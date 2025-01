En medio de una polémica y una disputa con Cruz Azul, el entrenador argentino Martín Anselmi ya fue presentado en el Porto como su nuevo director técnico, en una conferencia en la que el estratega aclaró la situación con el club mexicano, al tiempo que cuestionó a sus dirigentes por no decir la verdad sobre lo negociado. En su nuevo equipo, el joven DT dirigirá a sus compatriotas Alan Varela y Nehuen Pérez.

Anselmi, de exitoso paso por Independiente del Valle en Ecuador, tenía contrato vigente con Cruz Azul, pero optó por rescindirlo ante una oferta superadora del Porto. El problema que se sucitó es que el club mexicano argumenta que la entidad portuguesa no hizo efectivo el pago de la cláusula de salida del técnico argentino.

Durante la presentación, Anselmi aclaró que la dirigencia de Cruz Azul falta a la verdad. "Nada de lo que se ya dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo", indicó el técnico de 39 años, que en Argentina comenzó su carrera en Excursionistas. "Tomé una decisión la cual consideré la mejor para mí y para mi crecimiento profesional. La asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó, pero lo hice de frente con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes sin vueltas", expresó el argentino, que aseguró que Cruz Azul cambió las condiciones para su partida.

"Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir. Negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Club Fútbol Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación", expresó Anselmi, que igualmente agradeció al plantel de Cruz Azul y a sus hinchas por todo lo vivido en México. Ahora tendrá la misión de llevar al Porto a lo más alto, en una liga portuguesa en la que marcha en la tercera posición, detrás del Sporting y del Benfica.