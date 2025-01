La asunción de Donald Trump al poder en los Estados Unidos tiene, a diferencia de su primera excursión por la Casa Blanca, un componente revolucionario. Dentro de su conservadurismo clásico, anida un "nuevo" capitalismo con ideas aún más extremas que las propias. Una influencia de sectores empresarios que aceptan dejar de lado cuestiones institucionales en pos de un supuesto cambio de paradigma global. Una burguesía que pulsea no por políticas pro negocios sino, directamente y sin eufemismos, por la liberación de controles y un Estado corrido de la administración de las pujas de poder. Lo mismo, a una intensidad igual de alta, ocurre con el Gobierno de Javier Milei. Lo interesante es que hay líneas directas, casi una telaraña tejida entre los dos polos del poder económico que influyen en Milei y Trump.

Los contactos, la ideología y la visión de futuro de estos grupos son, de hecho, no sólo similares, sino que operan como la base de la construcción política, muy mezclada con lo que quiere el poder económico. El diferencial de estas nuevas burguesías es que ya no pulsean por políticas de Estado pro empresa, sino que van por más: la destrucción de la autoridad política para que los negocios fluyan de manera libre, incluso si eso supone desafíos a los principios democráticos.

En el año 1938, Henry Ford fue reconocido por el régimen nazi con la "La Gran Cruz del Águila Alemana". La condecoración al magnate estadounidense de los autos tuvo que ver no sólo con el financiamiento que le otorgó al nacional socialismo, sino más bien a la apuesta que hizo por Adolf Hitler antes que se hiciera conocido. En 2016, un artículo publicado en Medium.com, un portal estadounidense bastante exitoso, planteó que Ford fue a Hitler lo que hoy Peter Andreas Thiel es a Donald Trump. La figura, provocadora, habilita debates. Thiel, nacido en Alemania, es uno de los ceos tecnológicos más importantes del mundo, creó Pay Pal y fue empleador del hoy vice de Trump, J.D Vance. Vance es quien acercó al poder republicano a la nueva burguesía tech y vio antes que muchos el emergente de una derecha global conservadora con el eje en prioridades que no necesariamente tienen que ver con hechos democráticos.

De hecho, Thiel no esconde los principios que lo abordan hace décadas. En un ensayo publicado en la web de la fundación Cato -polo libertario de Washington en el que en 2024 expuso Milei- aseguró que es momento "de dejar de creer que la libertad y la democracia son compatibles". En ese mismo texto, que se conoció en 2009, ya hablaba de que "el destino de nuestro mundo puede depender del esfuerzo de una sola persona que construya o propague la máquina de la libertad". Thiel, lejos de estar aislado, es parte de una red.

Una red global

Medium.com, el medio que contó la historia de Thiel, fue creado por dos de los fundadores de Twitter, la empresa con la que hoy, bajo el nombre de X, Elon Musk evangeliza al mundo con las mismas ideas de Ford y de Thiel, de quien fue socio en el inicio de los negocios de ambos. Coincide Musk con esas ideas: es funcionario del Gobierno de Trump en niveles peligrosos, que lo ponen cerca de los manejos de fondo del lobby parlamentario y el dictado de políticas de Estado. Esta semana se hizo viral por hacer un saludo nazi en uno de los actos de asunción de Trump.

El Presidente Javier Milei visitó a Musk en al menos 4 oportunidades en sólo un año, los dos tienen el mismo discurso border sobre la democracia y la libertad y el mandatario argentino ha recibido elogios de parte del ceo estadounidense por el ajuste y la destrucción del Estado. Además, el año pasado pasó por Argentina el propio Thiel. "Javier Milei en Casa Rosada con Peter Thiel", escribió en las redes sociales Alejandro Carlos Oxenford, el creador de varias punto com como OLX y DeAutos y ex integrante del equipo de asesores presidenciales. Hoy, "Alec", que es amigo personal de Thiel y quien lo acercó a Milei, es el embajador argentino en los Estados Unidos. Junto a Marcos Galperín, de Mercado Libre, Martín Migoya, de Globant y buena parte de los dueños de la cámara Endeavor, que solía ser el think tank de Mauricio Macri, vieron antes a Milei y lo financiaron.

No fue el único: un caso menos conocido es que Milei, hace al menos cinco años, ya charlaba con Eduardo Bastitta Harriet, dueño de Plaza Logística, sobre la dolarización, la competencia de monedas o una moneda única para el Mercosur. Milei era un panelista de TV no demasiado importante cuando ambos creían que la inflación se terminaría sólo con una medida así. En ese momento, los Unicornios se lo trataban de hacer entender, sin éxito, a Macri. Bastitta, un hombre correcto, amable y de perfil muy bajo, es uno de los más cercanos a Milei e integra el equipo de asesores económicos que conduce Demian Reidel, el ex JP Morgan que tiene línea directa con Sillicon Valley. Además, fue quien le armó a La LIbertad Avanza la logística de la elección bonaerense. Algo que se armó tras una reunión con Macri y Milei.

Endeavor, nuestra Sillicon Valley

La oleada de ceos tech ultra libertarios es tan potente que se ha llevado puestos, incluso, a empresarios que habían jugado contra Trump y en favor de la democracia. El caso emblema es el de Marc Zuckerberg, el dueño de Facebook, que pasó de combatir a Trump a elogiarlo, aplaudirlo y financiarlo. Y algo que es más importante: eliminó las verificaciones en su red social, generando un espacio abierto para propaladores de fake news libertarias. Algo parecido a lo que hizo Musk en X, una red social que elimina oculta automáticamente los comentarios "woke", y acentúa no sólo a los ultras libertarios, sino a los mensajes de su propio dueño, que aparecen en el TL aún si uno no lo sigue.

Esta mutación del poder económico pasó, también, con los ceos tech de Argentina. Endeavor, la cámara de "Unicornios", el Sillicon Valley argentino, tiene a la mayoría de sus socios creados en base a subsidios de la Ley de Software del kirchnerismo, que rápido viraron (mientras sus negocios florecían) a militar por el PRO. En 2018, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, creó junto a Martín Migoya y Guibert Englebienne, de Globant, un grupo de Whatsapp llamado "Nuestra Voz", con el objetivo de militar la candidatura de Macri 2019. Con su derrota, se vació el chat, que luego quedó monopolizado por los ultras. Luego de haber militado por principios republicanos y de independencia de poderes con hashtags planeados en redes, se hicieron libertarios y empezaron a validar la agresión. Fue el propio Galperín quien salió del closet para prenderse fuego en X con mensajes poco comunes para alguien que pedía mesura y republicanismo. Hoy, de hecho, Galperín es inversor en una empresa de criptomonedas, Exactly, que adquirió su nombre gracias a Musk, luego de que su dueño subiera a redes sociales un elogioso decálogo de las posiciones del titular de X, Tesla y Space X.

Los movimientos de estos tecnológicos son curiosos y tienen que ver con esta oleada radical, extrema. Galperín fue uno de los primeros que peregrinó a las oficinas que Alberto Fernández tenía en la calle México, para ver cómo podría hacer negocios con el cambio de gobierno. Pero los tiempos ya habían cambiado para Galperín y los tech argentinos, y esa burguesía naciente, anti Estado y con asteriscos para la democracia, tenía claro el futuro. Un dato de color, que aporta al contexto: varios meses antes de que empiece la campaña que llevó a Milei a la presidencia, un político de altísimo rango le regaló a Fernández el libro "A 30 días del poder", de Henry Ashby Turner. Extenso, el texto cuenta el malestar social sobre el que se apoyó el líder nazi para triunfar. Y por qué ese escenario le permitió hacerse con el poder vía un discurso ultra violento, sectario y anti democrático.

El 23 de febrero se vota en Alemania, y Musk apoya y financia a Alice Weidel, la candidata de la ultra derecha alemana. Lo mismo que con el húngaro Víktor Orban, elogiado por Milei en Davos. Otro dato de color que muestra contextos y épocas: en diciembre último, Santiago Caputo y Guillermo Francos recibieron en la Casa Rosada a George Birnbaum, el ideológo político comunicacional de la derecha global, creador de la campaña anti Soros que llevó a Orban al poder, trabajó con Marine Le Pen y varios candidatos de derecha en Estados Unidos, La India, Kazajstán, Bulgaria, Ghana y Sri Lanka. Coincidencias.

En este escenario, una de las preguntas centrales es si Trump, como lo hicieron Milei y los tecnológicos nacionales, también eliminarán a los "Ford", a los ceos convencionales. En ese punto, hay diferencias: los ultra nacionales se alinearon tanto con Milei que empezaron a despreciar a los constructores, a la Unión Industrial y a los ceos del consumo. Cualquiera sea el resultado, si uno mira el contexto previo a la asunción de liderazgos del estilo conservador no muy afecto a la democracia, se observan climas casi calcados. Y en ese escenario, mientras muchos políticos convencionales ven marginalidad, otros observan movimientos masivos en ciernes.