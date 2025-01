La internación de Rubén “Cacho” Deicas, líder histórico de Los Palmeras, hizo aflorar las internas en el conjunto musical. El pasado fin de semana, Marcos Camino, otro integrante del grupo de cumbia, acusó a la familia de Deicas de tenerlo incomunicado.

“Desgraciadamente su familia no permite que use el teléfono, no tiene comunicación con nosotros. Realmente es una pena muy grande porque nosotros lo cuidamos tanto como lo cuida su familia, pero sabemos únicamente lo que hemos podido enterarnos de rebote, porque hablar con él no podemos, porque sus hijos no lo permiten”, manifestó el músico.

Deicas fue internado el pasado 10 de enero a raíz de un ACV. “No soy su enemigo, soy un amigo de toda la vida y que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante jodida. Uno de los hijos, el más grande, se comunica con nuestro manager y lo tiene al tanto de como va evolucionando. Así que lo que yo digo, es por lo que me dice el manager”, siguió Camino.

La respuesta

A raíz de estas declaraciones, Luciano Deicas, hijo menor del cantante, subió una serie de videos en Instagram para responder. “Mi padre no está pasando por un buen momento, porque sufrió un ACV. Nosotros estamos con él y la idea era que tenga una recuperación normal, como cualquier persona con su familia, pero lamentablemente tenemos que convivir con el peso de esta gente que salió a decir cosas que no son. Voy a contar mi verdad, que también es la de mis hermanos y la de mi mamá, porque todo tiene un límite”, aseguró.

Según el joven, hay cuestiones anteriores. “A mediados de noviembre del año pasado, a mi papá se le detectó un aneurisma, ante lo cual los médicos le dijeron que tenía que dejar de fumar, cuidarse con las comidas, hacer actividad física y cambiar su estilo de vida. Él siempre lo ha dicho en los reportajes, de que vive a lo loco, su forma de ser es así, es un tipo que está siempre muy activo”, relató.

Ante esa situación, Deicas le dijo al manager lo que le pasaba. "A pesar de eso se siguieron con las presentaciones tal cual estaba planeado. Entre finales de noviembre hasta el veintipico de diciembre, mi papá no sé si habrá estado una semana en casa, pero bueno, es parte de su trabajo. No fue obligado, aunque deja mucho que desear decir eso, y él siguió trabajando y cumpliendo”, añadió su hijo.

Destacó que en ese contexto su padre fue presionado para ir a ensayar. "No tenía la fuerza necesaria para ir, pero se lo presionaba para que vaya, para que cante bien, o lo mandaban de vuelta a casa porque no cantaba bien. Una serie de maltratos que él solo sabe por qué lo soportó”, expresó, y apuntó que su padre rechazó que se agregaran funciones a fin de año.

Durante el descanso, Deicas cantó un tema en un recital de Uriel Lozano, lo que derivó en una discusión por WhatsApp con el manager. Deicas sostuvo que lo hizo para devolverle un favor a Lozano. “Mi papá termina el año así, con los nervios a full”, aseguró su hijo, que mostró las capturas de esos diálogos.

La internación

El ACV sucedió un día antes de unos chequeos previstos, lo cual hizo que los músicos creyeran que la internación era parte del tratamiento: “Cuando mi papá vuelve en sí, lo primero que dice es que le avisemos a Marcos lo que había pasado y que preparen todo para seguir tocando”.

Los músicos de la banda se comunicaron con la familia a partir de la noticia del ACV. “Mi padre después estuvo incomunicado porque estuvo en terapia intensiva, solo mis hermanos lo veían. Una vez que salió no estaba al tanto de que la noticia había salido pública y estaba en todos lados, cuando prendió la tele lo vio y se sorprendió”.

Como parte de su tratamiento, y para evitar el stress, los médicos sugirieron que Deicas no viera las noticias, a fin de controlar la presión. “Desde que volvió a casa el día miércoles, que pidió el teléfono, se le dio, y desde ese día está en comunicación con todos, aunque no le está dando mucha importancia porque tiene muchos mensajes. Fue contestando de a poco”, continuó el hijo de Deicas.

“Cuando mi papá se enteró lo que dijo Marcos, nos planteó: ‘Si quería hablar conmigo por qué no vino y tocó timbre, que yo lo hacía pasar’. Me cuesta mucho entender el sentido de esto”, aseguró en uno de los videos. “Mi papá y Marcos son amigos a su manera, pero nuestra familia y la suya no son amigas porque somos gente que vemos la vida de otra manera”, remarcó.

“Marcos creyó que nosotros debíamos informarlo a él y no él preguntar por mi padre. Pero nosotros no somos empleados de él, somos hijos de mi papá, que es su socio. Quizás hubo un pequeño error de roles y por eso hizo las declaraciones que hizo”, agregó antes de finalizar: “Marcos le dijo a mi papá que la piedra ya estaba tirada y le pidió disculpas a mi papá por si alguno de sus hijos se había ofendido, pero nosotros esperábamos una disculpa pública porque él lo hizo público”.