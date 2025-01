El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a justificar lo injustificable. Este jueves, luego de defender al presidente Javier Milei por el violento tuit en el que amenazó con "ir a buscar hasta el último rincón del planeta" a "los zurdos hijos de puta" -que le valió un fuerte repudio y una denuncia penal-, Francos validó las retrógradas palabras del mandatario en el foro de Davos, en Suiza, donde cargó contra la diversidad sexual y el feminismo.

En la disertación que hizo en Davos, Milei utilizó la condena a 100 años de cárcel que un tribunal estadounidense dictó en diciembre contra una pareja gay en Georgia, por haber sido encontrada culpable de abusar de sus dos hijos adoptivos, para despotricar nuevamente con lo que denomina la agenda woke. "La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, aseguró en un momento de su discurso, donde también dijo que "el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado".

Francos, lejos de repudiar al presidente por sus dichos, los validó. En una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum, el funcionario sostuvo que “hacer campaña promoviendo esto genera confusiones, sobre todo en los más jóvenes“. Y agregó: ”Que cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública“.

Sorprendido con las afirmaciones del jefe de Gabinete, el periodista le repreguntó: "¿promoción de qué, de la homosexualidad?“, a lo que Francos respondió, entre titubeos: “Por ejemplo, digamos, son temas que … a ver, yo no objeto nada, no voy a decir la famosa frase 'Yo tengo un amigo', no objeto la decisión que cada uno tome en su vida. No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas“.

Y añadió, cuando le preguntaron sobre casos puntuales en que el Estado haya promovido la homosexualidad: "Yo creo que ha habido montones de campañas, en distintos lugares, como campañas escolares, en la que se le ha permitido a los chicos, en situaciones de este tipo... En fin, yo creo que en eso el Estado no tiene que meterse, sí en el respeto a las decisiones y vida de cada uno”.

“De las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar”, concluyó.

Defensa de Milei y Musk

Este miércoles, Francos ya había intentado justificar a Milei por el violento tuit con el que amenazó con "ir a buscar hasta el último rincón del planeta" a los "zurdos de mierda" que criticaron a Elon Musk por su gesto nazi tras la asunción de Donald Trump. En una insólita defensa, el jefe de Gabinete aseguró que en realidad la publicación del líder de La Libertad Avanza no contiene una amenaza sino que propone "debatir" y "mostrarles el daño que generó la izquierda".

"Lo que está diciendo es los vamos a buscar para debatir y mostrarles el daño que generó la izquierda y los resultados que tiene el ejercicio de la libertad económica", indicó Francos este miércoles durante una entrevista radial, en una curiosa forma de interpretar el tuit de Milei titulado "nazi las pelotas", que concluye con la frase "zurdos hijos de putas tiemblen", luego de definir al magnate tecnológico como "uno de los hombres más importantes de la Historia", y de criticar a la "progresía internacional" que "se monta sobre el inocente gesto de Elon Musk para tildarlo de nazi".

"El presidente está planteando a la Argentina en particular y al mundo un cambio de la concepción ideológica en la que hemos estado sumidos durante muchísimo tiempo y que ha generado este atraso. Lo hemos visto en las redes estos días y cómo Estados Unidos ha pasado a la Unión Europea en PBI estos últimos años", señaló el jefe de Gabinete en Radio La Red.

Y agregó: "Cuando se ejerce la libertad económica, las sociedades y los países evolucionan y crecen, mientras que cuando se sumergen en el socialismo decrecen. Entonces me parece que esto es lo que ha querido plantear el presidente".

Luego de maquillar la violencia del discurso de Milei, Francos dijo que Musk y el presidente argentino "han puesto la libertad por delante de todo" y que ambos quieren "que cada uno se exprese como quiera".

"A veces la intención política de generar propaganda con algunas cosas es increíble", planteó el funcionario, restándole importancia a las críticas que miles de usuarios en redes sociales le hicieron al empresario por el saludo nazi que realizó tras la asunción de Donald Trump como 47° presidente de Estado Unidos.