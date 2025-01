El crudo Brent cerró con una baja de 1,3 por ciento, cotizando a 79,11 dólares por barril. Por su parte, el petróleo ligero estadounidense WTI para entrega en febrero registró una caída de 2,2 por ciento, ubicándose en 76,19 dólares por barril. Los futuros del WTI para marzo, que actualmente concentran mayor actividad de negociación, también descendieron un 1,9 por ciento, cerrando en 75,93 dólares por barril.



El precio internacional del petróleo inició el año con caídas, marcadas por las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su primer día en el cargo declaró una emergencia energética. Esta medida generó preocupaciones sobre un posible aumento en la producción de petróleo en Estados Unidos, exacerbando las expectativas de un exceso de oferta en el mercado global durante el año.

Según Robert Yawger, analista de Mizuho, el panorama del mercado muestra que, si bien no falta petróleo, la demanda sigue siendo el principal desafío. "La producción de Estados Unidos está en niveles récord y la OPEP+ mantiene una restricción de 5,86 millones de barriles diarios. Lo que realmente escasea es la demanda. Si los refinadores no necesitan más combustible, simplemente no comprarán más crudo", afirmó.

Este año, se espera un exceso de oferta en el mercado debido a la débil actividad económica y a los esfuerzos globales por la transición energética, que han reducido la demanda en países clave como Estados Unidos y China.

La Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ratificó esta semana sus pronósticos de una baja en los precios del petróleo tanto para este año como el próximo, citando un fuerte crecimiento en la producción global de petróleo y líquidos, combinado con un crecimiento más lento de la demanda.