En las últimas horas, la Policía de la Ciudad informó sobre la detención del financista de criptomonedas Francisco José Hauque, que tenía una causa abierta por fraude a través de sus empresas Coinx y Qpons. El eco de la noticia impactó de lleno contra el presidente Javier Milei. Porque no fueron pocos quienes recordaron que, en 2021, siendo diputado, Milei promocionó a esas empresas en su cuenta de Instagram, y muchos usuarios, que confiaron en su palabra y recomendación, resultaron estafados.

"Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles Coinx World de parte mía así los asesoran con lo mejor!", comentaba el entonces diputado de La Libertad Avanza, en sus redes sociales, un post que aún mantiene en su feed.





De esa manera, Milei era - junto a otras reconocidas figuras del espectáculo- la cara visible de esta empresa que ofrecía ganancias muy por encima de la tasa de interés de los bancos. Pero toda acción tiene su consecuencia y, a medida que la empresa no podía garantizar la que había promocionado, los usuarios criticaron al ahora presidente por sus consejos de inversión.

“Invertí en CoinX después de escucharlo a Milei, que visitó sus oficinas y recomendó la empresa. Lo tomé como una verdad absoluta porque soy seguidor de Milei, me animé a hacer la inversión y consideré que si un economista promociona una empresa de inversiones es porque atrás hay un análisis importante”, decía uno de los usuarios afectados cuando se dio a conocer el caso

Luego de que la empresa de criptodivisas cerrara sus oficinas y fuera acusada de cometer una estafa piramidal, en la que se vieron perjuficadas miles de personas, el entonces diputado libertario brindó una entrevista en la que se desligó de todo tipo de responsabilidad. "Yo solo di mi opinión", se excusó Milei, en una entrevista con Radio Con Vos del año 2021.





"A mi la gente de Coinx me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio, para básicamente conocer qué es lo que hacían. Ellos tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares, y con esa devaluación que se generaba te pagaban tasas en pesos muchas más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Eso, además, les permitía tener fondeo para invertir en la granja de cripto que tenían, y ahi generaban criptomonedas y tenían más plata", comenzó su explicación el libertario al ser consultado sobre la estafa cometida.

"En ese sentido el negocio no tenía ningún problema", agregó, y continuó: "Ellos montaron ese negocio, que tenía esas características y yo dejaba claro de dónde salía y cómo funcionaba".

Para Milei, "el negocio estaba bien armado". Sin embargo, reconoció que el problema se presentó cuando desde Coinx "no quisieron modificar algunas cuestiones que les fui marcando", y yo decidí no seguir haciendo cosas con ellos". "Decidieron no aceptar la sugerencia mia de modificar algunos parámetros y decidieron ir a otro esquema", sumó.

Consultado sobre su responsabilidad y el pedido de disculpas para quienes confiaron en su recomendación, Milei se lavó las manos: "Yo di una opinión", sostuvo y volvió a reiterar que "ellos (Coinx) no estafaron nadie", y que "están devolviendo la plata". Todo sin demasiadas precisiones y lejos de cualquier meaculpa.

Otro trader detenido

Coinx, una plataforma de criptomonedas que se hizo conocida por la promoción de figuras como Javier Milei, había sido denunciada por supuestas maniobras de estafa con el esquema “piramidal”. Sus monedas ofrecían grandes rendimientos y buscaban atraer inversiones en dólares, con una ganancia de casi el 8 por ciento mensual en dólares. Un dato importante: en ningún momento la empresa aclara cómo llegar a esos valores.

En 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a la plataforma Coinx a cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones. Luego, en 2023, la empresa fue denunciada por supuesto fraude en el juzgado del juez Ariel Lijo. Ese mismo año, la Policía Federal allanó por orden judicial 23 oficinas y domicilios de la firma en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en la capital de Santa Fe.

Por el caso hubo cuatro detenidos: dos en territorio porteño y los restantes en jurisdicción santafesina.

En las últimas horas, el nombre de la empresa volvió a resonar en la opinión pública cuando se conoció que Francisco José Hauque, uno de los propietarios de la firma, fue detenido junto a su mujer con dos kilos de cocaína y un arma dentro de un auto de alta gama.

La policía actuó al observar que Huaque golpeaba a su mujer dentro del auto, en la avenida Alvear al 1900. Fue entonces que secuestraron un revolver 9mm y cocaína por dos kilos, más dos teléfonos celulares, 900 dólares, 190.000 pesos, y un reloj Rolex color gris. Trascendió que ante la intervención de la policía, la pareja quiso retirarse, lo cual encendió sospechas.

El financista, que ya tenía una causa abierta por fraude a través de sus empresas Coinx y Qpons, y su mujer quedaron a disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.