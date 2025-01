Para sorpresa de nadie, la asunción de Trump vino a darle un impulso más fuerte a la ofensiva reaccionaria y supremacista de la ultraderecha. A medida que los discursos de estas corrientes se consolidan y pierden los últimos vestigios de su pudor, se pone de relieve que una de las divisiones centrales que los caracteriza es aquélla que se presenta oponiendo los fuertes a los débiles. Bajo el proyecto de refundar sociedades en torno a principios rígidamente jerárquicos, el supremacismo precisa dar aire a nociones que despiertan reminiscencias del darwinismo social.

Esta oposición escaló hasta alcanzar protagonismo en los discursos extremistas a través de la agenda anti-woke, a la que el nuevo presidente de Estados Unidos –a juzgar por sus primeras medidas- parece querer darle prioridad, sobredimensionando los asuntos culturales con el objetivo de que ocupen centralidad en el debate público. Nikki Haley, una de sus competidoras en la interna republicana –y funcionaria durante su primer mandato- había apelado a la impronta anti-woke como insignia de su campaña, enarbolando el slogan “Be strong and proud, not weak and woke”. Finalmente, el magnate acabó adoptando esta retórica, que calzó a la perfección para rivalizar con una candidata demócrata de las características de Kamala Harris.

La eficacia de esta cruzada contra lo que la extrema derecha ha tildado de “cultura woke” pasa por el modo en que galvaniza sentimientos que creíamos enterrados, que gravitan en torno a la pertenencia que suscita la raza o el género. Estas aventuras políticas, apoyadas por magnates como Elon Musk o sus versiones autóctonas en cada país, no pueden sostenerse ni única ni principalmente en un supremacismo clasista. Si bien ensanchar la desigualdad económica es un objetivo que está en el corazón de este tipo de movimientos políticos, el supremacismo que alientan sólo puede ser consistente a condición de encontrar un sustrato más profundo que legitime su espíritu reaccionario.

La agenda anti-woke ha logrado alimentar las tendencias proyectivas propias de los seguidores de la extrema derecha, que precisan encontrar en minorías raciales, sexuales y feminismos la fuente de una amenaza a la pureza y la integralidad de la nación. Pero sobre todo ha logrado arraigar los discursos a una condición biológica, tanto más a-histórica y supuestamente “natural” que la condición económica, que rara vez funciona por sí sola como factor de legitimación. Al colocar en el centro del debate público los asuntos raciales (incluso si adoptan la vaguedad de un supremacismo blanco) e insuflar a la masculinidad de un aire salvífico, la extrema derecha ha encontrado un sujeto histórico.

El elenco de magnates y multimillonarios, la clase alta a la que pertenecen, no puede jamás fungir como el actor político predilecto de un proyecto político. El abismal supremacismo económico que se proponen precisa, para lograr encarnarse y alcanzar mayor transversalidad, encontrar sus veladuras en un supremacismo racial, que es acompañado de una masculinidad idealizada, concebida como guardiana de la raza. La reposición de un ideario racial y una masculinidad idealizada se anudan en el punto en que la masculinidad es concebida como la encargada de preservar las fronteras de la supuestamente asediada raza blanca.

El hecho de que la ultraderecha opte por centrar sus batallas en el terreno cultural constituye un síntoma que hace reverberar ecos perturbadores que nos llegan desde tiempos sombríos de la historia. Creer que la aparición, en un producto cultural, de prácticamente cualquier figura que no se encuadre dentro de los cánones de belleza occidental, implica una amenaza a la integridad de la nación, nos conduce a las matrices ideológicas de los nacionalismos más obtusos y dogmáticos del siglo XX. Detrás de la política cultural de muchos de esos regímenes (el nazismo, como en todo, llevó esta concepción a su paroxismo) se encontraba la articulación entre las teorías raciales y las teorías del arte, un cruce teórico que proliferó hacia fines del siglo XIX y bien entrado el siglo XX. La premisa elemental de la que partían estas teorías era la correlación del arte y la raza, arraigando las invenciones culturales a la sangre, a la tierra e incluso a las características fisonómicas de las razas. La resultante fue la división entre razas superiores y fuertes e inferiores y débiles, juzgadas según la complejidad y la maestría de su arte. Pero la debilidad, lejos de ser considerada inocua, era construida como amenazante, debido a su potencial desintegrador del espíritu nacional-racial.

Disney, una de las tantas empresas que se sumó a la oleada reaccionaria tras la elección de Donald Trump, anunció hace algunas semanas que retiraría de su serie “Ganar o perder” una sub-trama de la que formaba parte un personaje transgénero. Si bien el viraje de la empresa había sido insinuado por Bob Iger (CEO de la compañía) hace ya dos años, las últimas producciones habían mostrado signos de tibia osadía (que incluyeron el primer beso gay en una historia de Disney, en la película Lightyear, algo que le costó la censura en 14 países) que despertaron la ira de grupos conservadores. El nuevo mandato de Trump parece haber zanjado la disputa cultural en favor de estos últimos, que celebraron el cambio de rumbo anunciado por Disney, que de ahora en adelante –en palabras de su CEO- se centrará únicamente en el “entretenimiento”.

Entretenimiento y no política. El truco elemental de cualquier ideología pasa por disfrazar el carácter contingente, político y cultural de sus normas, haciéndolas pasar por algo necesario, derivado de un ordenamiento extra-político, ya sea natural o divino. Anclar la ideología en la naturaleza garantiza su pretensión de neutralidad apolítica. La extrema derecha libra una batalla cultural, pero enarbolando las banderas de lo natural. Desde esta matriz, todo lo que se opone a sus concepciones implica adoctrinamiento. Estas corrientes podrían lograr una circunstancial victoria en su batalla cultural si pueden hacer que amplios sectores de la sociedad sientan que sus políticas retrógradas no responden a una concepción política, sino a la necesidad de un ordenamiento natural o las fuerzas del cielo. Desnudar la naturaleza profundamente política de sus normas y de sus producciones culturales es una tarea fundamental. Ya lo sabían Armand Mattelart y Ariel Dorfman cuando metieron el dedo en la llaga de la industria del entretenimiento con su popular “Para leer al Pato Donald – Comunicación de masas y colonialismo”, un libro al que acaso pueda ser oportuno volver en medio de esta batalla cultural.