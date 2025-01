Claudio "Chiqui" Tapia recibió este martes al nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien recorrió el predio Lionel Messi, en Ezeiza, y también participó de la reunión de Comité de la Liga Profesional, donde se decidió extender el cierre del libro de pases hasta el viernes 31 de este mes.

Louzán, quien ganó las elecciones en diciembre, está de gira por Argentina y Uruguay por el Mundial 2030 que tendrá como anfritiones a España, Marruecos y Portugal y repartirá algunos partidos de primera fase entre el Río de la Plata y Paraguay.

"Estaremos ahí para apoyar el Mundial 2030, los éxitos serán en conjunto entre los países que organizamos el certamen. Le escuché la intervención de Claudio Tapia y me gustó su naturalidad, explicando lo que pretendía hacer en el fútbol argentino. Creo que lo logró en poco tiempo. Me quedaron grabadas sus palabras y digo de verdad, de corazón, que los felicito por el trabajo que vienen haciendo, en un mundo en el que no es fácil llevar adelante un proyecto”, declaró el español tras la reunión.

"Genera envidia sana, porque el fútbol aquí se vive de forma muy pasional. Aquí me han recibido con mucho cariño, y soy un agradecido a eso. Me voy siempre emocionado”, completó Louzán antes de ir a saborear un infalible asado.

Según trascendió, también se habló de la todavía pendiente Finalíssima entre Argentina y España.

Mientras tanto, en la reunión de Comité se decidió la extensión del cierre del libro de pases -originalmente terminaba este miércoles 22- a la vez que se echó por tierra la iniciativa de cambiar la clasificación a copas internacionales, versión que circuló a finales de año y hablaba de un ranking histórico en lugar de los méritos hechos en la temporada.