Desde el gremio de los aceiteros advirtieron la posibilidad de llevar adelante un paro nacional en los próximos días, en caso de que no haya avances en la paritaria del sector y no se pague el bono acordado en diciembre pasado. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores Aceiteros aseguraron en un comunicado conjunto que analizan impulsar una "huelga nacional" si no se respetan “los derechos de los trabajadores”. El secretario general de la Federación, Daniel Yofre, denunció la “militarización de las fábricas” por parte de las fuerzas de seguridad y afirmó que desde las empresas “se niegan a darnos los aumentos que corresponden”.

El gremio, que reúne a empresas aceiteras y de biodiesel de todo el país, se encuentra alerta ante la falta de respuesta al reclamo salarial que llevan adelante, en vísperas del vencimiento de la conciliación obligatoria en Vicentín, además de los conflictos con las otras empresas del sector con las que hay negociaciones en curso. En declaraciones a la AM750, Yofre señaló que hay empresas en la ciudad santafesina de San Lorenzo que “no han cumplido” con el pago de un bono de fin de año acordado en diciembre pasado, y mencionó a “una empresa que hace biodiesel”. El líder sindical agregó que este incumplimiento ocurre “con el agravante de que despidieron a cuatro compañeros por reclamar lo que corresponde”, en el marco de un proceso de “militarización de las fábricas”. "Todas las herramientas que le da el Gobierno a la empresa para defenderse de los trabajadores que reclaman”, señaló Yofra respecto a la gestión de La Libertad Avanza y añadió que también hubo “un problema con Vicentin por no cumplir con el pago de ese bono”. “Vemos una situación rara, de especulación”, dijo.

En relación a las negociaciones salariales en curso, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros señaló que se encuentran discutiendo “las paritarias que tendrían que haber discutido en diciembre” y que las empresas involucradas “se niegan a dar los aumentos que corresponde”. “La historia nuestra está representada por muchas luchas salariales, por huelgas. No sería la primera vez que tomamos una medida de fuerza cuando se niegan a darnos lo que corresponde”, avisó Yofre y aclaró que su único objetivo es conseguir “un salario acorde a las necesidades” de los trabajadores del sector. “Advertimos para que no pase lo inevitable, que es una huelga. Porque después dicen que perjudicamos al país, pero nadie ve cuando perjudican a los trabajadores”, completó.

Este jueves, ambas entidades sindicales emitieron un comunicado en el cual denunciaron “el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad” y advirtieron que de continuar “estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos, que fueron conquistados en muchos años de lucha”. Además, sostuvieron que las empresas violaron la legislación laboral al incumplir los convenios colectivos aceiteros y los acuerdos paritarios, e incluso despidieron trabajadores en forma discriminatoria por reclamar el pago de sus salarios en tiempo y forma. “Esta suerte de revancha patronal contra los aceiteros se produce en conjunto con la militarización de una de las plantas en la que se despidieron trabajadores. Parece que, como ocurrió en diferentes dictaduras, buscan solucionar los conflictos colectivos de trabajo con el uso de las fuerzas de seguridad nacionales, que actúan como mercenarios al servicio de los poderosos”, añadieron.

En el documento publicado por el gremio se detalla la situación en la que se encuentran los trabajadores de diversas empresas del sector. En Explora S.A., ubicada en Puerto San Martín, localidad de San Lorenzo, denunciaron el despido de cuatro trabajadores "falseando causas" y denunciaron la existencia de "una represalia por la retención de tareas que llevaba el conjunto de los trabajadores para reclamar por la falta de pago de la primera cuota de la gratificación extraordinaria". A su vez, las empresas Vicentín y Renopack atraviesan una conciliación obligatoria dictada por la Secretaria de Trabajo de la Nación, luego de la retención de tareas que se tomó como medida en reclamo por la falta de pago del bono acordado. Por otra parte, mencionaron la situación de Dánica, en la localidad bonaerense de Llavallol, que pese al cierre de la planta decidido por la empresa en diciembre pasado "se logró la reapertura del sector de envasado con 40 trabajadores que no aceptaron el retiro voluntario".

"Todos estos graves hechos de incumplimiento patronal, se suman a conflictos más largos como el que viene desarrollándose en Bahía Blanca con Viterra -hoy propiedad de Bunge- en los que sistemáticamente se pretenden desconocer los derechos laborales", agregaron las entidades sindicales en el comunicado conjunto y denunciaron que las situaciones mencionadas "se agravan con la reciente militarización con el uso de la Prefectura Nacional" y con "el despido arbitrario de trabajadores huelguistas". "En caso de continuar estos hechos que implican un grosero avasallamiento de los derechos laborales, donde no hay garantía para los aceiteros de trabajar pacíficamente, que buscan desconocer y limitar el ejercicio del constitucional derecho a huelga, afectando también los derechos de los gremios como representantes de los trabajadores, daremos inicio a una huelga nacional aceitera", concluyeron.