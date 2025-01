Después de la memorable goleada del viernes ante Brasil, Argentina no pudo repetir e igualó 1 a 1 con Colombia por la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 que se juega en Venezuela. Claudio Echeverri volvió a anotar para el equipo que dirige Diego Placente, que suma cuatro puntos en la tabla del Grupo B, y se presentará este martes ante Bolivia que, a primer turno perdió 2 a 1 con los brasileños.

Colombia planteó una exigencia diferente. Propuso y de a ratos impuso un partido físico y de duelos uno contra uno en el que la Argentina no pudo ejercer una superioridad tan rotunda como ante Brasil y fue dominado. Los colombianos se pusieron en ventaja a los 32 minutos del primer tiempo con un derechazo cruzado de Oscar Perea, su mejor jugador. Y la Argentina igualó tres minutos más tarde, con un zurdazo de primera del "Diablito" Echeverri tras un desborde de Santino Andino por la izquierda.

Argentina repuntó en el complemento con la entrada de Maher Carrizo por Andino, las conexiones entre Mastantuono y Echeverri y las trepadas por la izquierda de Soler pero sólo tuvo una situación, cuando el arquero Jordan García le detuvo un cabeza colocado a Mastantuono. El empate termino siendo lo justo al cabo de un partido en el que sobre el final, el arquero Barbi sacó dos pelotas de gol.

Síntesis del partido

1 ARGENTINA: Barbi; Obregón, J. Giménez, T. Ramírez, Soler; Acuña, Delgado, Mastantuono; Echeverri, Andino, Hidalgo. DT: Placente.

1 COLOMBIA: J. García; Sandoval, S. García, Mosquera, Arizala; Ararat, Barrera, K. González; Perea, Batioja, Villarreal. DT: Torres.

Estadio: Misael Delgado (Valencia, Venezuela). Arbitro: José Cabero (Chile). Goles: 32m Perea (C), 35m Echeverri (A). Cambios: 46m Landazuri por Ararat (C), 57m Carrizo por Andino (A) y Gorosito por Obregón (A), 69m A. Villarreal por Perea (C) y Benítez por Barrera (C), 70m Ruberto por Echeverri (A) y Jerez por Acuña (A), 77m Sarabia por Sandoval (C) y Montaño por Batioja (C) y 84m Subiabre por Hidalgo (A).