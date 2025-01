La vía política, la asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, parece allanarle a Javier Milei un desmbolso no tan lejano de nuevos dólares y nueva deuda, pero más allá de las fotos con pulgares arriba, sonrisas y gestualidades, por detrás hay una negociación técnica que no se sale de los carriles formales. Un Fondo Monetario Internacional (FMI) con un listado de puntos innegociables, que tienen a la cabeza una corrección del tipo de cambio, para ponerlo en un valor más cercano a la realidad.

Esas discusiones se van a dar en Argentina la semana próxima, cuando llegue una misión oficial del FMI, punto que se acordó en el encuentro que mantuvieron en Washington el Presidente Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Ya el Fondo aclaró que está de acuerdo con el ajuste que produjo Milei sobre la economía y hasta arriesgó que la economía nacional tendrá dos años consecutivos de crecimiento en el 2025 y 2026, pero lo que viene en la sintonía fina es lo relevante.

Georgieva enviará a la Argentina al venezolano Luis Cubeddu, que conoce el paño desde hace años y fue la cabeza de la misión local por muchos años. Página I12 habló con fuentes del organismo, que confirmaron cuáles son los puntos en los cuales no se logran poner de acuerdo con el gobierno de Milei. Básicamente, son 3: el primero, la fecha de levantamiento del cepo cambiario; el segundo, la unificación cambiaria; el tercero, de cuánto tendrá que ser la devaluación para alcanzar el valor real del dólar.

Allí está el choque más fuerte, no sólo por lo económico, sino por lo político: es que Milei y Caputo le insisten al organismo que "este es el tipo de cambio de equilibrio". Lo hacen casi en soledad, pero por una razón lógica: el dólar congelado e intervenido artificialmente es el corazón del modelo libertario, la máquina que sostiene, principalmente, la inflación a la baja. El problema, que es lo que el FMI apunta en el marco de esa discusión, es que hay sectores, como el agro y las industrias, que afirman que el dólar a 1000 pesos no es un valor válido, sino que debería estar, por lo menos, más cerca de los 1300, el precio al que hoy se acercan los dólares financieros.

En su último informe, de hecho, señaló "la presencia de amplios controles cambiarios (que será necesario desmantelar para aliviar las distorsiones y recuperar el acceso a los mercados de capital), y la apreciación del tipo de cambio real como resultado de la preservación de un tipo de cambio de paridad lenta, podrían dificultar la acumulación continua de reservas cambiarias".

Cuánta plata y cuándo devaluar

En el medio de la negociación, según supo este diario, los funcionarios de Milei plantearon que "es imposible unificar" el dólar antes de las elecciones legislativas de este año. Están intentando que el organismo les permita hacerlo después de eso. Ahí confían en la vía política, la mano de Trump: la última vez que un ministro de Economía pidió dinero, el caso de Sergio Massa, terminó en devaluación instantánea, y fue antes del ballotage que llevó a Milei a la presidencia. En su momento, Massa se vio obligado a vender que el pedido del FMI había sido un devaluación del 100, que termine arriba del 20, pero nadie en el organismo confirma esa teoría.

Ahora bien, Caputo sueña con un ingreso de dinero no menor a los 11 mil millones de dólares. Para dar todo ese monto junto, el Fondo pide una devaluación urgente. La alternativa es que, si el Gobierno no quiere devaluar ahora, el FMI suelte 5000 millones y el resto post elecciones. De todos modos, cualquiera sea la solución, el dinero no entraría antes del mes de abril.

Allí el Gobierno tiene un problema: el tipo de cambio atrasado lo puso en una guerra por ahora fría con el campo, que está dispuesto a no liquidar la cosecha si el Ejecutivo no toma la decisión de corregir el dólar o, en su defecto, bajar las retenciones a la soja. Ninguna de esas alternativas parecen estar a la vista, por lo cual el Gobierno precisa sío sí el dinero del Fondo para apalancar la estabilidad política y de los números en la previa a la campaña.

Coqueteos alrededor de la malaria

En este escenario, la semana pasada el organismo publicó elogios para Argentina. Dijo que "prevé que la inflación mundial se reduzca del 6,7% en 2023 al 4,3% en 2025"; además, sostuvieron que "se espera que la desinflación sea más rápida en las economías avanzadas que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo".



Hora atrás, Milei se reunió con Georgieva, en el marco de la asunción de Trump y, luego de eso, escribió un entusiasmado mensaje en la red social X. En su cuenta personal el mandatario sólo escribió un mensaje breve: "Vamos muy bien...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO", mientras Gerogieva sostuvo que fue un encuentro "excelente".

Georgieva devolvió gentilezas. "Excelente reunión con el presidente Javier Milei, en medio de la notable transformación de Argentina: el déficit ha sido eliminado, la inflación ha bajado y el crecimiento se recupera con buenas perspectivas para el futuro", señaló la búlgara. Y destacó que "estamos trabajando en un nuevo programa para apoyar una economía vibrante para la prosperidad del pueblo argentino". En el inicio del año, el organismo aprobó la evaluación Ex Post del programa extraordinario de la Argentina, con una buena evaluación de las políticas económicas del gobierno libertario.