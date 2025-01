Mariana López (Buenos Aires, 1981), ganó el Premio Klemm en 2022, que incluye la posibilidad de presentar una exposición individual. De allí surgió la instalación/ambientación “Obra completa”, que presenta hasta fines de febrero en la sala Bonino de la renovada Fundación Klemm.



La exposición constituye una suerte de retrospectiva, que en este caso no supone necesariamente exhibir buena parte de su obra anterior tal cual como fuera realizada originalmente, sino exhibirla como si se tratara de la resaca que trae la marea: obras anteriores de la artista, pinturas sobre tela que evocan o imitan objeto (libros, camisetas, medias, discos compactos, barbijos, relojes, juegos infantiles, pinturas sobre rompecabezas, manteles; etc). También utilizó mecanismos (cintas transportadoras sinfin, vías y carros/vagones). La artista construyó en la sala un muelle de madera desde el cual se divisa la obra. Se trata de una puesta en escena en la que se juega y despliega no solo la transfiguración en desechos, sino también una manera de pensar la museografía, los modos de exhibición, y también una forma de pensar el funcionamiento del arte como resto a través del cual -al mismo tiempo-, se buscan y se escurren sentidos posibles. En todo caso la mirada retrospectiva no funciona como culminatoria sino como una ironía megalómana. Todo un discurso que podría pensarse como endogámico o metalingüístico respecto de la puesta en cuestión de los formatos tradicionales y los criterios de autoría, así como de la obra propia; cómo exhibirla y cuál será el destino de la obra; en qué tradición o genealogía se inscribe y así siguiendo.

En las dos publicaciones más recientes de la artista, Museo -dos ediciones, de 2018 y 2020, y Los Guantes de goma, Muerte y miseria, de 2023; editados por N direcciones-, cruza poesía visual, antropología; textos-objeto, imágenes, apropiaciones, colecciones; junto con el trabajo y el relevamiento sobre corpus de obras; creación de mundos y constelaciones.

El título de la muestra, “Obra completa”, si bien alude a la mirada retrospectiva, también recuerda el gesto del escritor Augusto Monterroso (Guatemala, 1921-México, 2003), que con impasible humor, a su primer libro (de 1959) le puso el título Obra completa y otros cuentos, aludiendo no tanto a aquello que recopila y culmina con la obra de una vida, sino más bien, al sentido intrínseco de completud de una obra aislada.

Página12 conversó con la artista.

-¿Cómo pensás tu obra anterior incluida en esta instalación?

-La pensé como un basural.

-Presentar tu trabajo de más de diez años como la resaca depositada por el agua sobre la orilla podría ser una hipótesis sobre tu obra.

-De alguna manera, sí, es una hipótesis.

-La cuestión de no saber qué hacer con la obra realizada durante muchos años, de no saber dónde ponerla, de no tener el espacio físico en el taller para guardarla, suele suceder, en la mayor parte de los casos, bastante más adelante en la carrera de los artistas. Podría decirse que lo tuyo es relativamente precoz.

-(Risas). También lo pienso como un teatro de basura. En este recorrido hay situaciones de muestras anteriores: un tren que da vueltas sobre una pequeña vía circular, donde los vagones son carritos que transportan obra; una exposición sobre fútbol y el último mundial; instrumentos hechos en pintura que replican instrumentos antiguos (como un violín jesuita, por ejemplo) tomados del Museo de La Plata. Se pueden ver también réplicas de juguetes de mi hijo, entre muchas otras cosas.

-Se ve por ahí un trabajo sobre la precariedad, especialmente del artista, que en la pandemia se profundizó.

-La parte de la instalación que remite a esa idea es con la que gané el Premio Klemm, en donde presentaba réplicas de objetos como si fuera una mantera, del modo en que lo hacían los migrantes senegaleses en el barrio de Once. Como las galerías de arte estaban cerradas, un modo posible de mostrar las obras era sobre una manta, para poder vender mis trabajos.

-El movimiento, no solo el que se evoca del agua en la orilla, también se sugiere a través de varios objetos y mecanismos.

-A lo largo del tiempo siempre me gustó que mi obra tuviera relación con algún movimiento -que gire, se desplace, se mueva- o con la huella del cuerpo (retorcer una tela, aplastar una lata, etc). En este caso busqué que el movimiento tuviera que ver con al vaivén de las olas visto desde un muelle, para generar este teatro de lo que queda. Algunas de las piezas las hice para esta exposición, pero la mayoría es obra previa.

-Hay un trabajo sobre el arte propio que es puesto en cuestión para exhibirlo retrospectivamente como un desecho.

-Tengo gran cantidad de obra, pintura tradicional, que no iba, no funcionaba…

-¿En qué sentido no funcionaba?

-No me gustó. Y entonces pensé en presentar esto que en principio se ve como un gran caos, pero que tiene algunas reglas. Además en cada muestra que hago suelo ‘arrastrar’ obras anteriores.

-Después de una mirada retrospectiva a la manera de una “Obra completa” que se presenta como un aparente desorden -o en todo caso como una clase de orden personal y vital-, cabría preguntarse qué sigue, cuál es tu próximo paso.

-Si me tengo que guiar por lo que estoy haciendo últimamente, diría que lo que viene es obra tradicional, pero abstracta (risas).

* La instalación/ambientación “Obra completa”, de Mariana López, con curaduría de Guadalupe Creche, se puede ver en la reformada Fundación Klemm (M.T. de Alvear 626), de lunes a viernes, de 11 a 19, hasta fines de febrero, con entrada libre y gratuita.





Itinerario



Mariana López (Buenos Aires, 1981)

Estudios: 2000-2007 Historia del arte (incompleta), UBA./ 2014 Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule, Frankfurt, Alemania.

Becas y residencias: 1998 Beca Fundación Antorchas. Programa: Estudiantes secundarios destacados./ 2002 Beca Fundación Antorchas. Estudios en el país con Sergio Bazán./ 2005 Skowhegan School of Painting and Sculptur, Maine, EEUU./ 2006 Intercampos II, Fundación Telefónica, Bs As./ 2007 Atlantic Center for the Arts, master artist: James Hyde, Florida, EEUU./ 2008 Jour par jour, Residencia para artistas, proyecto con la música Marie Claire Brzytwa, La Corbiere, Suiza./ 2009 CIA, Buenos Aires, Argentina./ 2010 Beca Kuitca, UTDT, Bs. As. / 2014 Fundaçâo Armando Alvares Penteado, Residencia de arte, Sâo Paulo, Brasil./ 2014 Beca Alec Oxenford, Bs. As., Argentina./ 2017 Subsidio de Plataforma Futuro, Ministerio de Cultura de La Nación. Investigación sobre el Museo de Ciencias Naturales de La Plata./ 2019 Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes, Argentina. / 2022 Beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de La Nación para trabajar con la Encuesta Nacional de Folklore de 1931./ 2023 Beca Activar Patrimonio, Fondo Editorial, del Ministerio de Cultura de La Nación.

Exposiciones individuales: Pinturas, Galería Cecilia Caballero (2001); Espero ganarme esa pelota; Galería Dabbah Torrejón (2004); Río Cuarto, Kravets Wehby Gallery, NY, EE.UU. (2005); Paintings, Rhis Gallery, Boston, EE.UU (2007); El miedo al abrir con la mano el ojo de mi padre durmiendo la siesta, Dabbah Torrejón (2009); Palacio, Galería Oscar Cruz, San Pablo, Brasil (2010); No importan ese tipo de relojes, Galería de la Universidad Di Tella (2011) y Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (2012); Voçe, verdade, na verdade, Galería Oscar Cruz; El vuelo de la remera blanca, Galería Schlifka Molina (2013); Materialist, Platform Sarai, Frankfurt, Alemania (2013); Sala de secado, Espacio Kamm, Buenos Aires (2014); Mar de Solís, Munar arte, La Boca (2015); Frontera, Galería Mite (2018); Espero ganarme esa pelota II, Galería Futbolitis, Bs. As. (2019); Obra completa, Fundación Klemm (dic. 2024/feb. 2025). Participó de numerosas exposiciones colectivas y grupales.