Desconsolada y quebrada en llanto, la cantante Selena Gómez compartió en sus redes sociales un video en la que se la ve angustiada por las masivas deportaciones de mexicanos ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños... no lo entiendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", sentenció mientras sollozaba en un video subido a sus historias de Instagram. No obstante, luego lo eliminó, generando preocupación entre sus seguidores.

Momentos más tarde compartió una nueva historia, en la que apuntó contra las críticas y sentenció: “Aparentemente, no está bien mostrar empatía hacia la gente”.

Si bien no menciona explícitamente el tema de las deportaciones masivas, la publicación se produce en un momento en que ya han comenzado las expulsiones de indocumentados del país en aviones militares como parte de operativos contra la inmigración irregular lanzada por Trump tras asumir la presidencia de EE.UU. el pasado lunes.



Cabe señalar que la actriz y una de las protagonistas de la galardonada Emilia Pérez tiene descendencia mexicana por su lado paterno y es oriunda de Grand Prairie, estado de Texas.

En una entrevista con la revista People de 2020, la nominada al GRAMMY señaló que su papá, Ricardo Joel Gómez, nació en Estados Unidos poco después de que sus abuelos cruzaran la frontera desde México en la década de 1970. "Tuve que lidiar un poco con el racismo mientras crecía, especialmente con mi padre", describió.

Años atrás, también sostuvo con la revista Dazed: "Siempre hablo abiertamente de mis orígenes, de la inmigración y de que mis abuelos tuvieron que cruzar la frontera ilegalmente. De lo contrario, yo no habría nacido. Aprecio mucho mi apellido".

Migrantes buscan asilo en México





Durante esta jornada, cientos de migrantes saturaron las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la frontera sur de México tras las nuevas medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que les impedirían avanzar a ese país.



Los migrantes, en su mayoría de Venezuela, Cuba y países de Centroamérica, se aglomeran desde el fin de semana frente a la Comar en Tapachula, la mayor ciudad del límite sur mexicano, donde el organismo gubernamental atiende a cerca de un centenar de personas a diario.



Mujeres cubanas y venezolanas improvisaron camas con sábanas sobre el suelo ante el gran número de personas que buscan la petición de asilo para evitar que las detenga el Instituto Nacional de Migración (INM).



La aglomeración derivó este lunes en empujones y gritos, por lo que llegaron efectivos de la Guardia Nacional (GN) con equipos antidisturbios.

México recibió a unos 4000 deportados

México recibió a unos 4.000 migrantes deportados, en su mayoría mexicanos, en la primera semana de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que estos números están en el registro habitual de nacionales expulsados desde el país vecino.

"Del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellas mexicanas (...). Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo", dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Poco más de 190.000 personas fueron deportadas a México de enero a noviembre 2024, según cifras del gobierno, es decir más de 17.200 por mes.

Sheinbaum confirmó que México ha recibido cuatro aviones con migrantes desde que asumió Trump, quien ha prometido una deportación histórica de extranjeros sin papeles.