El Gobierno Nacional redujo las retenciones al campo a los principales cultivos exportables hasta junio. Mediante un decreto que se publicará en los próximos días, se establecerá una reducción de la alícuota de acuerdo al siguiente detalle: la soja poroto baja de 33 a 26%; la soja aceite y harina, del 31 al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12 al 9,5%; y el girasol, del 7al 5,5%.

La medida regirá desde este lunes 27 de enero hasta el 30 de junio. Para las economías regionales, sobre las cuales solamente regían algunas retenciones remanentes, se eliminaron en forma permanente, ampliando en realidad una medida ya resuelta por el anterior gobierno.

"Con el objetivo de colaborar con la situación del campo en este contexto de sequía, el Gobierno Nacional decidió bajar las retenciones de manera temporaria en un 20% hasta el mes de junio, inclusive", informó la Secretaría de Comercio, en un comunicado. Agregó que "la medida refleja la decisión del Gobierno de reducir el peso del Estado para los sectores productivos, en el marco de la política de superávit fiscal".

Para acceder a la reducción temporaria de Derechos de Exportación, los productores deberán liquidar a los 15 días de presentada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), sin obligación de embarque, que se mantiene por 360 días desde la Declaración Jurada. También se podrá optar por no utilizar el beneficio y liquidar en plazo normal.

La reducción fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo. La decisión se tomó, según el titular de la cartera, luego de alcanzar el superávit fiscal. La quita de las retenciones llega en un momento de bajos precios internacionales, que se encuentran en su mínimo histórico, y alta carga tributaria.

“Hay una situación particular en el campo producto de la sequía y la baja del precio de los commodities, por lo que van a bajar temporariamente las retenciones. No podemos hacerlo ahora de manera permanente porque no tenemos los recursos”, señaló Caputo. "El Presidente siempre ha dicho que el campo era una prioridad. Estas medidas vienen a avalar estas promesas presidenciales”, aseguró.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, anunció en la conferencia de prensa que aquellas economías regionales tenían un residual y no habían bajado las retenciones a cero, ahora lo harán. Algunos ejemplos son el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y otros productos.





Juan José Bahillo, el secretario de Agricultura en el gabinete económico que acompañó al ex ministro Sergio Massa en la gestión 2022/2023, expresó en su cuenta de la red social X: "Que no nos vendan espejitos de colores. Los derechos de exportación a las economías regionales los creó Macri y nosotros los eliminamos. Como lácteos, maní, arroz, cítricos, vinos, tabaco, miel, etc. Lamentantable, este gobierno se jacta de anunciar políticas que nosotros ya habiamos implementado".

"El gobierno necesita dólares urgente para que siga funcionando la bicicleta con el dólar planchado --agregó--, y ahora recurre al campo con una baja de retenciones. ¿Necesaria? Sí, pero totalmente insuficientes para el 70% de productores que siembran en campos alquilados".Finalmente, apuntó que "lo que el gobierno no te cuenta es que la baja de retenciones es temporaria. Es decir: solo buscan que liquiden rápido los stocks, sin ninguna propuesta de cambios estructurales para el sector".A su vez, el ex titular de Aduana de la gestión massista, Guillermo Michel, señaló que "luego de tres ruedas sin que el BCRA compre dólares, con el nuevo programa de incremento de exportaciones temporales vía baja de derechos de exportación (dólar soja VI), el gobierno apunta a los stocks sin liquidar: USD 2.800 millones de soja y USD 500 millones de maíz , aproximadamente. La pregunta es, ¿esta baja es realmente temporal hasta un ajuste estructural del tipo de cambio?"