", contó Torres en la 750.

Los despidos se extendieron a varios de sus compañeros y también a otros puntos del país. En la brigada de Torres quedaron siete personas. Por protocolo debería haber al menos ocho.

"Se lo pregunté como cuatro veces porque yo estaba anonadada de la situación", contó la brigadista en Escuchá Página|12, respecto de las razones que Peloso le esgrimió para su despido. "Sus palabras fueron que yo era 'antigestión' y 'anticobro'", contó.

Peloso llegó en junio de 2024 a sus funciones y, como primera medida, prometió arancelar los senderos de Los Glaciares. "Dijo que desde octubre se empezaba a cobrar, y dicho y hecho, hoy se cobran los senderos del Fitz Roy, el Lago Eléctrico y el Mirador de los Cóndores. Al día de hoy se les está cobrando 45 mil pesos a los extranjeros y 15 mil a los argentinos", explicó Torres.

El intendente Peloso responde a Cristian Larsen, el director de Parques Nacionales, quien, según pudo averiguar Página|12, pasó una factura de un almuerzo de casi 400 mil pesos al Estado durante el viaje en el que, se suponía, tenía que monitorear los incendios en el Nahuel Huapi.

Para Torres, las razones detrás de los despidos es flexibilizar la vigilancia de los parques. Las regulaciones, que tienen casi 200 años, son estrictas para mantener la limpieza y la soberanía ambiental del patrimonio nacional. "Quieren que estas normativas no se cumplan más, dejen de existir o seas tibio a la hora de hacerlo cumplir, porque hay incluso una normativa edilicia en los parques nacionales. Si querés hacer un hotel spa 5 estrellas no vas a poder por las reglamentaciones existentes", detalló.



Y concluyó: "Entendemos que cada una de las personas que trabajamos en parques somos importantes para el equipo y somos importantes para la Argentina, que sin sus parques nacionales y su soberanía ambiental y territorial no va a ser igual".

