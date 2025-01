Las palometas atacan de nuevo. Ese podría ser el título de una película de terror, pero es la realidad que viven los vecinos de Santa Fe, donde más de 30 personas debieron ser asistidas tras haber sido mordidos por estos animales en la costa este del Río Paraná. ¿Cuáles son las causas de la aparición de este tipo de peces? ¿Cómo prevenir los ataques?

La ola de calor y las altas temperaturas que se vienen registrando en la ciudad de Santa Fe y la región centro y norte del país, fomenta la aparición de palometas en las costas del río Paraná, ya que se trata de un pez que habita en las profundidades durante todo el año como cualquier otro, pero su comportamiento suele alterarse cuando sube la temperatura y baja la altura del río, según explicaron desde el Acuario del Río Paraná.

Tal es así que, durante el último fin de semana, un total de 33 bañistas solicitaron asistencia médica debido a que habían sido atacados por palometas cuando nadaban en la Laguna Setúbal. Según el informe médico oficial, la mayoría de las víctimas habían sufrido heridas en los pies, pero ninguno revestía gravedad.

“Lamentablemente, muchos no acataron las recomendaciones de no ingresar al agua”, destacó el delegado de los trabajadores municipales de Santa Fe, David Ríspero, al remarcar que no había manera de prevenir los ataques, más que evitar no bañarse y realizar actividades acuáticas en el área que esté autorizada.

Además, recomendaron no ingresar al río con heridas cortantes, debido a que podrían atraer a los animales que, por naturaleza, forman parte de la familia de peces piscívoras, es decir, que se alimentan de carne de pescado.

Las palometas son una especie de peces carnívoros de la familia de las pirañas que se movilizan en cardúmenes. Generalmente se mueven en aguas de baja profundidad y se movilizan según la temperatura: en temporadas de mayor calor están más cerca de la costa.

Esta especie ataca ante la sensación de amenaza, presencia de depredadores y en momentos de apareamiento. Al respecto, el doctor en Ciencias Ambientales e investigador del Conicet, Luis Alberto Espínola, explicó que el aumento de la agresividad de estos peces estaría relacionada con el proceso de reproducción que atraviesan durante el verano. “Estás especies están en una etapa reproductiva y tienen estrategias de cuidado parental”, señaló el especialista al resaltar que “esto las hace más activas y propensas a atacar cuando perciben movimientos en el agua”.

De la misma manera, aseguró que las altas temperaturas que se pronosticaron para la región durante los próximos días también sería otra de las causas que ayudarían a incrementar la agresividad de las palometas. Por este motivo, el especialista recomendó no ingresar con movimientos bruscos al agua; no ingresar con heridas abiertas; mantenerse en grupo y acatar las indicaciones de los guardavidas; y no arrojar restos de comida.

Por otro lado, el Gobierno provincial anunció una medida que buscará prevenir los ataques de las palometas. Durante una entrevista para LT9, el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, anticipó que se comenzará a utilizar una bandera roja en Santa Fe que servirá como señal de prohibición de nado en determinadas zonas.

“Hay que tener todas las precauciones necesarias, hacerle caso a los guardavidas”, destacó al mencionar la posibilidad de que aumentaran los casos por la cantidad de gente que elige las playas santafesinas para el verano. A la vez que remarcó que “cuando hay un incidente y al ratito se produce otro, hay que salir del agua”, advirtió que “las palometas andan en cardúmenes, por lo tanto, una mordedura puede causar otra más”.

Por su parte, el coordinador general del operativo de prevención y seguridad de ámbitos acuáticos de la Municipalidad de Santa Fe, Juan Manuel Aquino, manifestó: “A los santafesinos les decimos que vengan igual, pero que tengan conciencia de no arrojar comida al agua, para no generar cebos para las palometas”.

En caso contrario, el guardavidas recomendó a las personas que busquen mantenerse juntas en el agua, para evitar convertirse en una presa fácil de las palometas. “Cuando más junta esté la gente, mejor”, destacó al explicar que “si se alejan hacia los extremos, hay más residuos de pescadores y menos bullicio, sectores más propicios para las palometas”.

Este tipo de eventos no son nuevos en la región y tiene antecedentes que datan de décadas atrás, siendo el más recordado el de diciembre de 2013, cuando más de 70 personas resultaron heridas en una tarde de calor y pánico.

Cómo actuar ante un ataque de palometas

Las mordeduras de las palometas, que pueden ir desde pequeños cortes hasta lesiones más serias, se producen por la voracidad de estos peces, que normalmente se alimentan de escamas, aletas y pequeños trozos de carne de otros peces.

La coincidencia entre el pico de actividad de las palometas y el aumento de bañistas en los ríos y lagunas genera una serie de factores que eleva la frecuencia de estos incidentes.

A continuación, una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante un ataque de palometas.