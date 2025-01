Luego de varias postergaciones debido a la grave situación producida por los incendios en la ciudad de Los Ángeles, la Academia del Cine de los Estados Unidos anunció este jueves las nominaciones a sus populares premios Oscar. Y como cada año, por supuesto, las mismas se repartieron entre las películas que a priori se ubicaban al tope de la lista de favoritas. Alcanza con repasar los títulos que recibieron más candidaturas para confirmarlo.

El brutalista

A la cabeza se ubica la francesa Emilia Pérez, de Jacques Audiard, con 13, seguida por El brutalista (Brady Corbet) y el musical Wicked (John M. Chu), con 10 cada una. 8 son las nominaciones que recibieron Un completo desconocido (James Mangold), la biopic basada en los primeros años de la carrera de Bob Dylan, y el thriller eclesiástico Cónclave, del alemán Edward Berger). En tanto, Anora, del gran Sean Baker, acumuló 6; mientras que Duna: Parte 2 (Denis Villeneuve) y La sustancia, de la francesa Coralie Fargeat, sumaron 5. Por su parte, Nosferatu, de Robert Eggers, se quedó un poco corta y solo recibió 4 nominaciones, todas ellas dentro de los rubros técnicos.

Wicked

Una de las grandes sorpresas la dio la brasileña Ainda estou aqui, dirigida por Walter Salles, que acumula tres nominaciones. No es que la película no fuera tenida en cuenta, porque se esperaba que formara parte de la terna de Mejor Película Internacional, cosa que finalmente ocurrió. Lo que no estaba en los planes de nadie es que la misma sumara una candidatura a Mejor Actriz para Fernanda Torres y mucho menos que se metiera en la categoría madre, la de Mejor Película, junto a las ya mencionadas Anora, El Brutalista, Un completo desconocido, Cónclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, La sustancia y Wicked. Una gran noticia para el cine latinoamericano. La lista de candidatas al premio mayor se completa con el drama Nickel Boys, también nominada en el rubro de Mejor Guión Adaptado.

Además de Ainda estou aqui por Brasil y Emilia Pérez por Francia, la terna de Mejor película Internacional la completan la danesa La chica de la aguja (Magnus von Horn, estrenada este jueves en salas locales y nominada previamente en el Festival de Cannes y los Globos de Oro), la alemana The seed of Sacred Fig (Mohammad Rasoulof, ganadora de cinco premios en Cannes y también nominada a los Globos de Oro) y la película animada letona Flow (multi ganadora en el Festival de Annecy, nominada en Cannes y los Bafta). Esta última también resultó nominada a Mejor Película Animada (categoría en la que ganó un Globo de Oro), donde compite con Intensamente 2 (la película más vista de 2024 en todo el mundo); Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas; Memorias de un caracol; y Robot salvaje.

Un completo desconocido





Más predecibles que otros años, las nominaciones 2025 de la Academia dejaron muy poco lugar para sorpresas como las de la película de Salles. De hecho, entre las más nominadas acaparan casi todas las categorías, en especial las dedicadas a los rubros artísticos, ampliando un poco más el asunto en las áreas técnicas. De esta manera, Baker, Corbet, Audiard, Mangold y Fargeat (tres estadounidenses y dos franceses nacidos en París) componen la terna de Mejor Director. Anora, El brutalista y La sustancia sumaron también candidaturas a Mejor Guion Original, junto a September 5, que cuenta la historia de un equipo de periodistas deportivos que debe cubrir el secuestro de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich 72, y Un dolor real, del director, actor y guionista Jesse Eisenberg, que se estrenó esta semana en la Argentina, igual que Emilia Pérez. En tanto que para Mejor Guion Adaptado fueron nominadas Un completo desconocido, Emilia Pérez, Nickel Boys y Cónclave. A estas se suma Sing Sing, de Greg Kwedar, que también participa en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Actor para Colman Domingo, quien suma su segunda nominación al hilo, tras formar parte de la misma categoría en 2024 por su labor en Rustin.

Junto a Domingo compiten Timotheé Chalamet, quien se pone en la piel del joven Dylan en Un completo desconocido; Ralph Fiennes como un cardenal conflictuado en Cónclave; Adrien Brody (El brutalista), a quienes se suma Sebastian Stan por su interpretación de Donald Trump en El aprendiz. Aunque no es una sorpresa si se tiene en cuenta que Emilia Pérez es la película con más nominaciones, la candidatura a Mejor Actriz de la española Karla Sofía Gascón representa un hecho inédito, ya que es la primera mujer trans en ser nominada en esta categoría. Habrá que esperar a ver que dicen Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (La sustancia) y la ya mencionada Torres, si Gascón llega a ganar.

Los candidatos en la categoría Mejor Actor de Reparto son Yura Borisov (Anora), el reaparecido Edward Norton (Un completo desconocido), el australiano Guy Pierce (El brutalista), Jeremy Strong por su interpretación de Roy Cohn, el mentor de Donald Trump en El aprendiz, y Kieran Culkin, hermano menor de Mackaulay “Mi pobre angelito” Culkin, por su trabajo en Un dolor real, quien a priori aparece como favorito. Entre las actrices de reparto la cosa fue más previsible y se quedó entre quienes participaron de las producciones más nominadas: Zoe Saldaña por Emilia Pérez, Ariana Grande por Wicked, Mónica Barbaro por Un completo desconocido, Felicity Jones por El brutalista y la gran Isabella Rossellini por Cónclave.

Dentro de los rubros técnicos, Emilia Pérez, Wicked y Robot Salvaje repiten en las categorías de Mejor Sonido y Mejor Banda sonora Original. La primera se completa con las nominaciones de Un completo desconocido y Duna: Parte 2, mientras que la segunda lo hace con El brutalista y Cónclave, para que las favoritas se queden contentas. En cambio, la terna de Mejor Canción Original aporta algunas novedades, más allá de la nominación de Sing Sing por la canción “Like a Bird” y de que Emilia Pérez duplica su candidatura con “El mal” y Mi camino”. Acá también fueron reconocidas las películas The Six Triple Eight, por la canción “The Journey”, y Elton John: Never Too Late por la composición del título.

Este año la categoría a Mejor Fotografía tendrá un ganador debutante, ya que ninguno de los candidatos recibió un Oscar con anterioridad. El más experimentado es Ed Lachman, que recibe su cuarta nominación por su trabajo en Maria, la biopic sobre la cantante lírica Maria Callas dirigida por el chileno Pablo Larraín. Por su parte, Jarin Blaschke recibirá su segunda nominación como fotógrafo por Nosferatu, en tanto que Lol Crawley, Greig Fraser y el francés Paul Guilhaume realizarán su debut como candidatos al Oscar por su labor en El brutalista, Duna: Parte 2 y Emilia Pérez, respectivamente. Habrá que esparar hasta el 2 de marzo próximo para ver quiénes resultan ser los ganadores.