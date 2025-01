El presidente la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, analizó la coyuntura industrial en el país y afirmó que la baja en las retenciones a las exportaciones es el tema más importante para el sector, en la medida que incluya a las economías regionales.

“La baja de retenciones es un tema importante en la medida en que comprenda las cadenas de valor de las actividades agroindustriales de las economías regionales. Todavía no conocemos la dimensión, pero la señal respecto a las economías regionales no es un dato menor en términos del aliento de mantener a las pymes industriales integrando esa cadena de valor, si es que están alcanzadas”, expresó el empresario industrial en diálogo con la 750.

“También consideramos eso un punto de inflexión a los efectos de uno de los temas que conforman nuestros requerimientos en materia de política industrial, que es la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales, sobre todo a los bienes transables que tienen una presión fiscal hoy tremendamente alta y costos logísticos mucho más reducidos, compitiendo con nuestros vecinos”, agregó.

“Las preocupaciones de la industria son la fiscal, el tema logístico, tema de costos laborales no salariales y el acceso al crédito, Argentina tiene un índice del 6%. Estas también son asignaturas pendientes”, insistió.

El presente y futuro de la actividad industrial

“Con respecto a la actividad industrial, hubo una fuerte contracción en el primer semestre y una recuperación a partir de julio. Es heterogéneo y hay que pensar a mediano plazo. En términos de empleo, por ejemplo, la industria ha comenzado a recuperar empleo desde agosto, fundamentalmente. Los datos son bajos, pero desde 2012 Argentina no ha crecido en empleo en el sector privado, aunque sí en el sector público”, argumentó.

Asimismo, remarcó que la industria “no quiere informalidad”, algo que se le cuestiona desde algunos sectores de la sociedad y la política.

“Nosotros no queremos informalidad, queremos competitividad, productividad, pero además, queremos formalidad. No cabe duda que se han dado pasos importantes en cuanto a inflación y gasto público. Obviamente, la expansión del gasto público había sido muy importante y no hablemos de un Gobierno, es una tendencia larga que viene de Argentina”, sostuvo.

Por otra parte, puso énfasis en la importancia de que se concrete el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, pero que este último sea un “modelo de integración”, algo que según sus palabras, no viene siendo “gestionado”.



“Nosotros hemos propiciado el acuerdo UE-Mercosur, es un acuerdo que necesita concretarse. Tenemos un Mercosur que es más político que funcional y nosotros necesitamos gestión. Si no es un modelo de integración efectivo, y seguimos teniendo tantas barreras como las que hay entre distintas regiones, en ese caso es inútil”, subrayó.

Por último, celebró la estabilización macroeconómica del Gobierno, no obstante, sugirió que se tienen que resolver los “problemas de la economía real” y un marco regulatorio en las importaciones para “nivelar la cancha”.

"Es evidente que la estabilización macroeconómica primero tenía que tener un marco de medidas económico-financieras más que sectoriales. Aunque habiendo tenido un año exitoso desde el punto de vista de los resultados, lo que aspiramos es que se resuelvan los problemas de la economía real. Nos dicen que nosotros hablamos de la importación, bueno, la importación debe ser con reglas equivalentes y nivelando la cancha”, cerró.