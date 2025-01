El 2025 apenas comenzó pero ya es posible empezar a armar la agenda anual alrededor de las series y películas que esta temporada darán que hablar entre los amantes del entretenimiento audiovisual. La plataforma de streaming Max fue la primera en dar a conocer a sus usuarios de América Latina las novedades de su catálogo para el año que acaba de comenzar, en el que se destaca el estreno de una nueva serie derivada de Game of thrones, la ampliación del universo It creado por Stephen King y hasta una biopic sobre Roberto Gomez Bolaños, el creador de El chavo y El chapulín colorado. Además, entre las novedades, Max anunció que llegó a un acuerdo con TNT Sports para reproducir a través de su app los partidos que el canal transmita de la Liga Profesional del Fútbol argentino y también otros eventos deportivos de los que la señal tenga derechos.

El universo del streaming sigue dando batalla y cada servicio intenta conformar un catálogo amplio, que pueda acaparar la atención de un público argentino que consume con voracidad contenido audiovisual, pero que también debe elegir a qué plataforma abonarse con bolsillos que aprietan cada vez más. Por eso, a la oferta de series y películas con la que cada plataforma intenta seducir a sus clientes, en el último tiempo se le sumó la necesidad de ofrecer eventos deportivos en vivo. Todas las plataformas sumaron propuestas en el rubro y Max no se quedó atrás.

Bajo un formato de integración, Max da la posibilidad en este 2025 a que todos aquellos que paguen el Pack fútbol de TNT Sports puedan verlo por medio de su aplicación, en todos los dispositivos compatibles. Con TNT Sports en Max se podrá acceder en vivo y en directo a las competencias transmitidas por la señal deportiva premium, como la Liga Profesional de Fútbol: Torneo Clausura y Torneo Apertura, junto con el Trofeo de Campeones. Además, los abonados tendrán la posibilidad de ver los partidos de la Saudi Pro League, el Torneo Proyección, el Campeonato de Primera División de Fútbol Femenino AFA y de la UEFA Women’s Champions League. También podrán seguir en vivo la programación original del canal como Pelota Parada, TNT Fútbol y TNT Sports en CNN Radio, entre otros.

Más allá del fútbol, Max estrenará en este 2025 series para todos los gustos. Tras la finalización el año pasado de la segunda temporada de La casa del dragón, los fanáticos de Game of thrones tendrán la oportunidad de acercarse este año al universo escrito por George R. R. Martin con un nuevo spin off de la original. Bajo el nombre de El caballero de los siete reinos, la segunda serie derivada de Game of thrones se estrenará en esta temporada, aunque aún no se sabe la fecha exacta en la que se subirá al catálogo de Max. Lo que sí se conoce es que El caballero de los siete reinos se trasladará unos 90 años antes de los sucesos narrados en Game of thrones y unos 70 después de lo que se contó en La casa de dragón, en un momento en el que el Trono de Hierro aún está en manos de la familia Targaryen. La historia girará en torno a Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), un caballero que intenta abrirse camino en Poniente a pura voluntad junto a Egg (Dexter Sol Ansell), un pequeño escudero que lo acompañará en un viaje a través de los diferentes reinos.

Otra de las novedades de Max que genera una gran expectativa es el regreso al audiovisual del mundo de terror y suspenso creado por Stephen King. En formato de serie, IT: Bienvenidos a Derry traerá nuevamente al payaso maldito a la pantalla chica, tras las dos películas que en 2017 y 2019 que lo recrearon en el cine. En este caso, IT: Bienvenidos a Derry es una precuela que contará la génesis del mítico payaso que acosa a los jóvenes en el ficticio pueblo de Maine, viajando 27 años para atrás en el tiempo en relación a la novela original. El hombre detrás de este regreso serial de It es Andy Muschietti, el cineasta argentino que se hizo cargo del regreso del payaso en el cine y que ahora asume en la producción el rol de showrunner, además de dirigir cuatro de sus nueve capítulos.

IT: Bienvenidos a Derry





Tras haber firmado en 2019 un contrato por 250 millones de dólares con WarnerMedia, J. J. Abrams finalmente volverá en este 2025 a las series de suspenso, el formato por el que se hizo conocido en el mundo entero con proyectos como Lost, Alias y Fringe. Su regreso a la pantalla chica será a través de Max con Duster, una serie que combina el policial y el suspenso, contando el trabajo de la primera atenta negra en el FBI y su compañero para investigar a un sindicato criminal que opera en el suroeste de Estados Unidos en al década de 1970. Abrams es creador y guionista de la serie, junto a LaToya Morgan (Parenthood).

A las propuestas 2025 de ficción de Max se le sumarán las nuevas temporadas de dos de las series más celebradas y premiadas de los últimos años, como The last of us y The white lotus. La plataforma también traerá nuevos episodios de series Max Originals como Peacemaker y And just like that…

Los clientes latinoamericanos de Max también tendrán este año el estreno de distintas producciones locales, mayoritariamente realizadas en México y Brasil. En ese grupo, la producción que más se destaca es la bioserie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, el creador de éxitos tan cercanos a nuestros corazones como El chavo o El chapulín colorado. Chespirito: sin querer queriendo es el título de la producción que contará en clave de ficción el andar del escritor y productor mexicano, fallecido hace una década. Desde sus inicios como escritor hasta los años de creación y éxito de El chavo y de todos sus personajes, la serie se propone iluminar el universo de Bolaños, a través de una producción que reunió a Warner Bros, Discovery y THR3 Media Group con el hijo de Bolaños, Roberto Gómez Fernández.

Los contenidos originales latinoamericanos de Max incluirán en este 2025 los estrenos de la telenovela Belleza fatal (su primera producción en el género, realizada en Brasil); la serie fantástica de origen mexicana Cóyotl: héroe y bestia; y la miniserie Angela Diniz, asesinada y condenada, basada en el homicidio de la mujer del jet set brasileño en la década del `70. Además de estas ficciones, Max presentará las docu series mexicanas Marcial Maciel; el lobo de Dios y Culiacanazo: herederos del narco, y la brasileña Bateau Mouche: el naufragio de la Justicia. La animación para adultos tendrá una nueva propuesta con la serie Efectos colaterales, que se sumará a los nuevos capítulos de Sociedad de la virtud y Harley Quinn.