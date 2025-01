El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que, lejos de ser un exabrupto del presidente Javier Milei, el Gobierno tiene la firme decisión de enviar un proyecto para eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Cuneo Libarona, que en su momento había dicho que solo aceptan "las identidades sexuales que se alinean con la biología", volvió a cuestionar al feminismo que, según el funcionario, “es una distorsión del concepto de igualdad”. “Ninguna vida vale más que otra”, sostuvo el ministro. Se prepara un paquete de derogación de leyes que suma a esta el DNI no binario, el cupo travesti-trans, la Ley de Identidad de Género y la paridad en las listas electorales.

Cuando comenzaron las marchas de Ni una Menos, con las que el movimiento de mujeres y diversidades buscó políticas que disminuyan o eliminen la cantidad de femicidios anuales (que, en 2024, estuvo en una víctima cada 27 horas), hubo quienes intentaron impugnar la consigna con un argumento que en ese momento fue refutado por simplón: "No es Ni una Menos, es Nadie Menos". Con la llegada de Milei, esa consigna que había sido descartada por absurda pasó a ser política de Estado.

En su paso por Davos, el presidente se quejó de que "en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima". "Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre", cuestionó el presidente. "No se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras", atacó el presidente, en una demostración de que el cualunquismo sigue vivo como movimiento político.

Tras las palabras de Milei, corrió el rumor de que el Gobierno preparaba una batería de proyectos contra el cupo travesti-trans, contra la ley que permite tener género no binario en el DNI y contra la figura de femicidio. Esto último fue confirmado por el ministro de Justicia, quien dijo que borrarán esa figura penal porque se “defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

El femicidio es un agravante que se incorporó al Código Penal desde el 2021. El Congreso lo aprobó por unanimidad. No corre para todos los asesinatos de mujeres, como parece creer y/o quiere propagar Milei, sino que lo que estipula la ley es prisión perpetua para quien mate "a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia" y si el crimen es cometido "por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión". También identifica como femicidio el asesinato "a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género".

Por lo tanto, llevado al absurdo, es falso que si alguien atropella por accidente a dos hombres y una mujer y los mata, son dos homicidios y un femicidio. No obstante, esa visión absurda es la que está rigiendo las argumentaciones y las iniciativas de Gobierno.

El guión antiderechos

Ajeno a las leyes y su redacción, el ministro de Justicia argumentó: “Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto. Ninguna vida vale más que otra”. Y aprovechó para cargar contra el movimiento feminista: “Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra”. Para Cúneo Libarona, durante años “han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”.

Cuneo Libarona ya había tenido su tour de force en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, cuando dijo en un encuentro al que fue invitado: "Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. La violencia debe ser castigada sin importar el género del destinatario". Sin darse cuenta de que su micrófono estaba aún encendido, el Ministro se justificó ante un asesor por lo que acababa de decir: "Son inventos subjetivos... boludo, esto está textual en un discurso de Milei". Por si no alcanzara, aseguró que "esto está en la Constitución, La Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano".

La Casa Rosada, con la asistencia de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, está trabajando en un paquete de leyes que llamarán "Igualdad ante la Ley". La idea es derogar no solo el femicidio, sino buena parte de la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género, la Ley del DNI No Binario, la Ley del Cupo Travesti-Trans, y también la ley que estipula que tiene que haber paridad en las listas. Un poco más y eliminan completamente el cupo, para que las listas vuelvan a ser todas de varones.