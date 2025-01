Mientras el Gobierno busca eliminar las PASO, sin conseguir el consenso de los bloques aliados en el Congreso (se inclinan por la suspensión) el dirigente de Patria Grande y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, coqueteó con la idea de utilizar ese mecanismo para realizar una gran interna legislativa con "todos los que estamos en contra de Milei".

Grabois puso como ejemplo de su propuesta concertadora al sector del radicalismo representado por Martín Lousteau, a la Coalición Cívica de Elisa Carrió y a la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer. "El que gana, gana, y el que pierde, acompaña. Eso es lo que yo pienso, porque aparte son legislativas, no es que estamos eligiendo presidente", marcó con lógica peronista.

La propuesta del referente de Patria Grande surgió durante una entrevista que dio la semana pasada al diario La Capital de Mar del Plata, pero el video se viralizó en las últimas horas. Grabois señaló que la idea sería la de "una interna táctica" y consideró que un frente de oposición a Milei permitiría "tratar de unificar lo que está roto" y consideró a las PASO como la posibilidad de hacerlo sin que se "vuelva a romper".

Grabois consideró que esa gran interna podría realizarse a nivel nacional o bien a nivel de la provincia de Buenos Aires, donde "perfectamente una coalición muy amplia y hacer una gran interna".

Por lo pronto, Grabois coincidió este miércoles con el actual titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, a salir a repudiar los dichos del Milei en el que amenazó de "ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad" a los que calificó como "zurdos de mierda".

Ferraro contestó con un posteo en sus redes sociales interpelando a sus antiguos aliados de Juntos por el Cambio, en particular al PRO, al señalar la "acción y efecto del presidente Milei para dejar sordos (y mudos) a los otrora republicanos y demócratas semileales". "¿De verdad no van a decir nada? ¿No lo leyeron? Otra vez nos van a decir: 'No es tan grave, tiene una psicología especial'", les apuntó parafraseando a Mauricio Macri.

Por su parte, Grabois calificó a Milei de "monito arrastrado" ante la violenta defensa que salió a hacer del multimillonario Elon Musk, tras su sugestivo saludo nazi durante la asunción de Donald Trump. "Cuidadito porque nadie te votó para tirano, cada acción inconstitucional tuya o de tus ministros o de tu brazo armado va anotándose en la memoria", le dijo el referente de Patria Grande.