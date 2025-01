"Como dicen acá, ‘de sol a sol’” publicó la exvicepresidenta Cristina Kirchner desde unas vacaciones en la ciudad de Monte Hermoso, ubicado a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Fotos con vecinos y veraneantes, casa con vista a la playa y amaneceres y atardeceres con el sol sobre el mar.



El posteo, donde la expresidenta destaca la gran “inmensa alegría” de la recuperación de la identidad de la nieta 139, tiene fotos suyas junto a su nieta Helena y su hija Florencia compartiendo una tarde de playa.

Rápidamente, todas las miradas se pusieron en Monte Hermoso, un destino que, según explicó su intendente Hernán Arranz a la 750, cada año se vuelve más y más popular por sus particulares características.



Entrevistado Víctor Hugo Morales, Arranz explicó que “Cristina se fue ayer por la mañana". "Disfrutamos de una charla de una hora y media, dos horas. Estamos contentos por su visita”, contó.

Luego, aclaró sobre su veraneo en las costas bonaerenses: “Era algo que teníamos programado, pero no queríamos dar a saber porque queríamos que disfrute, que descanse con su familia”.

Crisitna "la pasó bárbaro", según el jefe comunal. Al enterarse de la presencia de la ex mandataria, muchos veraneantes y vecinos se acercaron para "hacer guardia en la entrada de la casa", una propiedad amplia ubicada frente al mar. “La gente nos empezó a llamar un montón. Tuvimos que decir que no, que no estaba, que no era así, hasta que se sacó fotos con turistas y no pudimos ocultar mucho la presencia". "Pero dice que la pasó re bien, que los pudo disfrutar esos días”, añadió.

Por otro lado, contó sobre la ciudad de 12 mil habitantes en invierno y de casi 200 mil en verano: “Acá el sol sale y se pone en el mar. Vos podés ver el amanecer y el atardecer. Y el sol se pone a las 21:30. Eso le llamó mucho la atención”.

Y añadió: “Desde el Estado siempre contribuimos de generar eventos desde septiembre para cortar con la estacionalidad tan marcada. La gente nos está eligiendo desde septiembre y hasta pasando el verano”.

“Tenemos 32 kilómetros de paya con el agua más cálida que en otros lugares. Es un destino que viene en ascenso en los últimos años”, finalizó el intendente de Monte Hermoso tras la visita de la vicepresidenta.