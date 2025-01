Con el calendario electoral ya definido, esta vez las elecciones provinciales pasan a un segundo plano teniendo en cuenta lo que se juega a nivel nacional en octubre y la pérdida de debate que reina en los últimos años en la Legislatura local.

La puja entre oficialismo y oposición nacional ya se siente en Salta y pone al gobernador Gustavo Sáenz en una posición al menos incómoda a la hora de definir alianzas y candidatos. Por un lado, desde la Rosada se aprieta a los Ejecutivos locales para conseguir el apoyo de sus legisladores en el Congreso. Pero a su vez, La Libertad Avnza pugna por arrebatarles el poder territorial con sus propios jugadores.

Por el otro, el Partido Justicialista, uno de los pilares de Gustavo Sáenz, hoy es comandado a nivel nacional por Cristina Fernández. La expresidenta se erige como única referenta opositora al régimen de Javier Milei, por lo que exigirá, en esa alianza con el oficialismo provincial, que los jugadores sean "opositores puros" y no meras figuritas que levanten la mano según lo ordene cada caudillo.

Las dudas y el silencio en el Justicialismo local son elocuentes, hasta aquí no hay definiciones ni nombres firmes desde el oficialismo salteño para integrar esas listas. Mientras, los extrapartidarios ya van haciendo fila para disputar los primeros puestos, sobre todo en el Senado, donde este año Salta renueva sus tres bancas.

Allí ya se anotaron Sergio "Oso" Leavy, quien buscará renovar, y el diputado saliente Emiliano Estrada. Los dos se presentan como los más allegados a la presidenta del PJ nacional. El ex intendente de Tartagal y referente del Partido de la Victoria le fue fiel desde el principio, mientras que Estrada cuenta con el guiño de Máximo Kirchner y La Cámpora.

Pero este último tiene un par en su contra, su eterna pelea con Sáenz, con quien se acusan mutuamente de juego sucio e incluso ya llegaron a la justicia con denuncias por fake news y uso indebido de las redes sociales. Y que ahora el Partido de la Victoria apostará por los actuales senadores Sergio Leavy y Nora Giménez, prescindiendo del joven diputado y ex ministro de economía de Juan Manuel Urtubey a quien acompañaron en su intentona a gobernador en 2023.

Los tres deberán disputar un lugar en la lista, o resignarse a pelear entre los candidatos a diputados con Juan Manuel Urtubey, quien decidió volver al territorio para colarse nuevamente en la política nacional y ya anunció que lo hará buscando construir un espacio "lo más amplio posible" y que incluya a todos para enfrentar el modelo liberal "ambacéntrico y excluyente que representa Milei".

El exgobernador y candidato a vicepresidente junto a Roberto Lavagna, y que acompañó a Sergio Massa en 2023, Juan Manuel Urtubey, también se anotó en pos de construir consensos "por fuera de Cristina sí o Cristina no", explicó a Salta/12 uno de sus más allegados, el ex diputado nacional Pablo Kosiner.

Con Milei, "está en discusión el contrato social de la Argentina", remarcó Kosiner, quien fue ministro durante la gestión de Urtubey. Y aseguró que están listos para sumar voluntades en busca de construir "algo superador a lo que hoy estamos viviendo".

"Cómo planteamos, no la resistencia a un gobierno, sino una propuesta superadora, cómo hacemos una sociedad, una Argentina, con un proyecto colectivo en donde realmente se incluya a todos, que sea eficiente, que no haya corrupción, que podamos hacerlo de manera lógica”, aportó el exgobernador en diálogo con otro medio.

Por ahora son solo expresiones de voluntad de participar y "sumar" desde el lugar que les toque. Aunque aclararon que su postura en las sesiones extraordinarias convocadas para los próximos días es la de rechazo tanto del proyecto de Ficha Limpia como el de eliminación de las PASO, que les permitirían, en caso de no tener el acompañamiento provincial ni el del PJ nacional, pelear ese lugar en las primarias abiertas.

Por el lado de La Libertad Avanza, si bien sus candidatos corren con el caballo del comisario, las cosas tampoco están tan claras. Hasta aquí, Emilia Orozco se presenta como la que picó en punta al menos desde su visibilidad en el ámbito que mejor se mueven los libertarios, el del espectáculo en las redes sociales.

La joven diputada mantiene una presencia cotidiana en sus cuentas de Instagram, Tik Tok y X, desde donde montó una campaña de denuncias en el norte provincial y acusa al gobernador de querer silenciarla mientras busca hacer crecer su imagen en pos de una candidatura a senadora nacional, puesto que hasta aquí al menos estaría asignado al fundador de Ahora Patria, el ex legislador amarillo Alfredo Olmedo.

Así lo dijo a este diario el diputado nacional Carlos Zapata, quien sostuvo que "sería lo más lógico" y Olmedo es "el que se lo merece por su trayectoria y ser el primero que sostuvo las ideas libertarias".

Pero además se suma otro factor que deberán resolver y que ya está generando rispideces locales, la intención del senador Juan Carlos Romero de renovar su banca una vez más, esta vez, formando parte de La Libertad Avanza.

El exgobernador fue uno de los principales aliados del Presidente en su arremetida normativa contra el Estado. Sin embargo, a nivel local no es bien aceptado, "no está en el partido y deberá ponerse en la lista", contestó Zapata ante la pregunta de Salta/12.

El legislador nacional aclaró que respeta al exgobernador pero "hasta ahora no se alió a La Libertad Avanza, por lo que en Salta solo está Ahora Patria integrando esa coalición".

Desde otros sectores señalaron como una posibilidad no muy descabellada, y que venga de la mano de un pedido/exigencia de Casa Rosada, que Romero termine encabezando otra de las listas afines al mandamás salteño, y que sea la que junte al ala más conservadora del gobierno. De esa manera, La Libertad Avanza se evitaría problemas con sus interlocutores locales e incluso intentaría quedarse con las tres bancas en juego.

En todos los casos, quien no podría recuperar el territorio perdido en la Cámara Alta del Congreso (ninguno de los senadores responde a su espacio), sería el propio gobernador, que deberá ceder ante los tironeos y buscar al menos retener la diputación que pone en juego con la salida de Pamela Calletti.

Entre los pocos nombres oficialistas que se barajan aparecen los del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, y Ricardo Villada, a cargo de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

"El PRO no existe"

En cuanto a las posibles alianzas, mientras desde el Partido de la Victoria no descartan ni siquiera una posible cercanía con el sector más ligado al peronismo oficialista para hacer frente a las huestes libertarias en las elecciones provinciales y dan por hecho que volverán a aunar criterios de cara a las nacionales, desde La Libertad Avanza descartaron de plano la posibilidad de conformar una coalición con lo que queda del desgastado Juntos por el Cambio.

"El PRO en Salta no existe", afirmó Zapata, "es un partido intervenido, sin figuras y sin cabeza", arremetió, para luego agregar que quienes lo integran son "promiscuos" y coquetean con el poder provincial como muchos de sus integrantes que conforman el gabinete de Sáenz.

Fiel a su estilo, se despachó contra el diputado del PRO José Gauffín, a quien tildó de "amañado" por ser junto a la empresa constructora que tiene con sus hijos "contratista del Estado". Y subió la apuesta al sostener que a través de algunos de sus miembros como Alberto Castillo o Andrés Suriani el gobierno local quiere "infiltrarse en LLA".

Desde Juntos por el Cambio le bajaron el tono a la discusión. Tanto José Gauffin como Matías Posadas, del Frente Plural, se mostraron dispuestos al diálogo "para enfrentar al poder absoluto de Gustavo Sáenz".

Pero nuevamente Carlos Zapata pateó el tablero y llegó a decir que desde el espacio que representa están discutiendo si participar o llamar a la abstención del electorado denunciando al sistema de votación con boleta electrónica que se utiliza en Salta como fraudulento.

Tanto para Gauffin como para Posadas, esas son solo bravuconadas que no terminarán en nada. Ambos coincidieron con el diputado en denunciar el sistema electrónico y su falta de transparencia, "pero sería un error no participar y por lo tanto no presentarle una alternativa válida al electorado salteño". “Lo mismo que ir divididos favorece al oficialismo provincial", esgrimió Matías Posadas.

Sobre una posible estrategia de alianza para las elecciones nacionales, tampoco descartaron que se arribe a una coalición "porque eso no lo va a definir Zapata, lo van a decidir en la Casa Rosada Milei, con Macri, Romero y a lo sumo Olmedo", dijo el diputado provincial José Gauffin.

Por último, este legislador y el ex secretario General de la Gobernación en el primer mandato de Gustavo Sáenz, hoy devenido en opositor, insistieron en que para ellos la elección de medio término provincial será esencial de cara a futuro para "transformar el poder en Salta", "es el principio del fin de esta gestión", explicó Posadas, quien añadió que ve a un gobierno desgastado que "preferiría que no haya elecciones" y que "por eso las quiso poner en un fin de semana con feriado largo".

En Salta, las elecciones previstas en un principio para el 4 de mayo (sin PASO), se postergaron para el 11 debido a que el gobierno nacional decretó feriado puente el 2 por el día del trabajador y para ganar un fin de semana turístico.

En la provincia se renuevan 12 senadores y 30 diputados. Además, los comicios tendrán como novedad la renovación por mitades de los Concejos Deliberantes que tengan una composición mayor a siete miembros. En contraste, aquellos más chicos, de tres y cinco integrantes, tendrán su renovación completa con la elección de cargos ejecutivos. Todos los concejales que resulten electos van a tener un mandato de cuatro años.

En el Congreso Nacional, quien más bancas pone en juego es Unión por la Patria, que actualmente tiene dos senadores (Nora Giménez y Sergio Leavy), y un diputado, Emiliano Estrada. El espacio que responde al gobernador, dentro del bloque Innovación Federal, pone en juego la banca de Pamela Calletti. Y La Libertad Avanza, el lugar del diputado Carlos Zapata, quien intentará retener su banca.