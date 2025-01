El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, volvió a cargar contra el pueblo mapuche. Este fin de semana, a través de su cuenta de X, el mandatario responsabilizó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de los incendios forestales en Epuyén y en otras zonas de la provincia, y dijo que son "atentados" en respuesta al desalojo de la comunidad en el Parque Nacional "Los Alerces".

"Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional 'Los Alerces', poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos, uno en Epuyén que arrasó con más de 70 viviendas", publicó Torres en la red social.

Este sábado, siguió el mandatario provincial en su publicación, "intentaron incendiar también la 'Estancia Amancay', en la Cordillera, atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar".

Según Torres, "este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas".

Y concluyó: "Quiero que todos los chubutenses sepan que no nos vamos a dejar intimidar por ningún violento, y que no vamos a descansar tampoco hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos. ¡EN CHUBUT LA LEY SE CUMPLE Y NO LES TENEMOS MIEDO!"

En la provincia de Chubut, brigadistas y bomberos trabajan en el control de los focos de incendio, cuya magnitud impactó a más de 2 mil hectáreas alcanzando 50 viviendas, el sum de escuela y un edificio público. El intendente de Epuyén, José Contreras, describió la situación como un "total desastre", al tiempo que expresó su preocupación por los pronósticos de vientos en la zona.

Violencia institucional contra el pueblo mapuche

El pasado 9 de enero, el gobierno de Javier Milei, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres y la justicia federal, desalojaron a la comunidad Pailako de su territorio recuperado en el actual Parque Nacional Los Alerces.

El juez de Esquel Guido Otranto, conocido por su animadversión manifiesta contra la familia de Santiago Maldonado, fue quien intimó a la comunidad mapuche a abandonar las tierras que habían recuperado en 2020 y en las que vivían históricamente desde antes de la creación de Parques Nacionales.

Para evitar la violencia de la represión, que conoce desde hace años, la comunidad Pailako decidió retirarse antes del desalojo: “Ya sabemos que los muertos siempre los ponemos nosotres”, dijo Moira Millán, integrante de la red de solidaridad con la Lof Pailako.

Si bien las familias habían decidido retirarse, desde las Fuerzas de Seguridad llegaron más de 30 camionetas y un colectivo lleno de Policías Federales, así como patrullas de Gendarmería y la seguridad de Parques Nacionales. El show contó con la presencia no solo de Torres, sino de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

Lo que denuncian las comunidades es que con la anulación de la prórroga de la Ley 26.160 hay más de 250 comunidades que pueden ser desalojados de sus tierras. Y es que con la Ley Bases y la entrada en vigencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, cada centímetro de tierra es mercancía para el gran capital. Por eso, dicen desde las comunidades, el fantasma del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) es necesario para construir el relato de que los mapuche son terroristas y hay que combatirlos.