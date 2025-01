Dos operadores judiciales que se desempeñan en áreas de familia en las localidades de Embarcación y Orán expusieron las dificultades con las que se enfrenta el Poder Judicial a la hora de hacer garantizar el pago de la cuota alimentaria cuando el responsable o "alimentante" se desempeña en un ámbito de informalidad laboral, como ocurre mayoritariamente en el norte de la provincia de Salta.

Un funcionario del Ministerio Público Pupilar y una funcionaria de la administración de Justicia indicaron que en en general en el norte provincial, donde la mayoría de las personas tienen trabajos informales, el cálculo de la cuota alimentaria se hace sobre el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), de 279.718 pesos en la actualidaad, y se actualiza según ese índice.

En diciembre de 2024 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el informe “Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, en el que se indica que el costo mensual de la crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia puede llegar a ser casi de medio millón de pesos mensuales. Sin embargo, ese dato surge de encuestas en el Gran Buenos Aires, distinta a la realidad que se vive en las provincias, y más aún en los territorios más lejanos de las grandes urbes.

“Leyendo la noticia pensamos que estamos en otro mundo”, graficó el asesor de Incapaces, José Cortéz, quien se desempeña en el municipio de Embarcación, en el departamento San Martín.

El funcionario sostuvo que las realidades son distintas incluso entre municipios como el de su Asesoría y la capital de la provincia, "con respecto a la oferta laboral, de salud y de recreación” para las infancias, ejemplificó. A ello sumó la falta de trabajo, la pobreza estructural, además de flagelos como la droga.

En diálogo con Radio Nacional Salta, el asesor de Incapaces explicó que en el Código Civil y Comercial se tienen en cuenta estos cálculos y se realizan dictámenes sobre el sueldo del progenitor que debe pagar la cuota alimentria, siempre que tengaa un sueldo registrado. En otros supuestos se toma como parámetro el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que a diciembre último era de 279.718 pesos.

Para este cálculo Cortéz consideró necesario conocer la capacidad del “alimentante”, de quien paga la cuota. Dijo que en la mayoría de los casos que se reciben en la jurisdicción a su cargo, en el norte de la provincia de Salta, son personas con “trabajos de las fincas que muy pocas veces registran (a sus empleados). Entonces es difícil para el juzgado y para la madre probar la circunstancia de los ingresos”.

Asimismo, el asesor indicó que muchas sentencias que se basan en el SMVM no se cumplen. Esto conlleva a inscribir al incumplidor en el registro de deudores y se termina "en cuestiones formales” a las que se suman denuncias en las fiscalías penales. En algunos casos, porque el alimentante decidió renunciar a su trabajo registrado para evitar otorgar la cuota alimentaria a sus hijos e hijas.

“Terminamos con inscripciones en el registro de deudor alimentario o causas penales, pero los niños siguen sin recibir la cuota alimentaria sin el aporte de ambos progenitores”, ratificó Cortéz. Mientras tanto, quien queda a cargo de esos niñas y niños (generalmente las madres), queda sola con el costo a su cargo.

El asesor dijo que en el norte salteño hay una realidad tal que incluso se debe “capacitar a cada persona que viene para que haga valer el derecho de su niño”. Contó que hay casos en que quien se presenta a requerir el sustento dice cosas como “yo no lo quiero molestar”, o “quisiera que él me ayude”. “Tenemos que sentarnos y explicarles que no es molestar, que es una obligación alimentaria”, sostuvo.

Por su parte, la jueza de Familia de Orán (también en el norte provincial), Ana María Carriquiry, dijo a Salta/12 que se utiliza el índice del SMVM para casos donde no existe relación de dependencia con el alimentante. “Los aumentos son permanentes porque el SMVM aumenta permanentemente”, afirmó.

Sin embargo, consideró la necesidad de evaluar cada uno de los expedientes dado que “son muchos los parámetros para evaluar". Por ejemplo, "en este momento tenemos muchísimos casos de niños autistas y los gastos aquí son diferentes y necesarios de contemplar”.

Los datos del INDEC

El total del costo mensual de la crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, de entre 380 y 500 mil pesos, se divide en costo de bienes y servicios, por un lado, y el cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes, por el otro.

En el informe presentado por el INDEC se explicó que se tomó el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses este organismo para la medición de la pobreza. Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos, como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, entre otros).

En tanto, para calcular el costo del cuidado de niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, “el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad”. Además, se valorizan las horas de cuidado tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Según el informe, a diciembre de 2024 para las infancias menores, el costo anual de bienes y servicios fue de 116.036 pesos, mientras que el del cuidado fue de 276.435 pesos, con un total de 392.471 por mes.

En el grupo que va de uno a tres años, se consideraron 149.830 pesos por bienes y servicios y 315.926 pesos por costo del cuidando, sumando un total de 465.756 pesos.

El total para la franja de cuatro a cincfo años fue de 388.280 pesos por mes, siendo de 190.827 pesos y de 197.454 pesos los montos para las respectivas categorías.

El grupo etario de seis a doce años, según los cálculos del INDEC, tiene una valoración de crianza de 488.469 pesos, siendo 236.721 para bienes y servicios y 251.748 para costo de cuidado.

En diciembre de 2023 los conceptos para cada una de las edades en total eran de 197.046 para menores de un año, 233.528 para la franja de entre uno y tres, 192.988 para niños y niñas de cuatro y cinco, y 242.918 para quienes tienen entre seis y doce. La variación en el año fue del 100 por ciento.