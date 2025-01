El eventual acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, que tiene en vilo a los dirigentes del espacio amarillo por la decisión que tome el titular del espacio, Mauricio Macri, no encuentra correlato en el interior bonaerense. La dirigencia pone reparos a posibles alianzas con los libertarios, a quienes miran con desconfianza, sobre todo por la experiencia desde el territorio.

Si bien hubo varios alfiles del PRO que dieron el visto bueno a un acuerdo con los soldados de Javier y Karina Milei, organizados por Sebastián Pareja en el territorio bonaerense, también abrieron el paraguas al señalar que debe conocerse “al detalle” la letra chica del acuerdo.

En el interior provincial evalúan que sería más conveniente para el espacio refundar la vieja coalición Cambiemos con la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical en los distritos en lugar de subir al tren a los violetas. Dos casos testigo de ello son las comunas de Junín y Nueve de Julio, ambos de la Cuarta sección electoral y los únicos dos municipios de esa región que gobierna el PRO.

El primero, el distrito más populoso de la Cuarta, está a cargo del actual vicepresidente segundo del partido, Pablo Petrecca desde 2015; mientras que el otro lo comanda María José Gentile desde 2023, aunque desde 2015 el que llevó las riendas fue Mariano Barroso, también amarillo. En la Legislatura, en tanto, el PRO posee dos bancas en Diputados que representan a la sección, Laura Ricchini y Fernando Rovello; y la senaduría de Yamila Alonso.

Fuentes del PRO en esos distritos, cuestionaron ante Buenos Aires/12 que los dirigentes violetas son sumamente críticos con las gestiones amarillas, incluso más que los peronistas. Por ejemplo, un concejal libertario de Nueve de Julio hasta pidió la destitución de la intendenta tras una polémica que se generó en el distrito con una empresa. “¿Para qué vamos a ir con ellos si restan en lugar de sumar?”, cuestionaron desde la Comuna.

“Nosotros miramos el pago chico, donde necesitamos sumar concejales y legisladores provinciales. Así no nos conviene ir con La Libertad Avanza. Ya se lo dijimos a las autoridades del partido y saben que nos tratan mejor desde el Gobierno de Axel Kicillof que desde el Gobierno nacional y eso no quiere decir que no tengamos diferencias, tenemos un montón, pero es la realidad”, valoró un dirigente PRO de la Cuarta a este medio.

El salto y las alarmas

El salto de los alcaldes Ramiro Egüen (25 de Mayo) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) a las filas libertarias empezó a encender las alarmas en el partido de Mauricio Macri. Es que varios dirigentes entendieron que la supuesta alianza terminaría siendo una utopía en tanto la hermana del presidente y su armador siguieran “captando” dirigentes. Como marcó este medio, en el PRO entendieron que lo de Valenzuela fue un mensaje a los intendentes amarillos para que den el salto, tal como ocurrió cuando se produjo la fractura de los bloques en la Legislatura, cuando diputados y una senadora provincial se sumaron al espacio violeta.

Desde Junín y Nueve de Julio ocuparon las últimas semanas en sumar demandas a la administración nacional. Por caso, el intendente Petrecca fue a la Casa Rosada a reclamar por una obra clave para el distrito que no encuentra cauce. Gentile, por su parte, se sumó a los reclamos de radicales y peronistas por la falta de mantenimiento sobre las rutas nacionales que pasan por el distrito, como es el caso de la Ruta 5. La jefa comunal envió notas formales y, ante la demora de las respuestas, puso los equipos municipales a hacerse cargo del corte de pasto a la vera del camino.

En la Cuarta amarilla consideran que el cambio en el sistema electoral que introdujo la Boleta Única de Papel y que en la provincia se mantendrá con el formato sábana tradicional, cambia las estrategias de juego. “Hay varios que todavía no lo entienden”, lamentó un vocero PRO.

“Los que nacimos en el PRO, siempre fuimos dependiendo de boletas de arrastre, ahora va a ser al revés, el que va a arrastrar es el intendente y hay muchos que no se dieron cuenta del poder que van a tener”, planteó un estudioso del tema.

En esa misma línea, especulan con la falta de nombres fuertes de La Libertad Avanza en el interior. “A nivel nacional pueden poner a quien quieran y seguro les va a ir bien, sea Karina o Adorni o el que quieran, pero en el interior de la Provincia ¿a quién van a poner, si no tienen nombres propios?”, especuló un dirigente.

En la lectura coincidió un importante actor PRO de la Tercera sección electoral, la más poderosa en la provincia de Buenos Aires dado que aporta casi cinco millones de electores, al señalar que el acuerdo “hay que encararlo de manera territorial”, considerando que “tenemos una historia y un posicionamiento que merece desarrollarlo de una manera distinta a la de otros distritos”, aunque aclarando que si bien hay muchas coincidencias en lo legislativo, todavía hay puntos a poner sobre la mesa de negociación.

Esa mesa ya tiene designados a los interlocutores del PRO por parte de Macri, aunque todavía aguardan una contraoferta. De los cinco nombres que puso, cuatro son bonaerenses: el titular del partido, Cristian Ritondo; la diputada nacional Silvia Lospennato; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez y el exministro de Hacienda de María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza.

El PRO hoy comanda municipios populosos como los mencionados, además de Vicente López, San Isidro, Tres de Febrero, Mar del Plata, o Zárate, además de Campana, Arrecifes, Lobos, Coronel Pringles, Pergamino, San Antonio de Areco, San Nicolás, Capitán Sarmiento, Zárate, Pinamar y Puan. A la vez, ostenta un buen número en la Legislatura, con 13 y 9 escaños por cada cámara.

El partido intentará contener los ocho espacios que pone en juego en Diputados, uno de ellos el del propio presidente del bloque, Matías Ranzini, al tiempo que arriesga cuatro bancas en el Senado.