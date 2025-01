Un turista murió este lunes en un trágico accidente ocurrido en el lago Mari Menuco de Neuquén. El joven, de 28 años, se ahogó al caer de una tabla de Stand Up Paddle (SUP).

De acuerdo a la información recabada por medios locales, el turista -que había llegado desde Buenos Aires días atrás, junto a su pareja- no sabía nadar ni llevaba chaleco salvavidas al momento del incidente, ocurrido en la zona de los acantilados.

Este lunes la víctima practicaba paddle surf en el lago Mari Menuco cuando la tabla que utilizada se dio vuelta y cayó al agua.

Si bien un grupo de personaa que se encontraban en la orilla lograron sacarlo del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el joven no reaccionó . Poco después, cuando personal de salud de Centenario arribó al lugar, confirmó su fallecimiento.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de la Zona Periferia II, informó al Diario Río Negro que el turista "había llegado de visita ayer (por el domingo) a la casa de unos amigos en Neuquén y hoy (por el lunes) había decidido pasar el día en el Mari Menuco".

Mazzone agregó que , de acuerdo al relato de sus acompañantes, el turista cayó al agua cuando la tabla "se dio vuelta" y "no sabía nadar".

