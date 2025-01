Javier Milei encarna todo el resentimiento de un macho herido desde el auge del feminismo desde el 2015 en adelante, con la consagración de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo como bronca definitiva. Milei habla con firmeza por todos los que balbucearon, por quienes no supieron ensayar una respuesta pública contundente, pero niegan en esferas íntimas los femicidios, la violencia machista, la brecha salarial, los cuidados feminizados. Los niegan y disfrazan su propia susceptibilidad en la de las feministas, tan “enojadas” porque les decían piropos. ¿De qué punta del iceberg hablan estas minas si les estamos diciendo cosas lindas? Ah no, yo con un golpeador no tengo nada que ver, no me vas a comparar.

La narrativa mileísta se construye en este tópico de desprecio a una de las luchas más abarcativas, transversales y poderosas que tuvo nuestro país en los últimos años. Es una tentación pensar a esta desgracia de gobierno como respuesta a ese deseo de justicia social tan verdadero que explotó aquel 3 de junio y lo es porque el mismo señor que compara diversidad con pedofilia y habla de la persecución a los zurdos con la liviandad de alguien que cuenta con mucho más que el aval de un grupito de inadaptados, se atreve a decir en un foro mundial que los femicidios no existen, que son un falso espejismo de los crímenes contra todas las personas, sean del género que sean.

Cabe recordar, para poner en relieve esta aberración dicha por un mandatario, el triple lesbicidio de Barracas en mayo de 2024. No hay agite del odio, claro. No hay consecuencias de revolear una motosierra con las mandíbulas trabadas. No hay transfemicidios.

Es un insulto a la militancia de miles de personas, destacar la mayoría de presos varones, de plomeros y de trabajadores comunes. Se destacan aquí para que el presidente se entere que las trabajadoras domésticas son mayoría de mujeres, así como las enfermeras, las docentes de escuelas medias y las jefas de hogar. Los femicidios existen porque hay hombres que aplicaron la estúpida ley de mercado del presidente Milei y sus secuaces a los vínculos privados, creyendo que el cuerpo de otras personas puede poseerse, que serás mía o no serás de nadie. Y es una verdad que tiene demostraciones estadísticas de sobra en organizaciones independientes y ministerios del Estado, como los que el señor gusta de poner candado en nombre de la libertad.

Libertad es la ley de identidad de género, la IVE, el matrimonio igualitario. Todos en la lupa, en una turbulencia interminable en las conquistas más fundamentales para quienes queremos equidad, derechos humanos, igualdad de oportunidades, familias formadas al pulso del deseo y no de la norma rancia del heteropatriarcado.

Sabemos que la historia va a volver a poner nuestros cuerpos en la calle, aún cuando la calle ya no exista como espacio de circulación respetada, aún cuando sea un holograma creado por inteligencia artificial. Vamos a encontrar la forma de correr este torrente de violencia que vuelve a ponernos los dedos encima de nuestras ideas y autonomías. Tenemos que encontrar la forma de anudar nuestras voces más allá del miedo, porque vale la pena, por todas aquellas que ya no pueden decir ni hacer. Porque los femicidios sí existen y se cobran una vida cada 35 horas. Esas vidas robadas que no se devuelven, pagan el precio de ser mujeres, lesbianas, trans o travestis. Y esto es un hecho, no una interpretación.