La Justicia porteña dio luz verde a la demolición del último de los cien chalets del trazado original del barrio de Parque Chas. Lo hizo al revocar la medida precautelar que un juzgado de feria había ordenado hace sólo dos semanas para frenar los trabajos de demolición que ya habían comenzado en la histórica casa donde ahora se proyecta un emprendimiento inmobiliario. Los vecinos y vecinas del barrio que impulsaron el amparo para frenar el derribe del inmueble advierten que la casa es "el último de los chalets que se mantiene sin modificaciones desde el primer loteo realizado en la zona".

La esperanza duró poco. Hace dos semanas, el colectivo Somos de Parque Chas acompañado en la Justicia por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, había conseguido levantar la feria judicial y que el Juzgado N°2, a cargo de María Rosa Cilurzio, dictara una precautelar para suspender la demolición de la casa de la esquina de Ávalos y La Pampa al menos hasta que el gobierno porteño remitiera la documentación de habilitación para que sea evaluada por la Justicia. Para ese entonces, los trabajos ya habían empezado con la remoción del techo de tejas del chalet y desde la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña aseguraban a este diario que la habilitación estaba "en orden", confiando en que la Justicia les daría el visto bueno.

Así fue. La firma de la nueva resolución, sin embargo, no es la misma. Lleva ahora el nombre del juez Aurelio Luis Ammirato, del Juzgado N°10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que se hizo cargo de la causa para decidir si la precautelar se transformaba o no en cautelar. El magistrado resolvió no hacer lugar al pedido de los vecinos y vecinas y revocar, a su vez, la medida inicial decidida por su colega Cilurzio. Lo hizo con el mismo argumento esgrimido por el GCBA: que la documentación era correcta, principalmente por la habilitación de la demolición por parte del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP).

Es que, al tratarse de una casa construida antes de 1941, la cuestión tenía que ser discutida sí o sí por el Consejo, que debe decidir sobre las intervenciones en ese tipo de inmuebles que no cuenten con catalogación definitiva en función de la Ley 2.548, que creó el régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP). En su resolución, Ammirato asegura que el CAAP decidió "desestimar la protección patrimonial de la construcción" en el mes de octubre ante el pedido de demolición por parte de sus dueños.

Según consta en el acta de esa reunión citada por el juez en su resolución, el Consejo entendió que la casa "no presenta características arquitectónicas relevantes". "Si bien es una vivienda unifamiliar que se encuadra en la tipología de 'Chalet' de filiaciones pintoresquistas, su resolución morfológica y su tratamiento material y ornamental son de escasas cualidades estéticas", agrega el acta, que nada menciona sobre la historia del lugar.

Desde Somos de Parque Chas advierten que antes de esa reunión habían intentado en diversas oportunidades conseguir la catalogación del lugar en función de su relevancia histórica para el barrio. Allí incluyeron dos informes técnicos de arquitectas que daban cuenta de "la necesidad de que sea preservado por su valor arquitectónico, ubicación y relevancia histórica o cultural", ya que es "el último de los chalets que se mantiene sin modificaciones desde el primer loteo realizado en la zona", según escribieron en la acción de amparo.

Desde que se enteraron de que la demolición avanzaría, los vecinos y vecinas vienen informando en sus redes sociales sobre la historia del lugar. Los documentos muestran incluso las publicidades originales difundidas tras la aprobación en 1923 del trazado laberíntico que caracteriza al barrio, impulsado por Vicente Chas, y que abría la venta de los cien lotes exclusivamente destinados a la construcción de este tipo de chalets. Las casas debían contar con los siguientes condiciones: respetar la estructura de dos plantas y dejar tres metros de jardín al frente, al tiempo que se prohibía la construcción de negocios en su interior, entre otros parámetros.

"El proyecto era de los arquitectos Zapiola, Acosta y Froio, los mismos que diseñaron y construyeron por esos años numerosos chalets de estilo inglés", precisan y agregan que "con el correr del tiempo todos los chalets fueron sufriendo modificaciones, salvo el de la esquina de Ávalos y La Pampa, con una gran visibilidad debido a su ubicación, el último bastión que nos recuerda ese primer gran loteo". El folleto de la publicidad, aseguran los vecinos y vecinas, mostraba precisamente el diseño de la casa de Ávalos y La Pampa.

Conscientes del estado crítico del inmueble, no perdían la esperanza de que se pudiera recuperar de algún modo: "Está desocupado hace décadas y sabemos que sostener una casa de estas características implica un costo económico importante. Pero ahí es donde debe responder el Estado con políticas públicas que preserven los bienes que son parte del patrimonio cultural de los vecinos de Parque Chas y de todas las personas que circulan por la zona", sostienen.

Por esta razón realizaron diversos abrazos simbólicos que parecen no haber surtido efecto en las autoridades, que habilitaron la demolición y la construcción del edificio en el lugar. Según pudo saber este diario, allí se proyecta una nueva construcción, también de dos plantas, pero de departamentos y comercios.