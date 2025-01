El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, confirmó ayer que las elecciones legislativas provinciales se realizarán el 11 de mayo próximo, y no el 4 de mayo, como se había previsto inicialmente. Por otra parte, el funcionario adelantó que también se convocará a elecciones de convencionales para la creación o renovación de cartas orgánicas de 19 municipios.

El ministro político de la gestión de Gustavo Sáenz indicó que el cambio de la fecha se decidió para facilitar la actividad turística, dado que el 4 de mayo quedó comprendido en un fin de semana largo con la decisión del gobierno nacional de declarar feriado puente al día 2 de mayo, que cae viernes.

“Nosotros establecimos esta fecha del 4 de mayo cuando todavía el gobierno nacional no había establecido los feriados para el año 2025", explicó Villada en declaraciones a Radio Nacional Salta. Añadió que "fue una novedad" que la administración de Javier Milei declarara no laborable al 2 de mayo "para trabajarlo como un fin de semana con fines turístico".

De paso, el ministro aclaró que la provincia comparte la intención de apoyar "una actividad que está tan golpeada como es la actividad de los operadores del turismo en el país y particularmente en nuestra provincia”.

Dijo que por eso, teniendo en cuenta que los fines de semana largos ayudan al movimiento turístico, “y también para facilitarle a los salteños su participación en este proceso electoral, y para facilitar la organización, vamos a modificar la fecha de las elecciones".

Elección de convencionales

El ministro adelantó que están terminando de redactar el decreto convocando a comicios para el 11 de mayo, en los que se elegirán diputados y senadores provinciales, y también concejales.

Además, el ministro Ricardo Villada adelantó que el gobierno emitirá otro decreto "convocando a (la elección de) convencionales municipales en 19 municipios”, entre esos, Capital.

Según informó, doce municipios van a modificar su carta orgánica "pues tienen cartas orgánicas muy viejas, algunas inclusive previas a la sanción de la Constitución Nacional del 94".

Otros siete municipios, entre ellos Campo Quijano, Chicoana, El Carril, El Galpón, El Quebrachal, Las Lajitas, se darán sus cartas orgánicas por primera vez, de acuerdo a lo que establece la Constitución de Salta, "que aquellos municipios que tengan más de 10 mil habitantes pueden darse su carta orgánica".

Desde la provincia a la Nación

En cuanto al armado electoral, el ministro afirmó que coincide con el concepto de que primero se debe organizar lo local para luego pensar en la estrategia y las candidaturas a cargos legislativos nacionales.

“Nosotros tenemos una responsabilidad primaria en el proceso provincial, en cómo le va a la provincia y por lo tanto tenemos toda nuestra energía en poder concretar, poder mostrarle a los salteños lo que estamos haciendo y como consecuencia de ello, buscar el apoyo", aseguró. Aclaró que en el oficialismo provincial "no subestimamos a nadie, si bien creemos y notamos un apoyo muy grande por parte de la gente".

Agregó que como ministro político tiene "diálogo con los intendentes, con los legisladores, algunos de los cuales pretenden renovar sus bancas, con gente que quiere acceder a poder representar a sus pueblos y demás tanto en las legislaturas como en los concejos deliberantes". Aclaró los alienta "para que nosotros hagamos una campaña constructiva, mostrando lo que hicimos, mostrando nuestros planes y no entrar a lo que lamentablemente a veces ocurre que son campañas que tienen que ver más con las descalificaciones y demás y la verdad que eso no es bueno, a la gente no le interesa eso”.

De esta manera, Villada hizo una mención implícita a las causas penales abiertas contra el diputado naciona Emiliano Estrada (UxP) por la difusión de fake news. Tras una pregunta, fue más explícito: “La cantidad de cosas que se dicen en las redes sociales y demás son tremendas y creo que haber alentado eso contratando gente para que cree perfiles falsos, para hablar, no debería ocurrir" y el legislador debería pedir disculpas, porque "mentir está mal", sostuvo.

También respondió a los dichos del diputado nacional libertario Carlos Zapata, quien sostuvo que ser opositor en Salta implica ser perseguido. “Zapata se ha caracterizado siempre por decir cosas que después no prueba”, sostuvo.

Por otra parte, Villada dijo que por ahora toda su energía está puesta en su cargo de ministro, "así que hoy por hoy no está en mis planes ningún tipo de candidatura". Sin embargo, dijo que le han planteado esta posibilidad. "Será una decisión que tomemos más adelante”, concluyó después de señalar que todavía no lo habló con el gobernador.