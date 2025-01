Se realizará en Villa Gesell un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Será este sábado, en conmemoración del 75º aniversario de su nacimiento, que fue el pasado 23 de enero. La esquina de Avenida 3 y Paseo 113 será el escenario del festival en homenaje al Flaco, y contará con la participación de más de 25 artistas locales que celebrarán al cantante que solía veranear las playas de la ciudad.

La iniciativa es del programa de radiostream “¿Y (nosotros) qué?”, que organiza la actividad junto con la Radio Municipal, con el apoyo de músicos y de la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Promoción de las Artes. El festival promete una noche cargada de emociones y buena música. Además, la actividad será transmitida en vivo por FM 87.9 y por el canal de YouTube RVGenVivo, llevando este homenaje más allá de las fronteras geselinas.



La celebración estará conducida por Pablo Rocha y Fernando Acosta, quienes acompañarán al público en esta experiencia mágica. Entre los artistas confirmados se encuentran: Libre, Joaco y Sergio Saez, Avenida Cero, Cielo Invisible, Los Picaflores, Laila Farinola, Pepino's Project Band, Sirius y Emi del Mar, entre otros. La jornada musical comenzará a las 18:30 horas y será al aire libre.

El rock nacional siempre ha tenido un lugar especial en Villa Gesell y este homenaje no solo celebra la música de Spinetta, sino también la conexión entrañable que la comunidad tiene con su obra. La presencia del flaco en Gesell quedó grabada en el cortometraje de culto “Balada para un Kaiser Carabela” filmado por Fernando Spiner. El corto se filmó en 1987 y tiene al músico de protagonista.

El director pasó toda su adolescencia en Villa Gesell y, cuando terminó la escuela secundaria, viajó a Italia para cursar Dirección de Cine y Televisión en Cineccità. A su regreso, un amigo en común lo vinculó con Spinetta y Fito Paez. Luego de varios intentos frustrados por falta de presupuesto, finalmente Spiner le acercó a Spinetta el guión. El músico, que nunca había trabajado en ninguna ficción, aceptó el papel y también se hizo cargo de la banda sonora, de manera ad honorem.

“Balada para un Kaiser Carabela” fue rodada durante diez días de mayo de 1987 con un equipo de quince personas y, pese a que no tuvo gran repercusión en Argentina, alcanzó gran resonancia en Europa, donde fue comprada por Canal Plus de Francia y hasta ganó premios en algunos festivales internacionales. Aunque hay unas breves escenas en una zona de médanos del norte geselino, el relato transcurre mayormente entre la extinta casa de videojuegos Enjoy y sus adyacencias, lo cuál ameritó cerrar la Avenida 3 entre Paseos 104 y 105 durante todo el tiempo de rodaje.

La historia habla de un hombre solo que vive en un pueblo desolado que alguna vez tuvo su apogeo, pero que ahora está abandonado. “Una especie de Las Vegas en el medio del desierto, lleno de máquinas de flippers y de luces, pero solamente habitado por este tipo, que está todo el tiempo borracho y, cada tanto, intenta darle marcha a un auto que nunca arranca. A ese pueblo llega una chica con un nenito. Él les propone pasar la noche ahí y ellos dicen que sí. A él le parece recordarlos, como si ya los conociera, pero ellos no se acuerdan de nada”, relata su director en el libro “Historias de Villa Gesell” de Juan Ignacio Provéndola.

Spinetta realizó la música también utilizando sintetizadores de último modelo. “Logró una melancolía que no entendés muy bien por qué, pero que te da como un dardo en el alma. La soledad, la tristeza, la desolación, el neón, las luces de colores, el ruido y la nada. Una cosa muy poética, jugada, radical; por lo tanto, hay quienes pueden salir llorando o decir que es una porquería”, dijo Spinner en el mismo libro.

Sobre su actuación, Spinetta dijo a la prensa en su momento: “Al principio tenía un poco de miedo porque el papel exige que el personaje casi no se mueva, lo cual contrasta enormemente con mi personalidad electrónica. Se trataba de no-miradas y no-movimientos, todo lo contrario a mí, que soy movedizo, me rasco la nariz, me tiro del pelo,Pero me adapté enseguida, y como el clima de la filmación era tan genial y la finalidad era tan artística, yo sabía que cualquier aporte mío tendría validez. Al mismo tiempo, deseaba ser corregido y llevado por el director y el guionista. Fue una experiencia muy buena y el grado de profesionalismo fue terrible. Spiner tiene ideas que rompen todo y es un director denso, en todo su trabajo hay una cuota dramática importante. Acá, si bien el film tiene una mayoría de escenas que son totalmente simbólicas, los detalles fueron de primerísimo nivel. Fue una experiencia muy importante para mí”.

La película tuvo muy poca circulación local. Pero fue rescatada en los tiempos de INCAA TV. El film se puede disfrutar de forma gratuita en YouTube.