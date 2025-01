Robbie Williams ha demostrado que hace música para las masas al conseguir el 15º álbum número 1 de su carrera, igualando el récord establecido por The Beatles. La estrella británica del pop, de 50 años, encabezó las listas de ventas en el Reino Unido esta semana con la banda sonora original de su película biográfica Better Man, en la que aparece encarnado como un chimpancé antropomórfico (al que da vida el actor Jonno Davies mediante CGI).

Better Man describe cómo Williams, que saltó a la fama de adolescente cuando se unió a la boy band Take That, pasó por una serie de dificultades personales, como la depresión y el abuso de sustancias, al tiempo que lograba un gran éxito solista con éxitos como "She's the One" y "Let Me Entertain You". La Official Charts Company informó que la banda sonora superó en ventas al resto del Top 5 combinado, convirtiéndose en el último éxito del cantante de Stoke, tras discos como Life Thru a Lens, de 1997, Swings Both Ways, de 2013, y The Heavy Entertainment Show, de 2016.

El álbum incluye versiones actualizadas de temas clásicos, desde "Rock DJ" y "Angels" hasta "Relight My Fire" de Take That, así como una nueva canción, "Forbidden Road". "Gracias a todos los que han apoyado el álbum y la película", dijo Williams. "Es un gran honor conseguir mi decimoquinto número 1 en el Reino Unido. Un agradecimiento especial a todos mis fans, cuyo apoyo nunca doy por sentado. Estoy muy orgulloso de Better Man, que la banda sonora alcance el Nº 1 lo hace aún más especial". Williams celebró la ocasión compartiendo una foto con su trofeo de número 1 mientras llevaba una remera en la que se leía "John & Paul & Ringo & George & Robbie".

Este logro será una buena noticia para Williams, ya que Better Man sigue siendo un fracaso de taquilla tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, a pesar de los elogiosos comentarios de la crítica. Realizada con un presupuesto de 115 millones de dólares y estrenada en Navidad, el 15 de enero sólo había recaudado 4,7 millones.

David A. Gross, de la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research, declaró a Variety que la película estaba condenada al fracaso por sus elevados costos. "Robbie Williams interpretado por un chimpancé animado digitalmente es una elección extravagante", dijo. "Para cualquiera que se queje de que la industria juega demasiado a lo seguro, ésta es su película. La asunción de riesgos es excelente, pero 110 millones de dólares no es realista para el género y para este artista musical. Entre 25 y 30 millones habría tenido más sentido".