Un día antes del inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, como si no pudiera aguantarse las ganas, Boca estará inaugurando la temporada oficial del fútbol argentino de Primera División cuando se mida este miércoles con Deportivo Argentino de Monte Maíz por 32avos de final de la Copa Argentina. En ese sentido, Fernando Gago va puliendo detalles de su Boca versión 2025 pero con una mala noticia de por medio, a días del debut: la lesión de Marcos Rojo.

El central zurdo sufrió una molestia en uno de los tendones durante los últimos entrenamientos y, si bien no hubo un comunicado oficial por parte del club y desde el entorno xeneize aseguran que el problema físico no sería de gravedad, lo cierto es que el ex Manchester United todavía no pudo entrenar a la par de sus compañeros.

Con tan pocos días por delante, la presencia del zaguero es una incógnita que será revelada recién cuando anuncien la lista de convocados para el duelo del miércoles en Santa Fe (estadio de Colón) ante el equipo cordobés que milita en el Torneo Federal A.

La baja de Rojo podría presentarse sin embargo como una doble oportunidad. Por un lado, para la presentación oficial de uno de los refuerzos del receso, el zurdo Ayrton Costa, comprado al Royal Amberes de Bélgica y quien puede moverse como 6 y 3. Por el otro, para el regreso a la titularidad de Cristian Lema, recuperado de su lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, sufrida en el empate 1-1 ante Deportivo Riestra el pasado 27 de octubre. El oriundo de Puerto Madryn fue uno de los más regulares del flojo 2024 xeneize, sobre todo en un sector defensivo que además sufrió la baja de Aaron Anselmino, repescado de su préstamo por el Chelsea de Inglaterra. De ser titular, compartiría zaga con el pibe Mateo Mendía.

No es ningún secreto que Gago pretende ir con una nómina reducida a Santa Fe y guardar varios jugadores ante lo apretado del calendario, por lo que aparecían algunos nombres un tanto inesperados ante el elenco de Monte Maíz. Tras ese partido, Boca volverá al ruedo el domingo en casa propia, ante Argentinos Juniors por el Apertura que arrancará el jueves y tendrá fecha entresemana al menos entres sus primeras siete jornadas. Luego será el turno de Unión, nuevamente en Santa Fe, el miércoles 29. Es decir, tres partidos en ocho días, una seguidilla que tiene muy atento al cuerpo técnico.

En el amistoso de la semana pasada ante Juventude de Brasil (2-0), el DT planteó un esquema inicial de 3-4-3 con varias sorpresas (línea de tres con Blondel, Belmonte de líbero y Di Lollo, por ejemplo) pero en el último entrenamiento volvió a probar su habitual 4-3-3. Según trascendió, Gago paró dos alineaciones durante una práctica de fútbol que tuvo a la Reserva del otro lado.

Uno de los equipos estuvo formado por Brey; Saralegui, Mauricio Benítez, Costa, Fabra; Dalmasso, Miramón, Juan Ramírez; Zenón, Milton Giménez y Janson. El otro formó con Javier García; Advíncula, Lema, Mendía, Saracchi; Joaquín Ruiz, Herrera, Rolón; Zeballos, Cavani y Palacios.