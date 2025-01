Cafayate y los pueblos del sur del Valle Calchaquí en la provincia de Salta afrontan este año una baja importante de visitantes en la temporada de verano. El secretario de Turismo y Cultura de Cafayate, Daniel Guanca, señaló como un factor determinante la situación política económica que atraviesa la Argentina y las desventajas competitivas incluso con Brasil, cuyas playas son el destino preferido por turistas argentinos en 2025.

Cafayate se encuentra a 192 kilómetros de Salta, ha sido uno de los lugares turísticos más elegidos Argentina. Pero en el actual contexto, disminuyó la llegada de turistas, incluso de brasileños que antes visitaban los pueblos de los Valles Calchaquíes en esta temporada. Los visitantes que llegan son sobre todo de la región y lo hacen también con la billetera mucho más ceñida que en años anteriores, lo que ha perjudicado a sectores como el de la artesanía local y los hoteles de lujo ya que menos compras y más demanda de hospedajes económicos.

"Se notó que bajó el flujo turístico, por ejemplo, la última quincena en diciembre de 2023 y la última de 2024, tuvimos mucha gente extranjera y mucho de Brasil. Este año se notó que bajó, ese turista no visitó Cafayate", dijo Guanca a Salta/12. "Analizando un poco, es una cuestión de la situación de políticas económica a nivel país, de lo que sucedió en Brasil y lo que sucede en Argentina. Además, mucha gente desde acá se fue a vacacionar a Brasil", evaluó.

Además, en la primera quincena de enero de 2025, en Cafayate y otros pueblos de la zona, hubo muchas lluvias. Guanca advirtió que en años anteriores no tenían esas condiciones climáticas. "Llovió las dos semanas, a pesar de que teníamos una gran propuesta, los grandes festivales que se llevaron y se están llevando a cabo a lo largo y ancho de los Valles Calchaquíes, por dar un ejemplo, Seclantás, La Poma, Cachi, nuestra localidad vecina del límite con Tucumán, Colalao del Valle, no pudieron superar sus expectativas en cuanto a lo que se esperaba en cuanto a los festivales", reveló. Añadió que en San Carlos no llovió y a ese destino le fue mejor.

Para Guanca, "afectó mucho el factor clima en cuanto al turista". En Cafayate también hubo cortes eléctricos. Cuando llueve, el principal problema es la transitabilidad, porque "los ríos cortan la ruta". En este caso, la ruta nacional 40, en el límite de Salta y Tucumán, y la ruta nacional 68, que conduce de Salta a Cafayate. "También tenemos entre San Cafayate y Animaná, el río San Antonio que es muy peligroso", indicó. Además de complicarse el tránsito para los turistas, Guanca contó que esta situación también "dejó a muchos artistas sin actuar, por ejemplo, a Sergio Galleguillos, (quien) no pudo llegar por los arroyos crecidos, el fin de semana pasado, a San Carlos".

Sin embargo, Guanca dijo que el festival de la Feria Artesanal de San Carlos les permitió un 75% de niveles de ocupación hotelera.

El jueves de esta semana mejoró el clima, y volvieron los "días de sol" y el cielo despejado a Cafayate. El jueves se hizo la "Peña Andina. Camino a la Serenata 2025", que tuvo muchos espectadores."Tenemos bastante gente otra vez", afirmó el secretario.

El funcionario hizo también apreciaciones sobre el gasto de los turistas. "Se ve también reflejado en cuanto al turista, el perfil del turista o también la billetera. En realidad tenemos una infraestructura bastante amplia, muchas plazas y eso hace que también no estén al 100%. Tenemos también hoteles 4 estrellas, una noche está, por ejemplo, $240.000 y a veces el turista se limita los gastos", indicó.

Guanca dijo que los y hoteles y hospedajes más económicos, están trabajando mejor, algunos tuvieron 100%, 80% o 90% de ocupación.

"Este año llegó el turista con menor poder adquisitivo", advirtió. Detalló que están recibiendo sobre todo turistas de la región, que llegan de la propia provincia de Salta y también de Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. Llegaron visitantes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires "pero no es la gran mayoría".

A pesar de este panorama, el funcionario cafayateño cree que "medianamente va a mejorar" la temporada de verano, aunque esta vez les fue peor que en años anteriores, también hizo la salvedad de que estas épocas suelen ser de temporada baja en la zona, con picos en los días de la conocida Serenata que este año se hará del 20 al 22 de febrero.

"La temporada alta siempre fue abril por las Pascuas y las vacaciones de julio", agregó. Mencionó que en esas fechas vienen "visitantes de gran poder adquisitivo".

Por otra parte, el secretario de Turismo dijo que están trabajando en el "Festival de la Añapa" que se hará el 1 de febrero en Tolombón y cuya promoción se lanzará el martes de la semana próxima. "Estamos ya con los últimos detalles, acondicionando el predio", contó Guanca. Contó que este festival "nunca pudo tener su nivel artístico, y este año estamos logrando que sea, que forme parte también ya de un calendario turístico, y que sea una propuesta más para el visitante en temporada de verano, 2025 en este caso, para Cafayate", manifestó.

En los últimos días se hicieron comparaciones entre los precios de la gastronomía de Cafayate y Brasil. Guanca señaló que Brasil está más barato "en todos los aspectos, en cuanto a la hotelería y en todos los servicios". Sin embargo, "podríamos decir que Cafayate igualmente tiene cartas para toda billetera, o sea, como podemos tener un restaurante que ofrece un menú a un precio en el centro y uno camina una cuadra y ya tenemos diferencias de precios, así que hay para todos los gustos, para todo tipo de poder adquisitivo", sostuvo. "Si uno elige sentarse a consumir y a comer en un lugar céntrico, es más caro", pero si "camina una cuadra, una cuadra y media, los precios cambian, son mucho más baratos", sostuvo.

Guanca indicó además que por la devaluación, consumir en Brasil es más barato. "Muchos argentinos están yéndose a Brasil. nosotros al ser un país de destino, nos perjudica (...) Como argentinos estamos muy complicados en cuanto a lo que es la economía en general", afirmó.

Por la situación económica, disminuyó el consumo y "el visitante que llega a cada pueblo, siempre se mide al consumir un producto, esto afecta a todos", advirtió. Uno de los sectores más perjudicados es el de la artesanía local. "El artesano también ya no vende la misma cantidad, que podía vender en tiempos anteriores", señaló Guanca.