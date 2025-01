El Hospital Laura Bonaparte se encuentra bajo amenaza de cierre por el Gobierno de Javier Milei. Juan Muñíz, padre de la paciente Paula Muñíz, habló con la 750 sobre la lucha contra los despidos y el desmantelamiento del hospital. "Es ejemplar lo que hace esta gente", resumió Muñíz, en referencia al trabajo que se lleva adelante en el centro de salud.

El desfinanciamiento y ataque del Ejecutivo contra el Laura Bonaparte no son casuales. En su lucha contra todo tipo de organización social, de estímulo y de capacidad solidaria, el Gobierno pone el foco en uno emblema como es el Bonaparte.

"Es un hospital de salud mental modelo que trabaja de manera multidisciplinaria, que aborda cada caso como un problema individual y que no trata a los pacientes de manera adocenada, como si todos fueran lo mismo", agregó Muñíz.



Este miércoles, el ministro de Salud, Mario Lugones, oficializó la intervención del hospital. Antes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un pedido a la Justicia para que frene los despidos en la institución y permita el funcionamiento correspondiente del hospital.

"Alguien que tiene un tema de salud mental ya declarado necesita permanente apoyo, no se puede interrumpir, esto a los tecnócratas no les importa nada. Por eso es que en nombre de una política fiscal eficiente están destrozando todo, no va a quedar nada en pie. La gente tiene que tomar conciencia que apoyando a este modelo vamos al abismo", reclamó Muñíz con Gustavo Campana.

Y concluyó: "Estos tipos son enemigos de lo nacional y popular".