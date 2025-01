Ante su público que promete colmar una vez más el estadio Monumental, River encarará este martes su último partido amistoso y presentará sus siete incorporaciones antes del comienzo de la competencia oficial. Desde las 21 y con transmisión de Disney Plus Premium, el equipo que dirige Marcelo Gallardo enfrentará a la Selección de México que se encuentra de gira por Sudamérica integrada en su totalidad por jugadores que se desempeñan en el medio local y que viene de derrotar por 2 a 0 a Internacional de Porto Alegre.

El único ensayo formal hasta aqui terminó el viernes pasado con una victoria 2 a 1 ante la Universidad de Chile en Concepción con goles de Manuel Lanzini y Miguel Borja. Tuvieron sus primeros minutos Giuliano Galoppo (arrancó como titular), Gonzalo Tapia y Matías Rojas (ingresaron en el segundo tiempo) y se registraron además los regresos de Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta. La idea de Gallardo es repetir el esquema, armar un equipo en la primera etapa y hacer luego cambios masivos en el segundo para darle rodaje a la mayoría del plantel y cuidar piernas de cara al debut del próximo domingo ante Platense en Vicente López por el Torneo Apertura.

La única variante sería la presencia en el arco de Franco Armani, quien no jugó en Chile por un problema muscular y fue reemplazado por Jeremías Ledesma. Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, recién incorporados a los entrenamientos, no sumarán minutos, pero participarán de la presentación que dará comienzo una hora antes del partido. La probable formación iría con Armani; Bustos, Pezzella, Martínez Quarta y Acuña; Enzo Pérez, Galoppo, Meza y Lanzini; Colidio y Borja.

Una de las incógnitas de la jornada será la llegada o no de Lucas Esquivel, el lateral izquierdo de Athletico Paranaense por el que River ofreció cuatro millones y medio de dólares por el ochenta por ciento de la ficha. Los brasileños en principio rechazaron la oferta y pidieron un millón de dólares más, pero Esquivel ya avisó que no se entrenará más con el plantel si no se concreta la operación.

El lateral izquierdo fue vendido por Unión de Santa Fe a mediados de 2023 y en la última temporada jugó 53 partidos, marcó dos goles, registró nueve asistencias e integró el plantel argentino que jugó el Preolímpico Sub 23 de Venezuela. Si bien correría detrás de Acuña en la consideración de Gallardo, la cuadruple competencia que River afrontará en el semestre entre el Apertura, la Copa Argentina, la Libertadores y el Mundial de Clubes y las lesiones que aquejan a Acuña en continuado le asegurarían cierta continuidad en el puesto.