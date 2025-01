En el último amistoso de pretemporada el técnico de Newell’s, Mariano Soso, encontró dos certezas: tiene el once titular para debutar el jueves y necesita un delantero. Los leprosos vencieron ayer en Bella Vista a Patronato y no formó parte del ensayo Juan Ignacio Ramírez. Juan Manuel García fue el goleador titular pero el entrenador espera por un refuerzo para la ofensiva, como así también un arquero de experiencia. El libro de pases cierra el miércoles en el fútbol argentino.

Newell’s venció a Patronato ayer por la mañana en Bella Vista por 1 a 0 con gol de García. Se jugaron solo 45 minutos, dado que el segundo tiempo la Lepra lo hizo con formación alternativa. Soso se convence de jugar con tres zagueros en el fondo y ayer estuvo Luciano Lollo entre los titulares en su primer entrenamiento de fútbol con la rojinegra. Así el equipo paró con Reinatti; Salcedo, Lollo, Sosa; Cardozo, Banega, Sotelo, Tabares; González, Silvetti; García. Gonzalo Maroni, el último refuerzo que trajo el club, llega para ser titular y se suma la semana que viene a las prácticas.

Con su contratación es González el que perderá el puesto. En el mediocampo jugó David Sotelo junto a Ever Banega. Tomás Pérez no participó ante su probable venta Italia. Pero Soso también tiene muy bien considerado al juveni Luca Reggiardo para acompañar a Banega y quizá allí aparece la única duda de cara a la elección de la alineación principal.

Los problemas de Soso están en la ofensiva. García no convence pero es el que mejor consideración tiene del técnico. Nazareno Funez es el suplente y Ramírez quedó relegado. Por eso el uruguayo negocia su pase a préstamo a Everton de Chile por un año. El delantero uruguayo desestimó propuesta para ir a jugar a Rusia y no tenía muchas más opciones para encontrar continuidad. Porque en el parque Independencia el entrenador le anticipó que no va a ser considerado en la próxima temporada. De todas formas no hay expectativas en la dirigencia en que se pueda recuperar los cuatro millones de dólares que se pagaron por su ficha hace un año.

El presidente Ignacio Astore regresó ayer de Italia para cerrar las últimas contrataciones, mientras queda a la espera de la venta de Tomás Pérez a Inter. El miércoles vence el libro de pases en el fútbol argentino y Soso quiere un arquero y un delantero, cuanto menos. Pero si después del miércoles el club vende a un jugador al extranjero tendrá habilitación hasta marzo para contratar a nuevo refuerzo.

El arquero uruguayo Washington Aguerre no seguirá en Peñarol y sus chances de venir al Parque crecieron, aunque no todos en Newell’s están convencidos en su contratación. La dirigencia no quiere dejar toda la responsabilidad del arco al chico Josué Reinatti y empuja la opción de contratar a Aguerre, aunque el uruguayo tiene propuestas de otros clubes y para su llegada será necesario hacerle la mejor oferta.

El plantel hoy tiene descanso y retoma las prácticas mañana dado que el jueves a las 21.30 jugará su primer partido del torneo Apertura. La nueva temporada tendrá a la Lepra de local ante Independiente Rivadavia.