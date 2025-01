En la llamada “Era de la música en vivo”, que se consolidó en los últimos tres años, las grandes figuras de la música popular contemporánea internacional aprovecharon el apogeo de los eventos masivos para abrir nuevas plazas, reforzar su convocatoria, regresar al trote de los shows o para reunirse tras una larga enemistad. Tal como sucedió con Oasis. Lo que inicialmente comenzó con el anuncio de una serie de recitales a nivel local, termina por convertirse en una mega gira mundial. Justo como pasó con Oasis. Días más tarde, cuando se configura la bitácora de viaje, se informa sobre la salida a la venta de los tickets. Una vez que se produce el primer sold out, brota una fecha más (o quizá varias), la ticketera colapsa, y de pronto cuelga un cartelito digital que dice: “Agotado”. Y eso fue exactamente lo que aconteció con Oasis.

Aparte de la vuelta de los hermanos Gallagher, varios tours incluyeron a la Argentina en su itinerario. Sin embargo, los fans de otros artistas que avisaron que girarán este año deberán esperar hasta 2026 o tendrán que viajar al destino más próximo para disfrutarlos. Al igual que sucedió con el Rock in Rio que se celebró en septiembre último, de cuyos tres días de cartel sólo vino a Buenos Aires el rapero Travis Scott. También están quienes se lo toman con calma, como AC/DC. La leyenda del hard rock, tras lanzar su decimosexto álbum, Power Up (2020), inició su nueva gira en Gelsenkirchen (Alemania) el 17 de mayo de 2024. Luego de concentrar sus actuaciones en Europa, a fines de año el grupo puso a disposición los tickets para la segunda etapa, basada en Norteamérica y que arrancará el 10 de abril en Minneapolis.

Quien no pasará por Sudamérica este año ni el que viene es Billie Eilish. La cantante estadounidense de pop alternativo inauguró el trajín de su disco Hit Me Hard and Soft en septiembre pasado, a cuatro meses de su salida. Si bien ahora está de vacaciones, retomará la maratón el 18 de febrero en Brisbane (Australia) y cerrará la persiana el 27 de julio en Dublín. Algo similar sucede con Bruce Springsteen. “The Boss” ya lleva dos años en la carretera con su actual tour, Bruce Springsteen & The E Street Band, que se encuentra en su último tramo: concluirá el de 3 de julio en Milán. Y la semana anterior desembarcará en San Sebastián, única plaza de España en la que se presentará debido a que la ciudad vasca desarrolló un culto por el artista único en el mundo.

Pearl Jam sacó en 2024 su nuevo disco, Dark Matter, y se dedicó a mostrarlo en Europa y Estados Unidos, donde fue programado hasta en festivales de nicho como el New Orleans Jazz & Heritage (tocan ahí el 3 de mayo). Al año siguiente de su último show en Buenos Aires, donde festejó los 30 años de The Black Album, Metallica largó la gira de su álbum 72 Seasons. El 27 de abril se cumplirán dos años desde que está en marcha el M72 World Tour, que llevó al cuarteto por Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. Y así como el tema de Babasónicos, “no va a venir”: termina el 19 de noviembre en la capital neozelandesa. Por su parte, Deftones sólo girará por Norteamérica (con Mars Volta en calidad de acto soporte), de la misma forma que el Grand National Tour, evento que reúne a los raperos Kendrick Lamar y SZA.

Nick Cave & the Bad Seeds estará presentando su discazo Wild God en Norteamérica, y también por allá Kraftwerk festejará los 50 años de su disco Autobahn. Tras la muerte del violero Andy Gill, la mítica banda inglesa de post punk Gang of Four se rearmó con cantante y baterista originales, y programó una extensa gira por Estados Unidos y Canadá, que a mediados de año cruzará a Europa. Es el mismo plan de Jack White con su nuevo disco No Name, aunque en el medio incluyó a Japón. En noviembre de 2024, Charli XCX estrenó en Manchester la gira de su álbum Brat, una de las cosas más inteligentes que se escuchó de la música dance en tiempos recientes, y terminará en la capital finlandesa el 10 de agosto. El único lugar de América latina que visitará es México, en abril.

Adrian Belew trae las canciones de King Crimson.

Por Sudamérica harán paradas de su tour global St. Vincent y Wilco. El alter ego de Anne Erin Clark tiene fechas previstas el 26 de marzo en Curitiba y el 29 de marzo en Bogotá, en tanto que los liderados por Jeff Tweedy actuarán en São Paulo el 25 de mayo. Su agenda está tan apretada que no hay chance de que improvisen una escapada al Río de la Plata. Los que se juntaron para celebrar los 20 años de su homónimo álbum debut fueron los neo disco Scissor Sisters, todo un fiestón garantizado. En mayo próximo los gozarán británicos e irlandeses, pero de a poco ampliaron la agenda. Así que es posible que terminen el 2025 disfrutando de la pasión del público argentino. Tal como lo experimentaron Franz Ferdinand y Jamie xx el año pasado, quienes hicieron un precalentamiento de sus inminentes giras en Buenos Aires.

Ésta es la mejor parte: las estrellas que eligieron sumar a la capital argentina en sus planes. Twenty One Pilots, como parte del The Clancy World Tour, se subirá al escenario del Movistar Arena el 28 y 29 de enero. En torno a Lollapalooza Argentina, debutará la banda irlandesa de post punk Fontaines D. C. Vendrá de Oceanía y luego seguirá hacia Norteamérica. Caribou regresará en medio de un galope intenso, pero devenido en artista electrónico mainstream. Lo que denotan su reciente disco, Honey, y el flamante remix del DJ Solomun. Justin Timberlake, headliner del festival, viene haciendo el The Forget Tomorrow World Tour desde abril de 2024, y lo terminará en París el 20 de julio de 2025. Olivia Rodrigo, otra de las figuras de LollaAR, terminará el Guts World Tour el 1 de julio en Londres.

Los metaleros Incubus vendrán el 1° de abril al Movistar Arena en medio de una serie de shows quirúrgica, parecido a lo que están haciendo sus colegas de System of a Down, que ya vendió todas las localidades de su fecha en Vélez, el 3 de mayo. La gran bestia pop australiana Kylie Minogue cantará en el predio de Villa Crespo, a 17 años de su último show local, de la mano del Tension Tour, mientras que su pupila estadounidense Katy Perry lo hará ahí el 9 de septiembre, gracias a The Lifetimes Tour. En el rubro de mujeres que saben muy bien cómo transitar el escenario, Shakira traerá su Las mujeres ya no lloran World Tour el 7 y 8 de marzo al Campo Argentino de Polo, y la inoxidable Chrissie Hynde estará al frente de Pretenders el 15 de mayo en el Movistar Arena.

En el mismo lugar y el mismo mes (pero el viernes 2), Adrian Belew recorrerá el material de King Crimson con BEAT, el proyecto que comparte con Steve Vai, Tony Levin y Danny Carey. Y Oasis tocará los días 15 y 16 de noviembre en River, por cortesía del Oasis Live ‘25. El 8 de diciembre, Taylor Swift terminó de girar, en 2025 The Rolling Stones pondrán el foco en Europa, y Bad Bunny, pese a que su disco Debí tirar más fotos es ya uno de los fenómenos de 2025, dijo que no saldrá de Puerto Rico por un buen rato.