Detrás del ruido mediático, hay una pregunta que por estas horas se hace el fiscal Patricio Ferrari: ¿qué grado de conocimiento tenía Morena Rial? Es que la influencer e hija del periodista fue detenida cuando conducía un auto con pedido de captura en el que iban a bordo su bebé recién nacido, una amiga suya y tres hombres encapuchados, los mismos que decidieron bajar la térmica de una casa de San Isidro. Una vez que esté la respuesta a esa pregunta, el fiscal decidirá si Rial será acusada de un intento de robo o bien, será sobreseída y todo el asunto será para ella, solo, un sabor medio amargo.

Las imágenes de More Rial detenida circularon ampliamente en redes sociales, canales de televisión y portales de noticias, aunque los detalles de su caso tuvieron menor difusión. Según la versión policial, ella y los otros cuatro involucrados fueron detectados luego de la denuncia de un vecino de Martínez, quien acusó que dos hombres encapuchados habían bajado la térmica de su domicilio. "Es una tentativa de escruche", informaron los uniformados, con el léxico que usan para describir los robos a una casa vacía, luego de que los ladrones se aseguren dos cuestiones fundamentales: que no haya gente en la vivienda y que no suenen la alarma. La baja de tensión funcionaría para este último objetivo.

Luego de la denuncia, la Policía local detecta que los mismos encapuchados se suben a un Fiat Cronos. Al volante estaba Morena, quien dice trabajar de "influencer" a partir de las publicidades que hace en su instagram. Seguidores le sobran: tiene más de un millón trescientos mil. Cuando la policía lo intercepta en el auto, a los hombres les secuestraron mochilas que -según los investigadores- contenían guantes, una barreta y un destornillador.

La policía también secuestra los teléfonos celulares y es ahí donde la Fiscalía pone el ojo para saber cómo funcionaba la banda y la logística de sus entraderas. También puede ser la prueba clave para discernir el grado de involucramiento de Rial, a través de rastrear los mensajes de ella con los otros involucrados. También estarán los documentos del auto y la duda sobre por qué Rial manejaba un auto con pedido de caputra.

Rial fue demorada en la Comisaría 10 de Martínez durante unas horas. Luego recuperó la libertad. Su abogado dio declaraciones a la prensa que permiten inferir cuál será su defensa: el robo ocurrió, pero Morena no tuvo nada que ver. “De los videos se ve que ella no tenía visual de lo que estaba haciendo, encima estaba con su bebé. (Los acusados) No eran conocidos de ella, sino de su amiga”, apuntó en Crónica TV.