El Gobierno Nacional puso en vigencia la baja de retenciones a los granos y las economías regionales vía el decreto 38, que llevó las firmas de los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos. En paralelo y en tiempo récord, el campo agarró el dinero y arrancó el lobby para lograr que el beneficio se sostenga aún después de julio, mes en el que vence la baja temporal de los derechos de exportación.

Según supo Página I12, las bases agrarias ya metieron ruido en la Mesa de Enlace, que venía muy tibia con el asunto retenciones, para que le avisen a Caputo que las condiciones generales negativas para el negocio seguirán luego de julio. La referencia es para el impacto de la sequía y, sobre todo, la mala racha de los precios internacionales y, particularmente, de la soja. La referencia es para los productores Autoconvocados, que son los más belicosos y los que venían amenazando con un paro y tractorazo por las demoras del oficialismo en bajar los tributos a la exportación. En un primer momento, celebraron la medida, pero las exigencias y los tiempos parciales de la medida, volvieron a ponerlos en alerta.

La tensión se ve en los chats del agro, que reúnen incluso a productores del macrismo, y en algunos voceros que el propio gobierno ha elegido como difusores de sus ideas en el escenario cambiario y del agro. En las últimas horas, el consultor del agro Salvador Distéfano, un economista que integra los chats de productores del agro, puso en evidencias los pedidos en un mensaje en la res social X.

"Este Gobierno bajó la retención de soja en 7 por ciento y si sumas el 2,7 del dólar blend tenes 9,7 de mejora. Me parece que algunos deberían llamarse a silencio y empezar a reconocer algunas cosas", expresó. Les apuntó a los Autoconvocados, que bajaron una línea clara: "retenciones cero, ya mismo". Vale decir que la medida que dispuso el Gobierno termina a inicios de julio y fue tomada, precisamente, para que el agro liquide dólares en tiempos de cosecha gruesa. Ese factor, también, molesta a los productores que entienden que la temporalidad es un pedido de divisas al sector, que luego será abandonado en el segundo semestre.

Para el Gobierno, el problema es doble: la presión muestra que tendrá un agujero fiscal fuerte y estará obligado a pactar con el campo. En paralelo, lo que pierde de recaudación sin retenciones lo ajustará en los social, justo en pleno año electoral.

La desesperación del Gobierno por las divisas es lo que apuró la baja de retenciones. Lo único que tenían planeado hacer en, algún momento, una baja a las retenciones a economías regionales. Pero se demoró el acuerdo con el FMI y se vieron forzados a tratar de que los productores suelten los dólares de la soja, en un escenario de tipo de cambio atrasado que no favorece liquidaciones.

De hecho, el plan de quita de retenciones fue casi hecho en un 80 por ciento por el FMI: el organismo pidió como condición para el acuerdo que controlen las liquidaciones cada 15 días, eso no fue idea del Gobierno. Y Caputo admitió que no llegaban al puente de plata con el FMI, por eso decidieron bajar retenciones. En este contexto, se asume que el préstamo del Fondo no llegará hasta después de mitad de año.

Según los números que maneja este diario, las liquidaciones que se estimaban para este 2025 antes de la baja de las retenciones eran de 30 mil millones de dólares en el año. Gracias a la baja de retenciones, en estos 6 meses habrá un pico de mejora en mayo junio (4500 millones), y en enero, febrero y marzo, de (2500 millones, antes eran 1500) y en abril 2000 mas. Así, se llegaría en julio a un flujo de unos 11 mil millones, sobre los 30 mil millones totales de año.

Los detalles de la reglamentación

En la Resolución se aclaran las condiciones para poder acceder al beneficio: se deberá liquidar el 95 por ciento de lo declarado en los últimos 15 días hábiles en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).



En caso de no cumplir con es disposición, se cobrará la alícuota anterior, y serán la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central los encargados de supervisar el mecanismo.

"Con el objetivo de colaborar con la situación del campo en este contexto de sequía, el Gobierno Nacional decidió bajar las retenciones de manera temporaria en un 20% hasta el mes de junio, inclusive", informó la Secretaría de Comercio en un comunicado tras el anuncio oficial. Agregó que "la medida refleja la decisión del Gobierno de reducir el peso del Estado para los sectores productivos, en el marco de la política de superávit fiscal".

De esta manera, la soja (poroto) baja de 33% a a 26%; la soja (aceite y harina), del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%; y el girasol, del 7%, al 5,5%.



Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional eliminó las retenciones (Derechos de Exportación) para las economías regionales y otros productos.

La medida alcanzará a productos tales como azúcar; preparaciones alimenticias; algodón; cuero bovino; bebidas; ovinos (lana y cueros); tabaco; forestoindustria; arroz; maní; golosinas, chocolates y otros.



Estos bienes representaron más de 1100 millones de dólares de exportaciones en el año 2024. Para acceder a la reducción temporaria de Derechos de Exportación, los productores deberán liquidar a los 15 días de presentada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), sin obligación de embarque, que se mantiene por 360 días desde la Declaración Jurada.También se podrá optar por no utilizar el beneficio y liquidar en plazo normal.